Jeux Mario Switch, montres Samsung, ustensiles de cuisine en fonte, etc.

Graphique: Elizabeth HengesLes meilleures offres du jourLes meilleures offres du jourLes meilleures offres du Web, mises à jour quotidiennement.

Une Samsung Galaxy Watch Active 2 à 200 $, une vente de jeux Mario dans tout le magasin, des shorts d’exercice pour femmes et des ustensiles de cuisine en fonte sont les meilleures offres de dimanche.

Meilleures offres technologiques du jour

Voulez-vous une nouvelle smartwatch, mais vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent pour un? Eh bien, pour aujourd’hui, vous pouvez dépenser de petites coupures pour acheter une montre intelligente Samsung Galaxy Watch Active2 pour 200 $, ce qui enlève une centaine de dollars au PDSF de 300 $.

La smartwatch de Samsung a un suivi de la fréquence cardiaque et du sommeil, détectera automatiquement le moment où vous avez commencé un entraînement et surveille même vos niveaux de stress. Maintenant, vous aurez la preuve lorsque vous direz à votre patron que c’est lui qui cause votre hypertension.

La smartwatch a même une fonction où vous prenez une photo de votre tenue et trouvez un cadran de montre correspondant à votre look. Plus besoin de s’inquiéter de voir votre smartwatch criarde et hors de propos maintenant!

B&H a la smartwatch Samsung en or noir et rose, mais la vente ne dure que jusqu’à la fin de la journée, alors faites vite!

Sonos fabrique certaines des enceintes les plus pratiques et les plus sonores du marché. Et même si nous voyons parfois des offres sur des produits Sonos remis à neuf, cette énorme vente est vraiment significative. Pour un temps limité, vous pouvez vous procurer un Sonos Play: 1 pour 99 $, un Sonos One avec Alexa et Google Assistant pour 159 $, une Playbar pour 499 $ et un Sonos Sub pour 549 $. Les fournitures sont limitées et si vous envisagez d’élargir votre collection, c’est le moment d’acheter.

Best Buy baisse le prix d’une paire d’écouteurs Sennheiser HD 4.50 ANC à 80 $.

Considérez-les comme l’alternative Sony WH-1000xm3 de Sennheiser; il offre un son exceptionnel et une expérience de réduction du bruit à nu pour moins d’un tiers du prix de la compétition.

Ces canettes laissent de côté la cloche et les sifflets de la compétition, comme les commandes tactiles et un bouton dédié à l’assistant vocal. Mais ils offrent ce dont la plupart des gens se soucient le plus: le prix et la qualité sonore.

Pour 80 $, ce sont pratiquement des achats impulsifs.

Meilleures offres pour la maison d’aujourd’hui

Tout le monde sait qu’amener votre déjeuner au travail peut vous aider à vous assurer de manger plus sainement et à économiser de l’argent, mais cela peut être pénible. Planification des repas? Cuisine? Vous vous assurez que votre collègue ne vole pas votre nourriture?

Eh bien, nous pouvons faciliter une partie du processus. Cette boîte à lunch amusante, avec sac à glace et bouteille d’eau, n’est que de 9 $ lorsque vous utilisez le code YR9XKQV6 à la caisse.

Le sac de glace signifie que votre repas restera froid jusqu’au déjeuner, vous n’avez donc pas besoin de le risquer assis dans le réfrigérateur de l’entreprise jusqu’à midi. Je veux dire, est-ce que quelqu’un nettoie ce réfrigérateur de toute façon? Il est également assez grand pour contenir votre Tupperware, ce qui est étonnamment difficile à trouver.

9 $

Depuis amazon Utilisez le code YR9XKQV6

Tout cuisinier décent saura que les ustensiles de cuisine en fonte sont un investissement intéressant. Cependant, ils peuvent être chers! Rue La La a actuellement une vente sur sa collection d’ustensiles de cuisine en fonte, et il est certainement temps de faire le plein.

Prenez cet ensemble de batterie de cuisine en fonte 3 pièces, par exemple. C’est le kit de démarrage en fonte parfait pour tout le monde, et il est 62% de réduction, ce qui en fait seulement 100 $. Si vous cherchez à étendre votre collection à la place, il y a un magnifique four hollandais en fonte rouge Chasseur pour 209 $. Cela peut sembler cher, mais il s’agit d’un ustensile de cuisine de qualité qui durera des années.

