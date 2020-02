Jeux de super-héros que nous aimerions voir

Jeux de super-héros – Marvel Vs DC (Pic: Update Freak)

Les super-héros dominent peut-être le box-office à la minute, mais nous ne les avons jamais vraiment vus être aussi répandus dans le monde du jeu. Il y en a eu beaucoup de bons, oui, mais pas tout à fait dans la même quantité que sur l’écran argenté. Cela étant dit, voici un aperçu de certains héros qui, selon nous, feraient d’excellents protagonistes du jeu vidéo.

Thor

Le dieu nordique du tonnerre a eu son propre jeu dans le passé, bien que nous ne comptions pas les cravates de films parce qu’elles sont à peu près toutes terribles. La mythologie nordique était répandue dans le dernier titre de God of War, et le mécanicien de hache léviathan dans ce jeu se traduirait brillamment ici. Nous sommes sur le point de voir Thor dans le prochain titre Avengers de Marvel, mais il y a aussi beaucoup à dire dans les jeux en solo.

La Ligue de justice

Les Avengers sont partout à la minute, ils ont le film le plus rentable de tous les temps et un jeu qui sortira plus tard cette année, il est peut-être temps pour la Justice League de se faire remarquer. Il y a une grande variété de héros dont on peut tirer parti, ainsi qu’un incroyable assortiment de méchants.

X Men

Alors que nous parlons d’équipes, pourquoi ne pas mentionner les X-Men? Un ensemble presque infini de personnages pour choisir la forme pourrait créer une brillante aventure multijoueur coopérative. Cela pourrait vous permettre de choisir des héros avec des amis ou seul. Il aurait certainement aussi une longévité, avec la possibilité de nouvelles baisses de personnage régulières.

Dr Strange

Quelque chose d’un peu différent du type beat-em-up de jeux de super-héros que nous avons vu jusqu’à présent. Un jeu axé sur le côté magique de l’univers Marvel pourrait certainement être passionnant. Vous pourriez assez facilement rentrer dans un arbre de compétences, vous permettant d’apprendre de nouveaux sorts et de débloquer des capacités au fur et à mesure de votre progression, avec toutes sortes de possibilités dans le carnet de commandes comique des personnages.

La lanterne Verte

Green Lantern a un large éventail de pouvoirs avec beaucoup de liberté pour que les développeurs soient créatifs. Une gamme d’attaques, d’armes et de techniques de défense différentes peut être utilisée contre les ennemis contre lesquels vous vous affrontez. En plus du combat, la capacité de Green Lantern à voyager à travers l’univers pourrait permettre une aventure intergalactique passionnante avec une grande variété d’environnements et de types d’ennemis.

Capitaine Amérique

Captain America a également eu son propre jeu assez récemment, même s’il était également lié à sa première sortie en MCU. Le combat axé sur le corps à corps, intégrant le bouclier et même certaines armes à feu pourrait être brillant s’il était bien fait. Un décor de la seconde guerre mondiale fournirait quelque chose de différent du jeu de super-héros habituel, et vous pourriez battre les nazis.

Wonder Woman

Il est vraiment assez surprenant qu’il n’y ait jamais eu de jeu solo Wonder Woman… Surtout compte tenu de son statut de l’une des super-héros les plus populaires de tous les temps. Ses capacités se prêtaient à une gamme de mécanismes de jeu différents, avec des combats au corps à corps, des épées et des lassos. Il y a aussi une bonne gamme d’ennemis à affronter, avec des menaces basées sur la terre, mais aussi issues de la mythologie.

Oeil de faucon

Le pauvre Hawkeye a raté Infinity War et, jusqu’à présent, ne semble pas avoir de présence dans le prochain jeu Avengers. Horizon Zero Dawn a prouvé que l’utilisation d’un arc et d’une flèche comme arme principale fonctionne certainement. Bien sûr, vous devrez remplacer les robots dinosaures par d’autres ennemis, mais des mécanismes de furtivité similaires pourraient certainement fonctionner dans le bon cadre.

Judge Dredd

Un personnage connu pour son expertise avec les armes à feu ainsi que dans les combats au corps à corps ressemble exactement au type de personnage qui ferait un excellent protagoniste du jeu vidéo. Un pistolet avec plusieurs types de munitions, des grenades, des couteaux, des matraques et une moto avec des fusils sonnent tous très comme un jeu vidéo, et mèneraient tous à un amusement brillant, au-dessus de l’aventure si cela était fait correctement. (Dredd Vs Death rehash?)

Lame

L’idée d’un jeu Blade se présente comme assez simple. Vous prenez le contrôle du chasseur de vampires et, bien, chassez les vampires. Les capacités de Blade se prêtent très bien à la mécanique des jeux vidéo, sa connaissance des traditions des vampires et des sens améliorés pourrait facilement fonctionner de manière similaire au sens de Witcher que l’on trouve dans les jeux du même nom.

