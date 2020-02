Jeux et accessoires Nintendo Switch à venir pour février et mars 2020 – Guide

Bienvenue dans le futur! Oui, nous sommes dans un mois en 2020 et quel plaisir de mettre enfin la main sur nos jet packs, nos combinaisons d’argent et nos puces cérébrales! Nos vies se sont améliorées incommensurablement avec toutes ces technologies futures, bien que nous redoutions déjà la facture de service de l’année prochaine sur notre nouvelle voiture volante achetée.

D’accord, alors peut-être que 2020 n’a pas été tout à fait le changement de paradigme technologique prédit par la science-fiction des années 80, mais il y a encore beaucoup à attendre, en particulier dans le domaine des jeux vidéo. Quels plaisirs du jeu attendent sur la Nintendo Switch, demandez-vous? Bonne question. Pour y répondre, nous avons rassemblé certaines des meilleures précommandes pour vous pour février 2020 et au-delà.

Comparé au rythme effréné des sorties dans les dernières semaines de 2019, ce fut un début d’année relativement calme. Janvier a vu la libération du charmant Tokyo Mirage Sessions #FE Encore, mais il y a plein de jeux à l’horizon. Horizon…, geddit? …

Non, non Forza. Jetons un coup d’œil aux plus grands jeux à venir sur Switch au cours des prochains mois, d’accord?

Juste à temps pour la Saint-Valentin arrive la Darksiders Genesis, pas du tout romantique. Cette préquelle donne aux joueurs leur premier aperçu du monde de Darksiders, avant les événements du jeu original. En outre, il présente le quatrième et dernier cavalier Strife, ainsi que le gameplay en coopération pour la première fois dans l’histoire de la franchise. Le jeu standard conviendra à la plupart des gens, mais les fans inconditionnels de Darksiders seront sans aucun doute ravis de la “ Nephilim Edition ” au prix attrayant qui contient une figurine de taille impressionnante de Strife, une boîte premium, un Steelbook, des autocollants et même un jeu de société Darksiders.

Un autre régal de la Saint-Valentin, ce RPG vient de nul autre que Level-5, le studio derrière des joyaux tels que le Yo-kai Watch séries, Ni no Kuni, Inazuma Eleven et le Professeur Layton Jeux. Snack World: The Dungeon Crawl – Gold est une version localisée d’un port Switch étendu de The Snack World: Trejarers, un jeu 3DS uniquement au Japon de 2017. Snack World est également une franchise multimédia avec des branches manga et anime, même si elle n’a pas encore fait son chemin comme l’a fait la série Yo-kai du studio. Pourtant, avec tous les DLC de la version japonaise inclus dès le départ, les débuts occidentaux de la série semblent être un excellent endroit pour commencer pour les fans de donjons.

Une annonce surprise lors du Pokémon Direct de janvier, ce remake des jeux GBA / DS sera bientôt avec nous et promet de donner aux retombées classiques du donjon un coup de pinceau de peinture HD et un saupoudrage de mod-cons. Cela semble certainement beau de ce que nous avons vu jusqu’à présent et nous bâillonnons pour voir comment les jeux se déroulent en 2020.

Ah, le grand. Seul le Doomslayer lui-même a le courage d’affronter le puissant Animal Crossing: New Horizons le jour du lancement, et même il a décidé qu’il était préférable de retarder la version Switch afin d’éviter une défaite embarrassante. Oh Panic Button peut parler de «raffinements» pour DOOM Eternal, mais nous connaissons tous la véritable raison du retard du jeu: Doom Guy a jeté un coup d’œil à Nook et a effrayé.

Vous avez probablement déjà celui-ci pré-commandé dans plusieurs points de vente, mais voici quelques-unes des options si vous voulez vous assurer de commencer doublement et triplement votre escapade sur l’île en vous attrapant un perchoir Day One.