Des ustensiles de cuisine en acier inoxydable sont également en vente! Si vous avez besoin d’un tout nouvel ensemble de casseroles et poêles pour la maison, l’ensemble de batterie de cuisine BergHOFF en acier inoxydable 11pc pour 280 $ vous triera très rapidement. Alors, allez acheter, puis cuisinez!

Je l’ai fait. J’ai finalement utilisé ma friteuse à air chaud la nuit dernière pour faire des frites de patates douces et elles étaient plutôt bonnes. Pas aussi croustillant que je le voudrais, mais il est possible qu’ils soient un peu sous-exploités. Quoi qu’il en soit, j’ai aimé utiliser une friteuse à air car c’est facile et je n’ai pas besoin de préchauffer le four. Vous pouvez également en obtenir un pour 22% de réduction sur Amazon.

Bien que ce ne soit pas le même que j’utilise (le mien est intégré dans un micro-ondes), il est assez gros à 7 pintes et est livré avec un livre de recettes qui comprend plus de 50 (!) Recettes – j’ai dû acheter le mien séparément! De plus, il a un séparateur de panier pour faire frire deux repas différents en même temps.

Il n’a peut-être pas fait craquer les cinq meilleures friteuses à air de nos lecteurs, mais il est similaire au modèle PowerXL recommandé par Saborlas. Et il semble également avoir de bonnes critiques en sa faveur.

70 $

D’Amazon

Je suis un bébé fragile. Donc, quand je recommande un bwanket pondéré, vous savez que je suis sérieux. Veuillez acheter le bwanky. C’est 46 $ de rabais et pèse 20 livres. Auparavant, c’était 96 $, mais avec le code de coupon pouvant être téléchargé sur le clin d’œil d’Amazon, vous pouvez l’obtenir à 52%.

Pweeeeeaseeee fwor meeee.

50 $

D’Amazon

Il n’y a rien de pire que de cuisiner un nouveau type de protéine et de le faire sortir hella sec ou pas du tout cuit. Eh bien, avec le thermomètre à viande ThermoPro, vous pouvez embrasser ce genre d’incertitude derrière. Il ne coûte que 18 $ et a des températures prédéfinies pour sept types de rencontres, ainsi que leurs niveaux de cuisson (rares, moyens, bien cuits). Une fois que vous avez placé la broche dans votre morceau de viande, elle émet un bip une fois qu’elle atteint la température prédéfinie, et le tour est joué! C’est fait! J’en prendrais un avant qu’il ne disparaisse.

18 $

D’Amazon

Meilleures offres de style de vie d’aujourd’hui

Vous pensez peut-être qu’il est un peu tôt pour prendre des shorts, mais si vous vivez en Floride comme moi, vous saurez que la vague de chaleur arrive, et elle arrive vite. Toujours trop vite. Heureusement, Under Armour connaît la lutte, et ils ont une vente sur le short Play Up pour femmes. Oui, c’est en l’honneur de la Journée internationale de la femme, mais tout détaillant qui vend des shorts en mars est génial dans mon livre.

Les shorts Play Up 2.0 sont deux pour 22 $, et ils sont parfaits pour s’entraîner, se prélasser ou simplement ne pas avoir chaud. Si vous êtes prêt à payer quelques dollars de plus, d’autres styles Play Up comme le short Metallic et Jackard sont deux pour 25 $.

Malheureusement, si vous êtes de taille plus, vous n’avez pas de chance, car les shorts Play Up disponibles en tailles 1X et supérieures sont toujours au prix fort. Un oubli très décevant, bien sûr.

Bien qu’elles ne soient pas en vente, vous pouvez également jeter un coup d’œil à la ligne de vêtements de la Journée internationale de la femme Under Armour, qui est extrêmement violette. Qui n’aime pas le violet?

Le printemps arrive, ce qui ne peut signifier qu’une chose: il est temps de plonger et de commencer à économiser sur les manteaux d’hiver pour l’année prochaine. Et REI a juste la solution, offrant un supplément de 25% lorsque vous ajoutez un article en liquidation Arc’teryx ou Patagonia à votre panier.

Étant donné que les articles de liquidation de fin de saison Patagonia sont déjà jusqu’à 80% de réduction pour le moment (vous pouvez obtenir le pull-over quart de zip en molleton de polyester pour homme à 56 $ ou l’option pour femme à 52 $ à la caisse), la valeur est assez forte Pour dire le moins.

