Jeux disparus 2020: Où sont ces jeux?

De nouveaux jeux sont annoncés tout le temps, mais au milieu des nouvelles et de l’excitation, beaucoup quittent rapidement le radar. Après tout, il y a pas mal de jeux dont nous n’avons pas entendu parler depuis un certain temps, tandis que d’autres n’ont été mentionnés que sans mot officiel. Heck, certains n’ont pas été annulés, ce qui laisse leur destin incertain.

Vous trouverez ci-dessous une liste de jeux que nous n’avons pas vus ou entendus depuis longtemps. Certains sont des jeux dont nous en apprendrons probablement plus bientôt avec les consoles de prochaine génération à venir, tandis que d’autres ressemblent davantage à des baleines blanches que nous ne reverrons peut-être jamais.

De quels jeux de cette liste pensez-vous que nous pourrions enfin entendre parler en 2020? Faites-nous part de vos opinions dans les commentaires ci-dessous.

Autre jeu Star Wars d’EA

Alors que les fans de Star Wars ont eu la chance de sortir le fantastique Star Wars Jedi: Fallen Order de Respawn, l’autre gros projet de la franchise reste un mystère en raison d’un développement turbulent qui a changé de mains entre les studios d’EA. Initialement taquiné en 2014, le jeu – code nommé “Ragtag” – devait être réalisé par le développeur vétéran Amy Hennig et l’équipe de Visceral Games. Cependant, EA a fermé le studio en 2017, ce qui a entraîné le départ de Hennig. Suite à cela, le jeu a été transféré à EA Vancouver, et après un certain temps, il l’a transformé en un jeu Star Wars en monde ouvert, il a été discrètement annulé début 2019.

Cela semblait être la fin de ce projet, mais en 2019, il a été signalé que EA Motive, co-développeur de Star Wars: Battlefront II avec DICE, travaillait sur un nouveau jeu dans la franchise de science-fiction. Dans une tournure intéressante, le chef du studio EA Motive, Patrick Klaus, a déclaré qu’il utiliserait des restes de Ragtag de Visceral et que ce serait “une expérience Star Wars très unique”. Depuis, nous avons peu entendu parler du projet, mais EA reste convaincu que d’autres jeux Star Wars sont en route. Et avec l’accueil positif autour de Star Wars Jedi: Fallen Order et la qualité améliorée de Star Wars Battlefront II, EA est mieux placé pour enfin montrer ce que cet autre projet Star Wars est devenu.

Ombre des éternels

Shadow of the Eternals est le successeur spirituel du jeu d’horreur culte culte Eternal Darkness. Des vétérans du développeur du jeu original, Silicon Knights, ont formé un nouveau studio appelé Precursor Games pour travailler sur l’aventure de survie et d’horreur, y compris l’ancien président Denis Dyack. Cependant, le projet de financement participatif n’a pas atteint son objectif. Le manque de financement a contraint le développement du jeu à être suspendu.

En octobre 2014, Dyack a ouvert un nouveau studio appelé Quantum Entanglement Entertainment pour reprendre le développement du projet. Le studio a été discrètement fermé en janvier 2018 et la production de Shadow of the Eternals a été de nouveau suspendue. Dyack a ensuite créé un nouveau studio appelé Apocalypse Studios, qui travaille depuis activement sur un RPG gratuit inspiré de Legacy of Kain appelé Deadhaus Sonata. Une mise à jour rapide sur l’état de Shadow of the Eternals sur la page Facebook du projet a déclaré que bien qu’il ne soit pas annulé, il ne sera pas en développement actif pendant un certain temps. Compte tenu de ces événements, il est plus que probable que Shadow of the Eternals ne soit pas publié avant un certain temps, voire jamais.

Spyjinx

Spyjinx est une collaboration entre le développeur Chair (Infinity Blade, Shadow Complex) et le cinéaste J.J. Abrams (Lost, Star Wars: The Force Awakens) et son studio de jeux de tir Bad Robot Interactive. Il a été annoncé pour la première fois en 2015 avec une date de sortie de 2016 pour PC et mobile, mais nous n’avons pas entendu grand-chose depuis lors. Il n’y a aucun détail sur ce que sera le jeu ou comment il se déroulera. Cependant, Donald Mustard, directeur créatif du président et CCO d’Epic Games, a réaffirmé au fil des ans que le jeu est toujours en développement actif. À ce jour, vous pouvez toujours vous inscrire à la future bêta fermée du jeu via son site officiel. Bien qu’il reste à voir si le projet se concrétisera, Mustard et Abrams semblent toujours impliqués l’un avec l’autre, étant donné que les deux ont récemment collaboré pour un événement promotionnel Star Wars à Fortnite.

