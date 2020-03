Jeu Steam gratuit disponible maintenant – mais seulement pour une courte période

C’est un grand week-end pour essayer gratuitement de nouveaux jeux – certains titres énormes, comme Rainbow Six Siege et Mortal Kombat 11, sont tous deux libres de jouer pendant quelques jours. Mais pour les utilisateurs de Steam, il y a un autre jeu que vous pouvez essayer gratuitement ce week-end, et celui-ci est à vous.

Normalement cotée à 15 $, The Uncertain: Last Quiet Day est libre de réclamer sur Steam maintenant jusqu’au lundi 9 mars. Le jeu d’aventure basé sur l’histoire se déroule dans un monde post-apocalyptique où les humains ont disparu et ont été remplacés par des robots. Last Quiet Day est le premier épisode de la série et suit un robot inventeur, RT-217NP, qui est curieux des humains et se retrouve dans un petit groupe de robots essayant d’aider les humains restants qui survivent. Résoudre des énigmes et faire des choix moraux jouent un rôle énorme tout au long.

Bien que GameSpot n’ait pas évalué The Uncertain: Last Quiet Day, le jeu a actuellement une note principalement positive sur Steam avec plus de 1400 avis. L’épisode 2 de la série, The Uncertain: Light at the End, sort au deuxième trimestre 2020, c’est donc le moment idéal pour saisir le premier jeu sans frais et voir si vous aimez la prémisse. Le deuxième épisode se déroulera du point de vue d’une fille humaine et explorera pourquoi l’humanité a disparu de la Terre – ce qui semble certainement intrigant.

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.