Jeux auxquels vous pouvez jouer gratuitement tout en étant coincé à la maison

Capture d’écran: Control, Remedy Entertainment (PlayStation Store)

Vous avez maintenant, espérons-le, sauté dans le train de la distanciation sociale. Comme l’ont suggéré tant d’experts, c’est l’une des meilleures tactiques pour ralentir la propagation de covid-19. Un effet secondaire possible de la distanciation sociale est que vous pourriez vous retrouver avec une envie incontrôlable de jouer à beaucoup de jeux vidéo. Le fait est que jouer à une tonne de nouveaux jeux peut générer un énorme onglet. Soixante dollars pour un nouveau titre ici, soixante dollars pour un service en ligne annuel là-bas – cela s’additionne rapidement.

Mais vous n’avez pas besoin de vous ruiner au nom du jeu. Il existe de nombreuses façons de jouer à des jeux qui ne coûtent pas un sou. Et il n’y a pas de meilleur moment pour les essayer que pendant que vous vous endormez. Nous sommes allés de l’avant et avons rassemblé certaines des meilleures options disponibles.

Bien sûr, il est impossible de capter toutes les offres gratuites sur Internet, nous pourrions donc utiliser votre main. Si nous avons manqué des jeux gratuits dignes, appelez-les dans les commentaires. Nous mettrons à jour cet article régulièrement au fur et à mesure que de plus en plus de jeux perdront leur prix et que ceux-ci augmenteront leur prix.

Assassin’s Creed: Odyssey

Capture d’écran: Ubisoft (PlayStation Store)

Lundi à 10h00, le jeu meurtrier d’Ubisoft à travers la Grèce antique est gratuit. Ce ne sont pas tout à fait des vacances dans les Cyclades, mais, en ces temps sans voyage, ce jeu est un substitut approprié. Assassin’s Creed: Odyssey présente une interprétation étonnamment précise des collines arides et des mers azurées de la Grèce. Assurez-vous toutefois de libérer de l’espace sur votre disque dur. Selon la plateforme, Odyssey occupera de 52 à 72 Go.

Life Is Strange: Épisode 1

Capture d’écran: Dontnod Entertainment (Microsoft Store)

Le premier épisode de Life Is Strange, le jeu d’aventure d’âge adulte de Dontnod, est gratuit sur le Microsoft Store. C’est une course émotionnelle. Vous incarnez Max Caufield, un senior d’un lycée privé qui essaie de renouer avec un meilleur ami perdu depuis longtemps. La torsion? Max est également aux prises avec ses nouveaux pouvoirs de manipulation du temps. De nombreux développeurs de jeux parlent de choix, de la façon dont vos décisions affectent un jeu. Avec Life Is Strange, Dontnod marche vraiment le pas. Vous ne savez jamais comment vos choix se dérouleront et, le plus souvent, vous serez mis à l’écart par un résultat inattendu. C’est comme si quelqu’un transformait l’effet papillon en jeu. Si vous finissez par aimer l’épisode 1, toute la première saison est actuellement en vente pour 4 $.

Alto’s Odyssey

Capture d’écran: Team Alto

Alto’s Odyssey est un jeu de course sans fin; vous allez et allez et passez par des étapes de plate-forme de plus en plus difficiles. Mais c’est l’un des plus beaux jeux de cet acabit, avec un art magnifique qui semble tout droit sorti de Journey. Il a même remporté un Apple Design Award en 2018. Pour le moment, il est totalement gratuit sur l’App Store d’Apple. La préquelle, Alto’s Adventure 2015, est également disponible gratuitement sur l’App Store.

Epic Games Store

Watch DogsScreenshot: Ubisoft

Chaque semaine, les joueurs PC peuvent récupérer des jeux gratuits sur Epic Games Store. De temps en temps, les offres sont vraiment stellaires. (Pièce A, du début de l’année: Assassin’s Creed: Syndicate.) Cette semaine est une de ces semaines: les deux jeux gratuits sont Watch Dogs et The Stanley Parable. Si vous avez raté Watch Dogs la première fois, c’est maintenant le meilleur moment pour sauter dans le Chicago techno-futuriste d’Ubisoft, conduire des voitures, tirer sur des fusils et pirater des caméras. La parabole de Stanley, d’autre part, est une expérience beaucoup plus épurée. Le jeu tombe carrément dans le genre de simulation de marche à la première personne, mais c’est l’une des options les plus hallucinantes, grâce à son roman narratif révolutionnaire au quatrième mur. Les deux jeux sont gratuits jusqu’à 11 h 00 HNE le 26 mars.