RPG à monde ouvert de Bethesda: Starfield et The Elder Scrolls VI

Todd Howard de Bethesda Game Studios a surpris les fans lors de l’E3 2018 en annonçant Starfield – la première nouvelle IP du développeur en 25 ans – et The Elder Scrolls VI, deux projets qui sont chacun énormes à part entière. C’est donc un choc que nous avons entendu parler des deux en même temps. Pourtant, Howard a préfacé qu’il faudrait beaucoup de temps pour voir l’un ou l’autre en détail, et il avait raison. Cela fait un moment, et à part les rares mises à jour d’Howard concernant leur développement et la probabilité qu’elles arrivent sur les consoles de prochaine génération, on nous a donné une petite idée de ce à quoi ces jeux joueront ou ressembleront.

The Elder Scrolls 6 Reveal Bande-annonce | Bethesda E3 2018

Avec le lancement de PS5 et Xbox Series X ces vacances, il est possible que nous entendions bientôt plus de choses sur Starfield et The Elder Scrolls VI, mais ne vous fiez pas à ce dernier. Howard a confirmé que Starfield serait publié avant The Elder Scrolls VI, vous devrez donc probablement attendre plus longtemps pour avoir un nouvel aperçu du voyage de prochaine génération de Bethesda Game Studios vers Tamriel.

Hellraid

Annoncé en 2013, Hellraid est un projet à venir du développeur Techland. Il était initialement destiné à être un mod pour Dead Island avant de passer à un jeu autonome. Techland a décrit Hellraid comme un mélange entre la série Dead Island et The Elder Scrolls. Le jeu devait être publié en 2013 sur PS3 et Xbox 360, mais a ensuite été reporté à 2014 avec le développement en transition vers PS4 et Xbox One. Cependant, le développement de Hellraid a été suspendu en 2015 car le jeu n’a pas répondu aux attentes de la société, et parce que Techland voulait se concentrer sur l’expansion de l’univers de son autre grand projet de l’époque, Dying Light.

Pikmin 4

En 2015, Pikmin 4 a été annoncé et apparemment “très proche de l’achèvement”. Après presque un an sans nouvelles, Miyamoto lui-même a assuré aux fans de Pikmin en 2016 que la suite était toujours en cours – et c’était tout. Bien que le spin-off Hey Pikmin soit sorti sur 3DS en 2017, on ne sait toujours pas ce qui se passe avec Pikmin 4, à part le fait que ça se passe bien. C’est une nouvelle année, cependant, et Nintendo semble plus concentrée que jamais sur ses propriétés, alors qui sait quelles surprises elle a en magasin!

Tekken x Street Fighter

Tekken x Street Fighter a été annoncé en 2010 pour PS3 et Xbox 360, et cela a été un mystère depuis. Le producteur Katsuhiro Harada a assuré les fans en 2014 et a répété en 2015 que le jeu de combat croisé n’avait pas été annulé. Cependant, en avril 2016, Harada a révélé que Tekken x Street Fighter n’était “plus en développement actif” et que l’éditeur Bandai Namco attendait “le bon moment” pour le publier.

GameSpot a sollicité des commentaires en 2016, et à l’époque, Bandai Namco a déclaré que l’équipe se concentrait sur Tekken 7, sorti en 2017. Bandai Namco nous a alors dit que l’équipe Tekken était concentrée sur Tekken 7 DLC. Harada a ensuite confirmé lors d’un livestream de fin d’année 2018 que le jeu était terminé à environ 30% avant d’être suspendu. Mais dans une interview VGC en 2019, le développeur a remis en question la validité du projet de croisement compte tenu des succès de contenu post-lancement de Tekken 7 et de Street Fighter 5. Pourtant, il semble que Tekken x Street Fighter soit très présent dans l’esprit de Harada, vu que , lors des plus récents Game Awards, il a publié un sondage Twitter pour évaluer l’intérêt actuel pour le jeu.

Cri de guerre

Battlecry, un MOBA-like avec des inspirations historiques et un accent sur le combat au corps à corps, a été annoncé en 2014. Il avait une bande-annonce et même des inscriptions pour une bêta mondiale en 2015, mais l’éditeur Bethesda a exprimé des inquiétudes quant à sa qualité. Cela fait trois ans, et nous n’avons rien entendu – bon ou mauvais – sur le jeu.

