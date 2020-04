Jeux Blizzard victimes des attaques DDoS au milieu de la pandémie de COVID-19

Ces dernières semaines, le trafic de jeux en ligne a considérablement augmenté, obligeant plusieurs sociétés à s’appuyer sur des serveurs tertiaires pour répondre à la demande. Cela a été fait par des sociétés comme Blizzard, qui étaient vulnérables à différents types d’attaques. En fait, cette entreprise a récemment été touchée par des attaques DDoS.

Sur Twitter, Blizzard a rapporté que les serveurs des sociétés auprès desquelles ils avaient contracté un service avaient reçu des attaques DDoS. Cela a empêché certains joueurs de se connecter à leurs jeux Blizzard préférés comme Diablo III; World of Warcraft ou Overwatch.

Les attaques DDOS contre les fournisseurs de réseau que nous surveillions ont pris fin. Si vous ne parvenez toujours pas à vous connecter, essayez https://t.co/W9Koj6IaqS

– Blizzard CS – Les Amériques (@BlizzardCS) 14 avril 2020

Heureusement, la situation a pris fin après un certain temps et tous les services de jeux de Blizzard sont revenus à la normale. C’est pourquoi vous ne devriez plus avoir de problèmes pour vous connecter et profiter des jeux en ligne. Il convient de mentionner que cette situation a duré environ une heure.