Les articles Arc’teryx ont également été réduits jusqu’à 50% sans cette réduction supplémentaire, mais ils étaient également beaucoup plus élevés au départ. Vous ne trouverez pas un manteau d’hiver épais pour moins de 200 $, mais le sweat à capuche isolé Proton LT pour femme est tombé à 134 $ et le sweat à capuche en molleton Dallen pour homme est de 88 $ avec le coupon appliqué.

Vous n’avez donc pas à payer le prix fort l’hiver prochain, à vous approvisionner en vêtements chauds à l’avance, alors que les déplacements sont bon marché.

Je suis folle de flanelles. Ils sont chauds et confortables, mais juste assez légers pour que je puisse en porter un en ville avec seulement une veste légère superposée sur le dessus.

Je suis aussi un surgeon pour Banana Republic, donc quand j’ai vu cette flanelle rouge non repliée à 10 $ (50% supplémentaires appliqués au moment du paiement!) Dans le seul magasin de vêtements riche en potassium, j’ai dû faire face.

Mais ensuite, je me suis rendu compte que ce n’est pas le seul: il vient aussi en camouflage. Vous voulez de l’orange ou du jaune? Voici. Bien que ce ne soit pas ma tasse de thé, il existe également une option bleu marine moins attrayante.

Des chemises habillées sont également en vente à des prix absurdement bas, y compris cette boutonnière de 10 $ avec des toutous. Maintenant, qui n’aime pas les toutous? Celui-ci a des cerfs, ce qui est un look absolu.

En fait, il existe tout un sous-ensemble d’articles en solde de moins de 25 $ qui vous offrent une remise supplémentaire de 50% à la caisse. Bien que je ne les énumère pas tous ici, sachez que lorsque je recevrai ce message, ma carte de crédit sortira!

Besoin de rafraîchir votre garde-robe avec des vêtements stimulants? La collection de la Journée internationale des femmes 2020 de Forever 21 est disponible et comprend toutes sortes de chemises avec des messages stimulants.

En plus de cela, avec chaque article acheté, Forever 21 fera un don de 1 $ à StepUp jusqu’à la fin du mois, de sorte que votre nouvelle tenue contribuera également à financer une bonne cause. Forever 21 a également un code actif en ce moment, SPRINGFLING, pour vous faire économiser de l’argent dans d’autres parties du magasin, mais cela ne semble pas fonctionner avec la collection de la Journée de la femme.

Superposez-vous comme un champion du printemps, grâce à cette superbe vente de veste de chemise de Jachs. Avec des prix commençant à seulement 24 $, vous pouvez choisir parmi 20 styles différents, y compris des chemises en flanelle de denim, des chemises en polaire sherpa, des vestes matelassées et bien plus encore. Mieux encore, ils fonctionneraient très bien comme veste printemps / automne donc ils ne sont pas seulement pour une saison.

Avec ces prix, il serait conseillé de prendre un couple et de les utiliser en rotation. Puis-je suggérer de prendre la veste doublée en sherpa stretch en velours côtelé ou la veste chemise matelassée? Quel que soit votre choix, soyez assuré que vous obtenez un excellent rapport qualité-prix. Assurez-vous simplement d’utiliser le code promo NETTOYER à la caisse.

Meilleures offres média d’aujourd’hui

Si vous êtes un amateur de films d’horreur mais que vous n’avez pas rattrapé le catalogue d’A24, c’est maintenant l’occasion idéale d’ajouter de nouveaux films à votre carnet de commandes. Les versions numériques 4K de la filmographie de la société ne coûtent que 5 $ au Microsoft Store.

La vente flash est uniquement pour le week-end, se terminant le 9 mars, mais elle comprend tout ce que l’A24 a sur la devanture. Besoin de rattraper son retard sur les versions 2019 avec Midsommar et The Lighthouse? Ils coûtent 5 $ la pièce. Vous avez regardé ceux-ci et vous voulez en savoir plus sur le catalogue arrière d’A24? Eh bien, la sorcière coûte 5 $ aussi.

Même la tranche la plus comique est en vente! Ce sont probablement les meilleures offres sur les œuvres d’A24 pendant un certain temps, alors assurez-vous de les saisir avant qu’elles ne disparaissent.