Le développeur, qui s’appelait initialement BattleCry Studios LLC, a été créé dans le but exprès de créer un jeu d’arène multijoueur, a été rebaptisé Bethesda Game Studios Austin en mars 2018. Il a récemment travaillé aux côtés de Bethesda Game Studios sur Fallout 76.

Os du crâne

Parmi les quelques jeux Ubisoft qui ont subi des retards, Skull & Bones est celui dont nous avons peu entendu parler depuis son début. Annoncé à l’E3 2017, ce prochain jeu d’action en monde ouvert s’engage à faire évoluer la composante de combat naval de la franchise Assassin’s Creed – en particulier, Assassin’s Creed IV: Black Flag. Bien que nous ayons vu de brefs affichages de ses combats navire contre navire multijoueur et solo, Ubisoft a semblé hésiter à montrer plus de jeu depuis l’E3 2018 – et encore moins à s’engager pour une date de sortie définitive. Le jeu a été retardé plusieurs fois, plus récemment ou après avril 2020, et il a même sauté l’E3 2019.

Gameplay de chasse aux pirates Skull and Bones – E3 2018

Heureusement, les équipes d’Ubisoft semblent travailler encore dur sur le projet, donc il y a de l’espoir que nous replongerons cette aventure dans le piratage plus tôt que tard. Et de manière assez intéressante, Ubisoft a annoncé en 2019 sa collaboration avec la société de production Atlas Entertainment pour créer une adaptation télévisée de Skull & Bones, ce qui augmente encore les chances de sa sortie éventuelle. Pourtant, nous ne pouvons que spéculer sur le moment où ce successeur spirituel à l’une des meilleures entrées d’Assassin’s Creed sortira de sa cachette des profondeurs saumâtres.

Sauvage

Nous en savons autant sur Wild qu’il y a quatre ans, ce qui n’est pas beaucoup. Le jeu d’aventure de survie exclusif à la PS4 a été dévoilé à la Gamescom 2014, et nous avons vu du gameplay pendant la Paris Games Week en octobre 2015. Le directeur Michel Ancel est allé sur Instagram en janvier 2017 pour confirmer que le jeu était toujours en production. Mais étant donné qu’il est occupé à développer Beyond Good and Evil 2, il semble que Wild ait été mis en attente. En termes de prémisse, nous savons que Wild est une aventure en monde ouvert qui vous incarne comme un chaman qui peut posséder des animaux.

Au fond

Maintenant dans sa cinquième année sur notre liste de jeux manquants, Deep Down, semblable à PS4 Souls, a été révélé en 2013. Il n’a pas disparu tout de suite; nous avons obtenu des détails et des bandes-annonces via TGS 2014, et il était censé avoir une version bêta publique début 2015.

La bêta n’a jamais eu lieu, et dans une interview de février 2015, le producteur Yoshinori Ono a déclaré que le jeu n’avait pas été annulé mais pourrait être retravaillé. En 2016, Capcom nous a dit qu’une sortie occidentale n’avait même jamais été confirmée pour Deep Down, mais l’éditeur a déposé un nouveau brevet pour le jeu aux États-Unis au début de 2017. En juin 2018, Capcom a étendu la marque du jeu, et dans le l’année suivante, une interview d’Eurogamer avec Ono a confirmé qu’elle n’avait pas été abandonnée. Avec les succès majeurs de Capcom récemment, Deep Down pourrait certainement encore être une possibilité. Le temps nous le dira.

Half-Life 3

Alors que la sortie du spin-off exclusif Half-Life de la série VR Half-Life: Alyx approche, nous devons à peu près mentionner le troisième jeu tant attendu, même longtemps après qu’il ait atteint le statut de meme de pointe et transcendé au royaume de ” ne va jamais arriver. ” Half-Life 2: l’épisode 3 a été annoncé en 2006 mais ne s’est jamais concrétisé; il n’a pas non plus été annulé. Dans un AMA Reddit début 2017, le patron de Valve, Gabe Newell, a déclaré qu’il y avait encore une possibilité de plus de jeux dans l’univers Half-Life / Portal, c’est donc quelque chose. Et il y a aussi le résumé de l’histoire divulguée de l’ancien écrivain de Valve, Marc Laidlaw, qui ne confirme rien mais reste une lecture sauvage.

Avec Half-Life de retour sur les radars des gens grâce à Half-Life: Alyx, la franchise pourrait avoir un nouvel avenir. Que cela signifie que Half-Life 3 est bien plus proche de devenir une réalité, nous devrons simplement attendre et voir.

