Jeux Firesprite sur Bringing The Persistence, un Roguelike de science-fiction à la première personne, pour passer de PlayStation VR – Fonctionnalité

Le mois dernier, Firesprite Games a annoncé qu’il apportait son jeu d’horreur de science-fiction à la première personne La persistance à Switch en 2020, et la date de sortie est maintenant confirmée pour le 21 mai. Le studio, à l’origine formé par des vétérans de Anéantir développeur Psygnosis (maintenant SCE Studio Liverpool), a sorti le jeu exclusivement pour PlayStation VR en 2018 et sort des limites des lunettes VR (donc non, ce n’est pas un Nintendo Labo VR titre) sur d’autres plateformes bientôt.

Nos charmants homologues du site sœur Push Square ont apprécié la boucle addictive du jeu et le sens de la peur de la science-fiction du jeu, nous sommes donc intrigués de voir comment le jeu se traduit sur la console Nintendo. Récemment, nous avons eu le plaisir de demander au directeur du jeu, Stuart Tilley, comment vous construisez un roguelike 3D, les réflexions de l’équipe sur les expériences VR de Nintendo avec Labo et les défis liés à l’introduction d’un jeu de réalité virtuelle sur des plates-formes non VR.

Nintendo Life: Pour ceux qui ont peut-être manqué la version PlayStation VR originale de The Persistence, parlez-nous un peu du jeu.

Stuart Tilley, Firesprite Games.

Stuart Tilley, directeur du jeu: The Persistence est un jeu d’horreur de science-fiction avec ce que nous pensons être une touche unique: c’est un jeu de type voyou généré de manière procédurale dans lequel vous devez vous battre pour sauver un vaisseau spatial condamné, où “la mort n’est que le début”. Le navire sur lequel le jeu se déroulait était en route pour coloniser une planète avec un équipage de seulement sept personnes, mais avec des milliers d’engrammes – les souvenirs de vraies personnes – stockés dans l’ordinateur du navire, pour être «imprimés» à l’arrivée. Cependant, quelque chose s’est terriblement mal passé en cours de route et l’ordinateur a commencé à imprimer des mutations corrompues qui ont massacré l’équipage.

Le navire dérivant toujours plus près d’un trou noir, vous incarnez un clone de l’agent de sécurité Zimri Eder et devez vous frayer un chemin à travers les horreurs à bord pour réparer le navire et revenir d’une manière ou d’une autre sur Terre. Chaque fois que Zimri meurt, un tout nouveau clone d’elle est imprimé – un clone que vous pouvez améliorer et équiper de nouveaux équipements et armes, en allant plus loin à chaque tentative de réparer le navire et de découvrir les secrets qui vous attendent.

Dead Space semble être une pierre de touche évidente – quels autres jeux ou médias vous ont inspiré lors du développement du jeu à l’origine?

Vous avez certainement raison de dire que Dead Space a été une grande influence – c’est l’un de mes jeux préférés de tous les temps – mais nous avons également été inspirés par l’atmosphère du Extraterrestre films, jouant sur le sens que l’exploration d’un espace que vous devriez savoir pourrait cacher quelque chose qui mettra rapidement fin à votre existence. Il y a beaucoup d’autres jeux qui nous ont aussi inspiré, Déshonoré pour son incroyable capacité à contenir à la fois des stratégies de jeu furtif et agressif, Rogue Legacy ce qui vous permet d’avancer vos capacités à chaque tentative. Pour être honnête, c’est vraiment une vie de fans de science-fiction et d’horreur. Quand nous faisions les jeux Wipeout au studio de Liverpool, nous parlions toujours de notre rêve de faire un jour un jeu “effrayant”, et donc quand nous avons eu l’opportunité de faire The Persistence, nous avons dû combiner nos deux plus grandes passions.

Comment l’équipe a-t-elle abordé The Persistence en dehors de ses influences et d’autres jeux qui utilisent des paramètres familiers de science-fiction et d’horreur? Est-ce quelque chose qui vous inquiétait avant de vous arrêter sur le thème et la direction du jeu?