Vous aimez les dinosaures? Vous aimez regarder les gens faire revivre les dinosaures et ensuite se faire manger par eux? Alors, nous avons l’affaire pour vous! La collection de 5 films de Jurassic World est à 55% de réduction, vous pouvez donc obtenir toute la collection pour seulement 25 $. Si vous cherchez à découvrir certains dinosaures en 4K à moitié prix, cependant, vous n’avez malheureusement pas de chance, car la collection 5 films 4K coûte 63 $.

Si vous êtes d’accord avec le Blu-Ray, vous avez cinq films à regarder et vous vous demandez pourquoi les humains font revivre les dangereux prédateurs de l’apex. Ce sera une soirée amusante de regarder les orgueil de l’humanité pour toute la famille!

$ 25

D’Amazon

Les meilleures offres de jeu d’aujourd’hui

Devine quoi? Le 10 mars, c’est Mario Day! C’est Mario Day, car si vous saisissez le «i» et le «o» sous forme de chiffres, c’est Mar10, qui ressemble à un raccourci pour le 10 mars. Intelligent. Quoi qu’il en soit, pour célébrer la mascotte la plus reconnaissable du jeu, les détaillants organiseront une vente d’une semaine sur les jeux Mario pour le Switch.

Chez Walmart, trois titres Mario sont en vente pour 40 $: Super Mario Party, Super Mario Maker 2 et Mario & Sonic aux Jeux olympiques. Sur Amazon, vous pouvez obtenir les mêmes jeux en vente, ainsi que Yoshi’s Crafted World pour 40 $. Même l’ami (animal de compagnie?) De Mario se lance dans l’action des accords.

Enfin, si vous voulez un nouveau contrôleur mais trouvez le contrôleur Pro trop cher, vous pouvez vous procurer ce contrôleur sans fil PowerA Super Mario Bros.3 pour 35 $.

Cette vente durera toute la semaine, jusqu’au 14 mars. C’est Mario, donc les détaillants ne manqueront probablement pas de rupture de stock … mais il vaut mieux être en sécurité et récupérer les titres que vous voulez maintenant que désolé plus tard, non?

The Last of Us Part II est dans à peine deux mois et demi maintenant, et étant donné que les impressions du premier jeu variaient de “surfaite” à “Citizen Kane des jeux vidéo”, même en faisant de nombreuses comparaisons avec Cormac McCarthy’s The Road, vous besoin de le rattraper ou de le rejouer en 4K si vous ne l’avez pas déjà fait.

Et la meilleure façon de le faire est sur la PS4 Pro, qui se trouve être à son prix le plus bas depuis le Black Friday sur Woot: 300 $. Les premières bandes-annonces de The Last of Us Part II ont suscité la controverse pour ses séquences de torture violentes.

De cela, vous pouvez supposer qu’il y aura Discourse ™ pour accompagner sa sortie.

Alors, ne manquez pas – devenez fou comme nous tous! – et prenez une PS4 Pro pour découvrir l’un des jeux les plus importants de la dernière décennie en 4K natif ou en 1080p 60fps. Vous ne verrez pas de graphiques comme celui-ci sur une ancienne PS4 classique.

À l’heure actuelle, vous pouvez vous procurer une copie de The Outer Worlds pour seulement 34 $. Eric Ravenscraft l’a décrit comme «un mélange de survie aux frontières de style Fallout et de satire d’entreprise crée un monde riche qui, même s’il semble un peu petit, constitue toujours un moyen satisfaisant de passer quelques dizaines d’heures».

Ce jeu était moins cher en février, où vous pouviez l’obtenir pour seulement 27 $. Mais ce n’est plus février, désolé. C’est toujours une bonne affaire sur le RPG d’Obsidian!

34 $

D’Amazon

Si vous cherchez à tuer le temps avant les extensions de l’île d’Armure et de la couronne de toundra, voyagez dans des donjons avec le Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX pour 50 $. Utilisez le code promo HFMELV pour baisser le prix de 10 $.

Il va sans dire, mais cette toute première remise sur ce jeu récemment sorti est la meilleure que nous ayons jamais vue. Pour ce que cela vaut, c’est 5 $ de moins que ce qui est actuellement sur Amazon.

Si vous pouvez ignorer le design agressif rouge et noir et avoir la capacité de changer le lecteur (vous le faites), c’est un compagnon solide avec lequel vous pouvez vous pencher pendant … eh bien, vous savez. L’ordinateur portable de jeu Acer Nitro 5 de 15,6 pouces contient une carte graphique AMD Radeon RX 560X, 8 Go de RAM, un processeur AMD Ryzen 5 et … un disque dur SATA 1 To décevant.

