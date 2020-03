Jeux classiques à jouer dans le navigateur

Bien que des titres comme Warzone ou Fortnite fassent leur mois d’août pendant la quarantaine, la vérité est que pour beaucoup ce type de confinement peut être un bon moment pour redécouvrir les classiques. Et sans avoir à acheter d’accessoire ni à monter votre propre émulation, le tout depuis le navigateur.

NESbox est un émulateur en ligne qui vous permet de charger des jeux classiques dans le navigateur pour jouer complètement gratuitement, même avec une alternative sans publicité, et sans avoir besoin de recourir à une commande externe, ce qui est souvent nécessaire pour pouvoir exécuter des jeux d’émulation. NESBox est entièrement compatible avec plus de 5000 titres répartis sur divers sites Web que nous incluons à la fin et parmi eux, il existe de nombreux hauts classiques avec la variété comme pilier fondamental.

Bien sûr, le problème est que bien qu’il n’y ait rien à installer, nous devrons avoir des ROM stockées dans un compte Drive (des libres sont utilisées) afin que les deux émulateurs puissent les charger. Vous n’aurez qu’à stocker les ROM dans un compte OneDrive, cliquez sur l’émulateur et il chargera automatiquement le jeu, il nous offrira la possibilité de configurer les touches de notre clavier et c’est tout, rapidement et sans attendre.

L’émulateur prend en charge les ROM NES / SNES / SEGA / Game Boy, donc la plupart des classiques sont couverts et nous pouvons également changer de plate-forme avec une facilité incroyable. Les ROM, qui étaient jusqu’à présent hébergées sur le Web, ont été supprimées par le droit d’auteur, mais il est facile de les localiser les plus de 5000 jeux disponibles jusqu’à présent.

Plus de 5000 jeux NES, SNES, SEGA et GameB oy

Des sites comme NES Files incluent la plupart des titres NES, y compris les Tops de l’époque. No Intro possède également 1600 titres GameBoy classiques. Aussi 2741 jeux NES et 3464 jeux SNES.

L’émulateur prend en charge les fichiers NES, SNES, GENESIS, GAMEBOY et ADVANCE: .nes .smc .sfc .gen .smd .mb .bin .gba .gbc .gb, permet d’enregistrer et de charger des sauvegardes de jeux, comprend le mode multijoueur local (deux contrôleurs), une carte des boutons de la manette de jeu. Il est libre d’utiliser, avec la seule limitation qui doit être prise en compte: Les ROM appartiennent à leurs titulaires de droits respectifs, raison pour laquelle il faut avoir une certaine prudence au moment de les exécuter.

Accès: NESBOX

