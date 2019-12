Jeu vidéo Fashion Catastrophes de la décennie

Revue de l'année Revue de l'année Nous revenons sur les hauts, les bas, les surprises et les points forts dans et autour des jeux vidéo cette année.

Les vêtements de jeux vidéo sont généralement très bons – comme tout ce que porte Bayonetta, ou tous les costumes de boss de Jesse Faden dans Control – ou ils sont très, très mauvais. Il s'agit d'une célébration des erreurs de mode de la décennie dans les jeux vidéo. Qu'ils se reposent tous en pisse.

Pantalon taille basse dans Les Sims 4

Capture d'écran: Sims 4 (EA / Maxis)

Les jeans taille basse sont un péché contre l'homme et Dieu. Ils n’ont bonne mine sur personne, sauf sur le genre de personnes qui ont assez d’argent pour éliminer toute trace de graisse de leur corps. J'ai porté ces putains de pantalons tout au long du collège et du lycée, parce que c'était le pantalon que les magasins vendaient à l'époque, et ils me faisaient me sentir comme une merde absolue. Peu importe ce que j'ai fait, ou le peu que j'ai mangé, j'aurais un rouleau de graisse d'estomac sur le haut de ma ceinture. Il n'y a objectivement rien de mal à cela, sauf que ce n'est pas la façon dont les gens sont «censés» regarder dans ce pantalon, même si c'est aussi à quoi presque tout le monde ressemble dans ce pantalon. Quand le jean taille haute est revenu à la mode au collège, ma vie a complètement changé. Je ne porte plus d'autre type de pantalon. En fait, aucune des autres femmes que je connais ne porte de pantalon taille basse non plus. Pourquoi, alors, les Sims 4 ont-ils été lancés avec des pantalons exclusivement à taille basse, condamnant chaque sim à essayer maladroitement de couvrir leur FUPA? Le monde pourrait ne jamais le savoir.

Tenue de Jacob de Assassin’s Creed Syndicate

Image: Assassin’s Creed Syndicate (Ubisoft)

Je déteste cette tenue depuis la première fois que je l'ai vue et je la déteste tout aussi passionnément maintenant. Cela n'a tout simplement pas de sens. Cela n'a aucun sens pour l'époque, l'arrière-plan du personnage ou ce que fait le personnage. C'est aussi extrêmement moche. Il y a juste trop d'éléments! Pourquoi a-t-il une courtepointe, deux gilets et une cravate en soie? À quoi sert cette sangle de jambe? Qui a conçu ça, Jeremy Scott d'un univers parallèle où il est hétéro mais n'a toujours pas de goût?

Cette situation de Xenoblade Chronicles 2

Dois-je expliquer celui-ci?

Silencieux de Metal Gear Solid 5

Capture d'écran: Metal Gear Solid 5 (Konami)

Écoutez, je n'ai rien contre les seins et je n'ai rien contre les personnages sexy. Ce que je n'aime pas, c'est quand les gens confondent être presque nus et sexy. C'est l'un de ces cas. Un bikini avec des collants qui tombent à mi-chemin de votre cul est juste… bizarre. Imaginez si vous voyiez une femme habillée comme ça dans la vraie vie. Vous lui diriez de remonter ses collants car ils sont sur le point de glisser de son corps comme un serpent qui se dépouille. Non seulement cela, mais la coupe du string que Quiet porte ne la flatte tout simplement pas – soyons réel – plutôt un cul plat. Dans une recherche rapide sur Google, j'ai remarqué que les cosplayers Quiet apportent quelques ajustements au costume pour le rendre plus facile à porter: ils portent des hauts de bikini avec une armature, tirent les collants plus haut ou les attachent à la ceinture utilitaire, et portent une string qui va entre leurs fesses plutôt que de se reposer délicatement sur eux. Peut-être que ce costume idiot aurait été plus facile à prendre s'il avait vraiment du sens de le branler.

Vêtements marron de Skyrim

Capture d'écran: Skyrim (Bethesda)

Dans Skyrim, vous pouviez faire à peu près n'importe quoi, sauf porter des vêtements qui n'étaient pas bruns. En 2011, les jeux vidéo étaient une symphonie en beige. Pour une raison quelconque, nous avons compris que les choses brunes étaient «plus réalistes». Donc, dans un jeu où vous pouviez apprendre la langue des dragons, vos yeux se régalaient de vues brunes. Cela s'est étendu aux vêtements. Bien que vous puissiez parfois trouver quelqu'un portant quelque chose de rouge profond, le plus souvent, toutes les personnes que vous rencontrez portaient une tunique marron et un pantalon marron et des bottes marron. Je suis tellement heureux que les jeux vidéo aient depuis adopté les couleurs.

Titans In Destiny

Capture d'écran: Destiny 2 (Bungie)

Je suis vraiment désolé. Vous ressemblez à des secondeurs de science-fiction. Vous ressemblez à une équipe SWAT depuis l'espace. Les Titans dans Destiny ressemblent à ce que les policiers du centre commercial pensent qu'ils sont. Les Titans dans Destiny sont en fait constitués de six polygones extrêmement grands – c'est vrai! Désolé, tu ne peux pas m'entendre par-dessus ces putains d'énormes épaules?

Chapeau Aiden Pearce de Watch Dogs

Image: Watch Dogs (Ubisoft)

Je n'autorise aucun d'entre vous à quitter cette décennie sans se rappeler qu'Ubisoft a vendu une réplique de ce stupide chapeau de papa et l'a appelé «iconique».