Mis à part le lecteur boiteux, ajoutez tout cela et vous avez un PC de jeu économique prêt à prendre tout ce que l’adolescent pense qu’il est bon à Fortnite. Et pour moins de 500 $, c’est un jeu parfait sans coûter un bras et une jambe.

Boîte à lunch Diyamar avec sac de glace et bouteille d’eau | 9 $ | Amazon | Utilisez le code YR9XKQV6 à la caisseFour hollandais en fonte de 5,5 pte Chasseur | 209 $ | Rue La LaFriteuse à air numérique 8-en-1 GoWise USA avec livre de recettes | 70 $ | AmazonAspirateur Bissell Cleanview Pet Deluxe | 120 $ | AmazonFer à vapeur chauffant Maytag M400 | 40 $ | Amazon

Panier de rangement tissé | 16 $ | Amazon | Coupon de réduction sur placeÉtagère à chaussures à trois tablettes | 18 $ | Amazon

Humidificateur ultrasonique à brume fraîche AirExpect | 34 $ | AmazonRéveil intelligent | 31 $ | Amazon

Purificateur d’air Hepa 3-en-1 PureZone | 55 $ | AmazonDiffuseur de sel de mer et de roseau de coco | 15 $ | Amazon

Organisateur d’armoire en filet | 13 $ | Lit, bain et au-delàParasurtenseur intelligent à 6 prises Geeni (télécommande et minuterie) | 23 $ | Amazon

Thermomètre à viande numérique ThermoPro | 18 $ | AmazonFriteuse à air pulsé | 130 $ | Lit, bain et au-delàChauffe-tasse USB Donut | 5 $ | Lit, bain et au-delàPoêle en fonte rouge Le Creuset | 100 $ | Lit, bain et au-delàPoubelle à sel de 15 litres en acier inoxydable | 24 $ | Lit, bain et au-delàBalance de cuisine | 10 $ | Amazon | Code promotionnel 50B6OZTD

Offres que vous avez peut-être manquées

La console Xbox One S Digital Edition a baissé à 159 $ chez Walmart. C’est une offre incroyable sur cette console particulière, étant donné qu’elle se vend généralement entre 50 $ et 100 $ de plus. Il comprend 1 mois de Xbox Live Gold et des codes de téléchargement pour Minecraft, Sea of ​​Thieves et Fortnite Battle Royale.

Bien sûr, le gros inconvénient de ce système est qu’il est uniquement numérique. Cela limite votre flexibilité lors de l’achat de jeux. Mais pour certaines personnes, le tout numérique est la voie à suivre. Pour ma part, je ne veux pas que des boîtiers en plastique vides prennent de la place dans mon appartement.

À l’heure actuelle, les aventuriers peuvent économiser 25% supplémentaires sur les produits déjà réduits grâce à la liquidation printanière de REI. Le détaillant de plein air réduit le prix d’une tonne d’équipement, de marques comme Patagonia, Arc’teryx, REI Co-Op, Mountain Hardwear, The North Face, et bien plus encore. Cette vente se déroule jusqu’au 9 mars, mais ne tardez pas à remplir votre panier.

Que vous cherchiez à ajouter de nouvelles vestes, bottes, équipements de camping, cette vente est là pour vous. Toutes les meilleures choses se vendent toujours tôt, alors assurez-vous de vous préparer avant que quelqu’un d’autre ne s’enfuie avec vos affaires.

Chez The Inventory, nous croyons fermement que chaque homme devrait posséder une veste de camionneur. Classiques, fonctionnelles et confortables, les vestes de camionneur sont parfaites pour le printemps. Et maintenant, vous pouvez vous procurer une veste de camionneur cirée Flint and Tinder pour 192 $ chez Huckberry.

Et, oui, c’est un peu cher pour certains d’entre nous. Mais compte tenu de la qualité des vestes Flint et Tinder, ce n’est pas si mal. Ce camionneur particulier doublé de flanelle est conçu pour mieux paraître à l’usage (comme le denim ou le cuir tanné.)

Ce camionneur particulier vous servira pendant des années, et c’est le bon moment pour commencer à investir dans des pièces qui durent, vous ne pensez pas?