Dead Island 2

Le jeu de survie Zombie Dead Island 2 est sorti de la porte avec une bande-annonce très mémorable à l’E3 2014 – et mémorable est bon car nous en avons vu si peu au fil des ans. La fenêtre de sortie originale du jeu au printemps 2015 a ensuite été reportée à 2016, puis il a perdu son développeur, Yager, en juillet 2015. Pourtant, l’éditeur Deep Silver nous a assuré qu’il n’avait pas été annulé.

Dead Island 2 – Bande-annonce de gameplay Sunshine and Slaughter

Il a été annoncé en mars 2016 que le développeur de LittleBigPlanet 3, Sumo Digital, avait repris le développement du jeu. En 2018, le projet a changé de mains après l’acquisition de la propriété Dead Island par THQ Nordic après que l’éditeur a acheté Koch Media, qui possède Deep Silver et son éditeur de jeux Ravenscourt. Le développement de Dead Island 2 est redevenu silencieux jusqu’à ce que THQ Nordic confirme en 2019 que Dambuster Studios (Homefront: The Revolution) prenait les rênes.

Alors que le développement de Dead Island 2 semble certainement tumultueux, le PDG de Koch Media, Klemens Kundratitz, reste confiant et déterminé à soutenir le travail de Dambuster Studios sur le projet. “C’est une belle histoire de dire à tout le monde qu’il s’agit de son troisième studio, mais nous aimons être jugés sur le résultat final, et nous sommes vraiment confiants que quand il sortira, ce sera un jeu de zombies”, a déclaré Kundratitz. a déclaré dans une interview GamesIndustry.biz. “Nous allons certainement lui donner tout notre pouvoir.”

Agent

Ce ne serait pas une liste de jeux manquante sans Agent! Le jeu d’espionnage de l’époque de la guerre froide a été taquiné en 2007 et annoncé en 2009 en tant qu’exclusivité PS3 par le développeur de Grand Theft Auto Rockstar North. Depuis lors, le jeu n’a pas été officiellement annulé, mais c’est à peine plus qu’un murmure.

Les premières images d’Agent ont été publiées en 2011 lorsque le parent de Rockstar, Take-Two, a confirmé que le jeu était toujours en développement. Deux ans plus tard, Take-Two a renouvelé les marques de commerce d’Agent. Il a renouvelé à nouveau les marques en 2014, juste avant l’E3. De nouvelles images sont apparues en 2015 et, fin 2016, Take-Two a de nouveau déposé les marques déposées de l’agent. Mais en novembre 2018, l’Office américain des brevets et des marques a déclaré la marque “Agent” abandonnée. Il est probable maintenant plus que jamais, en particulier après la sortie de Red Dead Redemption 2, que l’agent n’est plus un projet que Rockstar poursuit. Mais qui sait ce que Rockstar fera; le studio est toujours plein de surprises.

Le nouveau jeu de Ken Levine

Le créateur de BioShock, Ken Levine, est apparu sur NPR fin 2015 et a discuté des objectifs généraux de conception de son prochain jeu – il est censé être très rejouable. Levine l’a également décrit comme un “petit jeu en monde ouvert” avec un thème de science-fiction. Une mise à jour sur le développement du jeu a récemment fait surface sous la forme d’une liste d’emplois dans son studio Ghost Story Games, qui décrivait le projet comme «un projet créatif ambitieux dans le genre de simulation immersive». Donc, pour autant que l’on sache, le jeu de mystère est toujours en cours.

Poussière fantôme

Phantom Dust est entré dans sa cinquième année consécutive sur notre liste de jeux manquants, et il n’y a toujours aucun signe d’actualité. Le redémarrage du jeu Xbox 2005 du même nom a été annoncé pour la première fois à l’E3 2014, mais son développeur d’origine, Darkside Game Studios, a fermé ses portes en février suivant. Nous avons vu des images de gameplay divulguées en 2015 et avons obtenu la confirmation que le jeu n’était pas mort. Le président de Microsoft Game Studios, Phil Spencer, a déclaré qu’il avait été suspendu jusqu’à ce qu’il puisse trouver le bon studio pour gérer le développement. Avec la récente acquisition de tant de studios différents par la société, il y avait peut-être de l’espoir pour un redémarrage de Phantom Dust. Quoi qu’il en soit, nous n’avons rien entendu depuis un moment, vous devrez donc continuer d’attendre. Mais si vous êtes toujours désireux de vous engager avec ce classique culte, une réédition distincte de Phantom Dust avec de légères améliorations a été publiée en mai 2017.