Pour tous nos jeux chez Firesprite, nous nous efforçons toujours de nous assurer que nous ajoutons de l’originalité aux jeux que nous créons – que ce soit en créativité ou en technologie. Nous pensions que combiner l’unicité d’une boucle de type roguelike dans un jeu 3D complet comme Dead Space créerait un package génial. Nous avons également considéré que cela convenait parfaitement à un jeu aussi intense – qui a été intensifié en VR – car la boucle de répétition en direct peut donner aux joueurs la chance de prendre des pauses régulières de l’action.

Nous avons également décidé que nous voulions disposer d’un arsenal d’armes fonctionnant différemment des autres jeux de science-fiction. Dans The Persistence, vous êtes souvent la proie, caché derrière le couvert et à la recherche d’un endroit sûr, mais les armes sont intentionnellement maîtrisées, et lorsque vous en équipez un, vous êtes autorisé à être “le chasseur” plutôt que le chassé, prenant le combat pour les mutants avec la chance beaucoup en votre faveur. Le seul inconvénient est que ces armes ont si peu de munitions…

Un environnement 3D généré de manière procédurale semble nouveau dans un paysage de jeu où il semble parfois que chaque autre version est un roguelike basé sur la course. L’intégration de niveaux générés de manière procédurale dans un jeu 3D avec des moments d’horreur scénarisés a dû être un énorme défi de conception. Combien de temps a-t-il fallu pour développer ce système et quels ont été les obstacles que vous avez rencontrés?

Nous avons créé des prototypes initiaux en tant que zones avec seulement quelques pièces afin que nous puissions prouver nos mouvements et nos systèmes d’armes dès le départ. Quelques mois plus tard, nous avons obtenu une première version du fonctionnement de la technologie procédurale, générant des dispositions de niveau avec des chambres, des couloirs et des zones de boss. À partir de ce moment-là, jusqu’à quelques semaines avant la sortie, nous n’avons jamais cessé d’affiner la façon dont les niveaux ont été générés. Au fur et à mesure que l’ensemble artistique se développait, nous avons réalisé que nous voulions plus du système pour réaliser notre désir que les niveaux se sentent fabriqués à la main, même s’ils sont procéduraux. En plus des modifications apportées à la génération de mises en page, nous avons également investi beaucoup de temps dans l’équilibre de la distribution des ennemis et des objets, jouez à des tests en permanence pour trouver l’équilibre de tension, de difficulté et d’espaces calmes que vous attendez d’un jeu d’horreur FPS traditionnel.

Avant de parler de la version Switch en particulier, parlez-nous un peu des difficultés de traduire un jeu conçu pour la VR vers des plateformes non VR. Il y a eu beaucoup de discussions récemment sur ce sujet autour de Half-Life de Valve: Alyx, mais nous avons l’impression qu’il est loin d’être simple de réorganiser avec succès une expérience VR pour des écrans qui ne vous sont pas attachés.

nous voulions garantir une expérience évolutive sur plusieurs plates-formes avec des effets visuels et un post-traitement personnalisés … nous sommes très fiers du résultat sur Nintendo Switch

The Persistence a été conçu pour être une expérience de réalité virtuelle assis dès le départ avec une configuration de contrôleur plus traditionnelle, donc bien que cela ne soit certes pas aussi complexe que de réorganiser entièrement un jeu avec une implémentation basée uniquement sur le contrôle de mouvement, il reste apporte des défis à la fois dans l’interface utilisateur, UX et l’animation. Dans l’ensemble, notre objectif était de maintenir la parité dans l’expérience des joueurs entre les versions VR et non VR lorsque cela était possible.