Avant de le savoir, Pi Day sera bientôt là. Assurez-vous que vous êtes prêt en achetant un paquet de deux assiettes à tarte en verre Pyrex Easy Grab pour 8 $. C’est le prix le plus bas que nous ayons vu sur ces assiettes à tarte de 9,5 pouces en plus d’un an. Chacun est fait de verre Pyrex qui va au micro-ondes, au lave-vaisselle, au four préchauffé et au congélateur. Vous obtenez donc de bonnes choses, bien sûr.

Commandez le vôtre rapidement avant qu’un personnage de dessin animé vole votre assiette à tarte du rebord de la fenêtre métaphorique d’Amazon.

8 $

D’Amazon

Si vous êtes comme moi et que vous aimez le thé et le café chauds alors que les températures commencent à se réchauffer, je voudrais suggérer ce joli mug chaud en forme de beignet USB. C’est seulement 5 $, donc c’est super bon marché, et le réchauffeur peut maintenir la chaleur de votre torréfaction grise ou foncée premium. Il n’y a rien de plus à dire ici – prenez-en un avant qu’ils ne disparaissent!

Les mangeurs difficiles et les planificateurs de repas se réjouissent parce que j’ai trouvé un accord pour vous. Pour seulement 7 $, vous pouvez mettre la main sur une jolie petite boîte à bento pour tous vos besoins de petit-déjeuner, déjeuner et dîner. Équipé d’agrafes et de couvercles à verrouillage facile pour la fraîcheur des aliments, ainsi que de deux plateaux amovibles pour profiter pleinement de vos repas. Imaginez toute la délicieuse nourriture que vous pouvez stocker dans ce bébé! J’en prendrais un avant qu’il ne disparaisse.

Si vous êtes un petit-déjeuner, vous devriez absolument sauter sur cette jolie petite plaque chauffante électrique. Il ne coûte que 40 $ et a la capacité de faire du bacon, des crêpes, des œufs et même des plats favoris comme les quesadillas. Le monde est votre huître car ce gadget de cuisine est prêt à jouer. La meilleure partie du gril est qu’il est antiadhésif et est livré avec un bac d’égouttement afin que vous n’ayez pas à passer une éternité à le nettoyer après avoir fait de la nourriture bombe. J’achèterais l’un d’eux avant qu’il ne soit parti.

40 $

D’Amazon

Pour ceux qui ne supportent pas les miettes dans les endroits difficiles d’accès, vous devriez consulter un aspirateur sans fil Tabiger. Il est livré avec cinq accessoires différents pour ramasser la nourriture, la poussière et même les poils d’animaux de vos canapés et coins. Si vous êtes un fanatique, vous pouvez même l’utiliser pour ranger l’intérieur de votre voiture, vous permettant d’économiser de l’argent lorsque vous obtenez un lavage de voiture. À 26 $ à l’aide d’un coupon coupé, le prix n’est pas si mauvais si l’on considère que votre espace sera parfaitement propre après l’avoir utilisé. Sautez dessus avant qu’il ne disparaisse, vous tous.

Amazon propose l’une des meilleures offres sur les meilleurs écouteurs antibruit en ce moment, les écouteurs antibruit Sony WH1000XM3.

Jusqu’à épuisement des stocks, vous pouvez les accrocher et couper le monde entier autour de vous pour 278 $, soit 72 $ de moins que d’habitude, et aussi bon marché que nous les avons vus en dehors d’eBay.

Et, bien sûr, c’est toujours un gros investissement, mais si vous passez beaucoup de temps dans des avions et des trains bruyants, ou si vous travaillez dans un bureau ouvert et que vous avez juste besoin de trouver un espace calme, vous ne trouverez pas un meilleur ensemble d’écouteurs.

278 $

D’Amazon

À l’heure actuelle, vous pouvez acheter un pack de 4 piles Eneloop AA pour seulement 18 $. C’est un prix solide sur ce qui est apparemment les meilleures batteries grand public que vous et moi pourrions acheter. Cet ensemble a tout ce dont vous avez besoin pour commencer votre collection, à savoir des piles et un chargeur.

Pour ma part, je les utilise pour mes flashes externes – et ils sont formidables. Ce sont 2 $ de réduction sur leur prix standard, donc ce n’est pas un rabais énorme mais, hé, ce sont vraiment de super batteries.

Alternativement, vous pouvez vous procurer un pack de 8 pour un faible 15 $. C’est une bonne option si vous avez déjà un chargeur et que vous voulez juste plus de batteries.

