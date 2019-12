Jeux de l'année de Tim Rogers

C'est encore cette période de l'année, la fin. Cette année, j'ai choisi 19 matchs pour ma liste de classement de fin d'année. Pourquoi 19? Peut-être que la réponse est contenue dans cette vidéo.

Vous vous demandez peut-être quel jeu est mon choix pour le jeu de l'année. Avant de faire cela, cependant, vous voudrez peut-être vous demander si un jeu de l'année existe même.

Si vous répondez «non» à la deuxième question, la troisième question est «Pourquoi ne contrôle-t-on pas le jeu de l'année?»

Il se trouve que j'ai tourné cette vidéo immédiatement après avoir terminé la vidéo de mes jeux de la décennie. Comme pour ma vidéo des jeux de la décennie, j'ai composé cette liste rapidement, du fond du cœur, afin de garantir une authenticité sentimentale maximale.

Cependant, après avoir passé plusieurs jours ouvrables consécutifs pris au piège dans la rêverie pendant une décennie entière, je me suis retrouvé dans un état d'esprit étrange.

De toute évidence, plus de grands jeux sortent au cours d'une décennie que sortent en un an. C’est juste des mathématiques de base. Mon esprit le savait, mais pas mon cœur.

Ce que je dis, c'est que je suis un peu un imbécile envers les jeux vidéo dans cette vidéo. Plutôt que d'expliquer pourquoi chacun de ces 19 jeux est sur ma liste de jeux de l'année, je me concentre plutôt sur pourquoi chaque jeu n'est pas numéro un.

Dans des années, je pourrais accidentellement regarder en arrière vers 2019. Lorsque cela se produira, je pourrais, en fonction de la conversation en cours, évoquer le nom de mon jeu vidéo préféré qui est sorti en 2019.

Cependant, en ce moment, aujourd'hui, en regardant le baril d'une 2020, je me sens impuissant. Lorsque nous appelons un jeu le «jeu de l'année», nous faisons plus que de dire que c'est notre jeu préféré auquel nous avons joué cette année. Nous disons que c'est de cette année. Quels jeux ont été cette année? J'ai l'impression que chaque match sorti cette année était «d'une» autre année. Apex Legends, par exemple, est sorti en 2019, bien que ce soit plus «de» 2017.

Je suis arrivé à la fin de 2019 sans aucun morceau de la taille d'un coup de poing sur l'idée de cette année, que ce soit pour moi ou pour les jeux vidéo. C'était juste un an.

Peut-être avez-vous vécu quelque chose de grandiose ou de révélateur cette année. Peut-être que vous avez eu votre premier baiser. Vous avez peut-être commencé votre premier emploi. Peut-être que vous êtes diplômé de l'université, avez déménagé à l'étranger, appris un instrument.

En 2019, je n'étais qu'un homme de 40 ans souffrant de maux de tête chroniques. J'ai joué littéralement à des milliers de jeux vidéo dans ma vie. J'en ai aimé des centaines. Si j'y réfléchissais, je pourrais peut-être taper une liste de 50 jeux que je recommanderais sans équivoque.

Il y a peut-être 10 ans, cette liste hypothétique aurait été de 200 matchs. Aujourd'hui, on dirait que c'est environ 50 matchs.

Je suppose que cela fait partie de ce que les gens appellent une crise de mi-vie. Je n'ai pas d'argent pour acheter une Porsche 911 Turbo, alors je mets en scène ma crise de mi-vie en déclarant que ma liste hypothétique de «grands» jeux vidéo n'est que de 25% aussi longtemps qu'elle aurait pu être il y a 10 ans.

Ce que je dis, c'est qu'en vieillissant, je suis moins préoccupé par les années individuelles que par les décennies, et je suis moins préoccupé par les décennies comme je le suis avec cette période grandiose toujours insaisissable que nous appelons «Tous Temps."

Et je sais dans mon cœur que si j'avais écrit une liste de 50 "grands" jeux vidéo de tous les temps, aucun d'entre eux n'aurait probablement été publié en 2019. Donc, pour la personne que j'ai grandi, je déclare qu'il y a n'est pas un jeu de l'année 2019.

Sachant ce que je sais des commentaires sur Internet, dire «vous pourriez ne pas être d'accord» serait un euphémisme. Si vous avez un match de l'année, je suis aussi heureux pour vous que je suis sûr qu'il y a quelque chose qui me manque, ou quelque chose que je n'ai pas joué.

En tout cas, je préfère dire "il n'y a pas de jeu de l'année" plutôt que de donner le jeu de l'année à Death Stranding. Je pense que Hideo Kojima approuverait.

Tant pis. Voici la vidéo de l'année prochaine, où nous verrons si Cyberpunk 2077 ou Final Fantasy VII Remake Chapter One: Part One: Juste le premier disque: Genre, juste la partie où vous êtes dans la première ville: Midgar est mon n ° 1 .

Et au fait, il y a une autre vidéo de moi qui sortira avant la fin de l'année. Je me demande ce que ça va être!