Pour nous, les principaux défis se situaient dans les domaines où les joueurs interagissent avec des systèmes et des environnements qui étaient auparavant attachés à un système de «regard», basé sur le suivi de la tête du joueur en VR. Il y a aussi beaucoup d’interaction avec les ennemis dans le jeu, donc il est tout aussi important de peaufiner les systèmes de combat avec des armes à main et à projectile pour se sentir bien. Un autre domaine que nous avons dû examiner était de personnaliser les domaines de l’interface utilisateur fonctionnelle – interactions avec la carte et les mises à niveau, etc. – et nous avons donc dû repenser ces éléments également. Enfin, nous voulions assurer une expérience échelonnée sur plusieurs plates-formes avec des effets visuels et un post-traitement adaptés à chaque plate-forme particulière et nous sommes très fiers du résultat sur Nintendo Switch.

En termes de Switch, quels ont été les plus grands obstacles techniques que vous avez rencontrés lors du portage du jeu sur la console Nintendo?

Le Switch est une plate-forme brillante à développer, mais ses caractéristiques diffèrent évidemment de la plate-forme d’origine sur laquelle nous avons développé le jeu, nous avons donc dû être un peu plus disciplinés dans notre approche. Prenant un exemple technique tel que la mémoire, où il n’y a pas autant disponible que la plate-forme de développement d’origine, les luxueux morceaux comme l’audio du jeu ont pris un certain travail d’optimisation pour s’assurer qu’il était à la hauteur de ce que nous voulions pour une expérience d’horreur de survie.

L’interface utilisateur est naturellement venue avec son propre défi pour le mode portable, et il y a eu beaucoup de réajustements. Texte, en particulier dans les langues localisées, ce qui a pris du temps pour bien s’asseoir sur l’écran Switch et être toujours agréable à regarder. Nous avions de grands fans de Nintendo dans l’équipe et il était important pour nous de bien contrôler les commandes avec chaque programme que nous prenons en charge – les JoyCons attachés ou détachés, par exemple, ainsi que le contrôleur Pro. Nous avons comparé notre jeu avec d’autres jeux Switch FPS, et nous pensons que The Persistence se démarque des meilleurs d’entre eux.

Nous avions de grands fans de Nintendo dans l’équipe et il était important pour nous de bien gérer les commandes avec chaque programme que nous soutenons.

D’un point de vue technique, comment la version Switch se compare-t-elle aux autres plates-formes? Aura-t-il des fonctionnalités exclusives à la plate-forme?

Nous avons appris tout au long du cycle de vie du projet de développement de The Persistence sur PlayStation 4 VR qui devait vraiment optimiser les performances.Par conséquent, la réflexion sur d’autres plates-formes à l’avenir a largement contribué à cela et cela nous a donné une bonne longueur d’avance sur Nintendo Switch. Nous avons encore affiné notre base de code pour obtenir les meilleures performances possibles.Par conséquent, même s’il n’y a pas de fonctionnalités exclusives à la plate-forme, nous pensons qu’il existe une parité visuelle, audio et de jeu conforme à l’expérience originale que nous avons développée pour PlayStation 4.

En tant que vétérans de l’espace VR, que pensez-vous de l’approche low-fi de Nintendo avec Labo?

Nous pensons que l’approche de Nintendo avec Labo est une excellente façon d’initier les joueurs au monde magique et immersif de la réalité virtuelle. Faire tous les kits était très amusant et les jeux vous ont permis de vivre les choses sous un tout nouveau jour. Toy-Con garage VR est également un excellent moyen de rendre le jeu accessible aux créateurs en herbe.

Enfin, quels jeux Switch avez-vous appréciés récemment?

Super Smash Bros. et Mario Kart ont été des aliments de base pour le déjeuner dans la zone de discussion ici aux tours Firesprite. Avec le passage à notre équipe qui travaille maintenant à distance, cela a évidemment été suspendu, mais heureusement Traversée d’animaux est sorti pour sauver la situation, donc nous en profitons tous pour le moment.

Merci à Stuart. La persistance devrait arriver sur Switch le 21 mai, et nous avons jeté un coup d’œil à une version pré-version du jeu sur Switch – surveillez bientôt nos impressions.

Comme le son de ça? Avez-vous joué à la version PSVR originale? Faites-nous savoir si vous êtes prêt pour un rogueliking à la première personne dans l’espace avec un petit commentaire ci-dessous.

.