18 $

D’Amazon

19 $

D’Amazon

Le printemps est presque là et si vous souhaitez ajouter de nouvelles pièces en prévision de la nouvelle saison, JACHS a une offre exceptionnelle pour vous. À l’heure actuelle, vous pouvez acheter un nouveau pull doux pour seulement 13 $, c’est fou.

Que vous souhaitiez un nouveau pull à capuche, en flanelle ou en polaire, cette vente est faite pour vous. Pour voir le prix de 13 $, assurez-vous d’utiliser le code promo PLV à la caisse.

Économisez gros sur une prise murale Aukey USB-C adaptée aux voyages avec le coupon sur la page. Cela réduira le prix de ce chargeur de livraison électrique AUKEY 36W à seulement 19 $. Cette unité offre deux ports USB-C pour charger deux appareils à la fois. Avec 36 W, il ne suffira pas d’alimenter rapidement des appareils plus gros comme les MacBook. Mais pour les petits gadgets, comme quelques smartphones, ce sera formidable.

19 $

D’Amazon

N’ayez plus jamais peur du noir, car un pack de 4 veilleuses enfichables Eufy ne coûte que 11 $. Vous pouvez les brancher n’importe où (votre chambre, la chambre de vos enfants, même la cuisine!) Et ils pourront éclairer le chemin. Oui, c’était une blague (surtout). Ces lumières ont également un capteur du crépuscule à l’aube, ce qui signifie que les lumières ne gaspilleront aucune énergie en étant allumées pendant la journée, et ne feront leur travail qu’une fois qu’il fera sombre, sombre à l’extérieur. Nous aimons vraiment le voir. Donc, si vous avez peur de tout ce qui tombe dans le noir, je saisirais cette offre avant qu’elle ne disparaisse!

11 $

D’Amazon

Si vous voulez l’univers dans la paume de votre main, vous devriez vérifier ces décapsuleurs Avenger. Ils ont le pouvoir … d’ouvrir toutes vos bouteilles, mais aussi héroïquement que possible. Ou, dans le cas de Thanos, aussi maléfique que possible. Le choix vous appartient vraiment. Et pour 13 $, cela vaut vraiment la peine d’avoir autour de la maison comme une sorte de conversation fonctionnelle. Prenez-en un avant qu’il ne soit parti.

Pour tous ceux qui ont besoin de dormir dans l’obscurité totale, mon garçon a un accord pour vous. Pour un faible 8 $, vous pouvez mettre la main sur des rideaux occultants thermiques. Cela vous aidera à regarder des films, à garder la chaleur pendant l’hiver et l’air frais et givré de votre climatiseur en été. Sans oublier qu’ils sont soyeux au toucher et se déclinent en différentes couleurs pour s’harmoniser avec le reste de votre décoration intérieure. Prenez-en avant qu’ils ne disparaissent.

8 $

D’Amazon

Les vrais adultes ont de vrais conteneurs de stockage de nourriture pour ranger tous leurs restes. Heureusement, ces conteneurs étanches Rubbermaid vous feront un solide. Le paquet de deux ne coûte que 19 $ et est fait de plastique dur que vous pouvez micro-ondes et jeter au lave-vaisselle sans vous soucier de les détruire. Non seulement cela, le plastique est résistant aux taches et aux odeurs, alors oui, vous pouvez stocker votre sauce à spaghetti sans avoir la tache rouge éternelle pendant des mois et des mois. Assurez-vous de prendre un ensemble avant leur départ!

19 $

D’Amazon

Alors que le printemps est là pour nous taquiner avec un ciel ensoleillé et des week-ends au milieu de 50 degrés (hé, c’est la météo des t-shirts ici à New York), il est temps de commencer à penser à vos prochaines vacances. Et tant que vous réservez avant le 15 mars et voyagez avant le 24 mai, Hotels.com adoucit sa remise (jusqu’à) 40% avec un supplément de 15% en utilisant le code promo TRIP15.

Donc, ce voyage international que vous retardez parce que le logement est trop cher? Oui, il est temps de le réserver. Sortez de la ville et évadez-vous dans un endroit sans pensées obsédantes sur la réunion du conseil de demain ou vos examens universitaires, ou tout ce qui vous mange au cerveau en ce moment. Tout le monde mérite une pause de temps en temps, alors pourquoi pas vous?

.