Jeux gratuits (et à prix réduit) sur Itch.io

Déjeuner: Born Of A DreamScreenhot: Melessthanthree (Itch.io)

Les bons employés d’Itch.io, la vitrine des jeux indépendants, tiennent une liste intitulée «Des jeux pour vous aider à rester à l’intérieur». La plupart des jeux sont fortement réduits; certains sont réduits de 100%. À l’heure actuelle, la liste compte quelques dizaines de personnes. Mais vous pouvez trouver encore plus de jeux gratuits en accédant à la page de vente standard d’Itch.io. Si vous filtrez par “Populaire”, vous constaterez que toute la première page est chargée de jeux à un prix modique de zéro dollar (probablement parce que tout le monde les télécharge, car, vous savez, ils sont gratuits).

Jeux gratuits sur GOG

Gwent: The Witcher Card Game Capture d’écran: CD Projekt Red (GOG)

GOG gère également une liste de jeux gratuits à domicile. C’est un bon mélange d’indies et de classiques, mais la crème de la crème (et nous n’accepterons aucune dissidence à ce sujet) est Gwent: The Witcher Card Game. Lancez une pièce à votre sorceleur!

Essayez ces Battle Royales

Apex LegendsScreenshot: Respawn Entertainment (PlayStation Store)

Vous savez probablement ce qu’est un jeu de bataille royale maintenant. Mais bon, juste au cas où vous ne le feriez pas: une quantité stupéfiante de joueurs, parfois plus de 100, sont déposés sur une seule carte et s’abattent jusqu’à ce qu’une personne (ou une petite équipe) reste debout. Si vous avez déjà vu le film historique Battle Royale de 2000, c’est la version jeu vidéo de celui-ci. De nombreuses royales de bataille sont gratuites, et certaines des plus populaires sont des puits de temps terriblement divertissants. Il y a Apex Legends (PS4, Xbox One, PC), des gens qui ont créé Titanfall. Vous pouvez jouer aux champs de bataille de PlayerUnknown (PS4, Xbox One, PC, Android, iOS). Les fans de Call of Duty devraient consulter Warzone (PS4, Xbox One, PC). Et, bien sûr, il y a Fortnite (disponible sur pratiquement tout). Choisissez-en un et chargez-le.

Version d’essai de PlayStation Now

ControlScreenshot: Remedy Entertainment (PlayStation Store)

PlayStation Now peut être un service mensuel de 10 $, mais votre première semaine est totalement gratuite. Le service de jeux à la demande de Sony vous permet de diffuser ou de télécharger des jeux à partir d’une bibliothèque de plus de 800 titres PS2, PS3 ou PS4. Et il y a de vrais poids lourds là-bas. Horizon Zero Dawn et Uncharted: Lost Legacy, par exemple, sont disponibles jusqu’au 7 avril. Control et Shadow of the Tomb Raider sont disponibles jusqu’au 31 août. N’oubliez pas de désactiver le renouvellement automatique avant le début du prix mensuel!

Xbox Game Pass Ultimate premier mois

Ori and the Will of the WispsScreenshot: Moon Studios (Boutique Microsoft)

Oui, oui, ce n’est pas techniquement gratuit, mais le premier mois de Xbox Game Pass Ultimate est juste un dollar. (Normalement, c’est 15 $ par mois. Le Game Pass standard est de 10 $ par mois.) Non seulement vous aurez accès à tous les jeux Microsoft de première partie, notamment Gears 5, The Outer Worlds, Halo: The Master Chief Collection, et le stellaire Ori de ce mois-ci. et la forêt aveugle – vous aurez également accès à plus de 100 jeux d’autres grands éditeurs. Essayez-le pendant un mois. Un dollar pour plus de jeux triple-A que vous pouvez imaginer est un commerce équitable dans notre livre. Mais, encore une fois, n’oubliez pas de désactiver le renouvellement automatique!

Plus de façons de vous divertir tout en vous éloignant de la société:

.