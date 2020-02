Jeu narratif Speed ​​Dating for Ghosts pour Switch la semaine prochaine

Selon une liste d’eShop, Copychaser Games amène Speed ​​Dating for Ghosts à Switch la semaine prochaine. Le titre narratif est en bonne voie pour un lancement le 14 février.

Avez-vous déjà voulu avoir des conversations profondes et significatives avec un poltergeist fumant qui terrorise les hommes riches à Vegas? Que diriez-vous d’un chien fantôme à la recherche de son propriétaire? Ou peut-être préférez-vous voler une banque?

Les fantômes sont dans toutes sortes de choses.

En partie d’horreur, en partie de comédie et un peu déchirante, Speed ​​Dating for Ghosts est un jeu pas comme les autres pour trouver la compagnie et la fermeture dans l’au-delà.

Rencontrez plus d’une douzaine de fantômes de tant de milieux, de genres et de périodes. Apprenez comment ils sont morts, ainsi que comment ils ont vécu, puis aidez-les à trouver la paix… s’ils vous aiment assez pour s’ouvrir en premier.

En fonction de ce que vous dites et de la façon dont vous le dites, certaines dates peuvent devenir laides. Tout le monde ne s’entend pas, même dans l’au-delà.

Le meilleur jeu indépendant de Rue Morgue de 2018 est enfin sur Nintendo Switch. Pour la première fois, vous pouvez sortir avec Gary, Hattie, Kyo et tant d’autres clients effrayants dans le bus, sur le canapé, dans une bibliothèque, où que vous preniez votre jeu!