Jeux et accessoires Nintendo Switch à venir pour mars et avril 2020 – Guide

Nous sommes bien en 2020 maintenant et les bourgeons du printemps commencent à apparaître sur le calendrier des jeux. Après l’assaut de la dernière saison des Fêtes, nous avons connu quelques mois plus maigres avec moins de jeux de grands noms lancés pendant l’hiver. J’espère que votre carnet de commandes est en bon état, car tout est sur le point de changer avec le lancement du plus grand jeu (annoncé) de Nintendo de l’année civile.

Oui, il semble que Animal Crossing: New Horizons a été un point lointain à l’horizon depuis des mois maintenant, mais le navire est en vue ce mois-ci dans toute sa splendeur. Annulez le reste de l’année, les gars – nous avons réservé une escapade dans le coin et nous ne reviendrons pas avant un certain temps.

Et si – choc! horreur! – vous n’êtes pas un passionné d’Animal Crossing? Ne vous inquiétez pas, car de nombreux autres jeux Switch arrivent et rivalisent pour votre attention en mars, avril et au-delà. Jetons un coup d’œil aux plus grands jeux à venir sur Switch au cours des prochains mois, d’accord?

Annonce surprise lors du Pokémon Direct de janvier, ce remake des jeux GBA / DS sera avec nous très prochainement et promet de donner aux retombées classiques du donjon un coup de peinture HD et un saupoudrage de mod-cons . Cela semble certainement beau de ce que nous avons vu jusqu’à présent et nous bâillonnons pour voir comment les jeux résistent à la lumière crue de 2020.

Ah, le grand. Seul le Doomslayer lui-même a le courage d’affronter le puissant Animal Crossing: New Horizons le jour du lancement, et même il a décidé qu’il était préférable de retarder la version Switch afin d’éviter toute gêne. Oh Panic Button peut parler de «raffinements» pour DOOM Eternal, mais nous connaissons tous la vraie raison du retard du jeu: Doom Guy a effrayé après avoir atteint le boss final pour trouver Tom ‘Blofeld’ Nook tourner dans sa chaise tout en caressant Rover ronronnant sur ses genoux.

Vous avez probablement déjà celui-ci pré-commandé dans plusieurs points de vente, mais voici quelques-unes des options si vous voulez vous assurer de commencer doublement et triplement votre escapade sur l’île en vous attrapant un perchoir Day One.

Après rumeur après rumeur, il a finalement été confirmé début février que Saints Row IV reviendrait. Y compris un pack de 25 DLC alléchant en standard, c’est comme un maniaque Grand Theft Auto avec l’ajout de stupide, et nous sommes toujours prêts pour un jeu qui ne se prend pas trop au sérieux.

Pour certaines personnes, les jeux Musou de Koei Tecmo sont à leur meilleur dans les croisements réguliers avec d’autres franchises, et la série One Piece se sent particulièrement à l’aise lorsqu’elle est associée à la marque Guerriers de la dynastie marque de hack-and-slash maniaque. Le prochain épisode a l’air savoureux et nous étions fans du troisième jeu, nous avons donc de grands espoirs One Piece: Pirate Warriors 4.

Trials of Mana, un fantastique RPG Super Famicom uniquement au Japon connu sous le nom de Seiken Densetsu 3, a récemment reçu une localisation officielle et une libération dans l’ouest dans le cadre de l’excellent Collection de Mana Relâchez l’interrupteur. À la suite de Secret de mana, il était toujours probable qu’il soit bon, mais la qualité du jeu et la localisation étaient telles que nous nous sommes bâillonnés pour le rejouer dans sa forme remaniée et repensée.

Nouvelles options de matériel de commutation

Si vous êtes sur le marché pour acheter une nouvelle console Nintendo Switch, nous avons la charmante Animal Crossing: New Horizons Edition en mars avec le Joy-Con et le dock exclusifs sur le thème Animal Crossing. Le 3 avril nous apporte le corail Nintendo Switch Lite, qui est définitivement corail et NON rose!

Plus de super jeux Nintendo Switch

Outre les jeux mis en évidence ci-dessus, il existe de nombreux autres jeux de détail Switch qui pourraient vous plaire en mars et au-delà.

Accessoires impressionnants pour votre commutateur

Et enfin, voici une sélection des meilleurs accessoires Switch à venir en mars et au-delà, pour votre considération.

Alors c’est tout pour mars et avril – avons-nous oublié quelque chose? Faites-nous savoir avec un commentaire et dites-nous également si vous avez précommandé l’un de ces goodies!

