Jeux vidéo, produits Anker, outils Greenworks, etc.

Meilleures offres du jourMeilleures offres du jourLes meilleures offres du Web, mises à jour quotidiennement.

Une vente de pulls JACHs, une Gold Box en fonte, un RAVPower FileHub et une souris Razer permettent de découvrir les meilleures offres de samedi sur le Web.

Ajoutez Kinja Deals à vos favoris et suivez-nous sur Twitter et Facebook pour ne rien manquer.

Meilleures offres technologiques

Today’s Woot offre un certain nombre de remises sur certains des produits Anker préférés de nos lecteurs. Les points forts incluent un certain nombre de projecteurs portables, de batteries, de chargeurs sans fil Qi, de haut-parleurs, etc. Si vous n’êtes pas familier, Anker fabrique certains des accessoires préférés de The Inventory. Ils offrent une tonne de choses à des prix vraiment intéressants.

Pour le reste des offres, assurez-vous de vous rendre sur la page des offres. Et n’oubliez pas que ces prix ne sont disponibles qu’aujourd’hui ou jusqu’à épuisement des stocks.

Filehub RAVPower | 36 $ | Amazon | Coupez le coupon de 5 $ et utilisez le code promotionnel WD009221 Graphique: Tercius Bufete

Ce RAVPower Filehub est une batterie, un périphérique de stockage externe et un routeur WiFi portable tous réunis en un seul. On pourrait dire que c’est le compagnon de voyage idéal. Voici ce que Whitson Gordon a dit à ce sujet sur The Inventory:

Vous pouvez voir comment les choses deviennent un peu complexes ici. Les meilleurs cas d’utilisation du FileHub, à mon avis, nécessitent un peu de savoir-faire technique sur des choses comme DLNA et SMB, donc bien que ce ne soit pas pour tout le monde, il est utile et possède une base de fans assez dédiée. Je souhaite que le FileHub soit un peu plus simple à utiliser, cependant – il n’y a pas d’option pour se connecter simplement à l’ordinateur via USB, par exemple, ce qui semble être un gros oubli. Et étant donné que ce n’est pas la première fissure du RAV sur la gamme de produits, vous penseriez qu’ils auraient une meilleure prise en main maintenant.

Mais pour tous ses petits défauts et bizarreries, c’est toujours un produit unique qui pourrait bien s’intégrer dans de nombreux workflows différents, pour un prix assez abordable.

Son prix est normalement de 56 $, mais si vous coupez le coupon sur la page et utilisez WD009221 lors du paiement, vous pouvez vous procurer ce moyeu super polyvalent pour seulement 35 $. C’est le prix le plus bas que nous ayons jamais vu. On ne sait pas combien de temps dure le coupon sur la page, alors procurez-vous le vôtre avant qu’il ne disparaisse.

Avec 19 zones de gradation locales, la prise en charge Dolby Vision HDR (c’est la bonne), la prise en charge d’Apple AirPlay 2 et le Chromecast intégré, le téléviseur intelligent 4K classe M série 500 de Vizio à 500 $ 65 est une bonne affaire. Nous voyons ce téléviseur rétro-éclairé à gamme complète pour 200 $ de plus ailleurs. Certes, c’était 20 $ moins cher il y a peu de temps mais ce prix n’a pas duré longtemps. C’est toujours une option solide pour ceux qui veulent une grande télévision pour pas trop d’argent.

Laissons cela de côté: la qualité sonore et la suppression du bruit de ces écouteurs Bluetooth Mpow ne correspondent pas à celles de Sony et Bose. Mais si vous ne voulez pas dépenser des centaines de dollars pour une paire, vérifiez-les.

Que vous souhaitiez noyer le bruit ambiant dans un avion ou ignorer vos collègues, ces écouteurs antibruit actifs représentent environ 1 / 10e de ce que vous paieriez pour les plus grandes marques. Assurez-vous simplement d’utiliser le code promo MPOW143AH à la caisse.

30 $

Depuis amazon Utilisez le code MPOW143AH

310 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Si vous prenez au sérieux la couverture Wi-Fi de votre domicile, les routeurs maillés Orbi de Netgear sont parmi les meilleurs que vous puissiez acheter, et Amazon fonctionne beaucoup sur un tout nouveau système. Ce favori des lecteurs se vend maintenant pour seulement 200 $.

Voici comment ils fonctionnent: plusieurs nœuds, ou points d’accès, fonctionnent ensemble pour couvrir votre maison de signal. Mieux encore, leur design brillant encourage les gens à les garder à l’extérieur des placards et des tiroirs et bien en vue pour garantir un signal sans encombre. (Les murs gênent le signal, frère.)

Ce modèle offre également tous les avantages d’un routeur moderne (par exemple, 802.11ac / Wi-Fi 5 et gestion basée sur les applications) et se vend actuellement à environ 10 $ de réduction sur le prix le plus bas que nous ayons jamais vu sur Amazon.

200 $

D’Amazon

348 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Meilleures offres maison

Si vous êtes propriétaire d’une maison, Amazon a réservé une tonne d’outils d’entretien des pelouses Greenworks pour une seule journée. À l’intérieur, vous trouverez des rabais sur une tondeuse à gazon électrique à cordon, une tronçonneuse, une scie à poteau, une laveuse à pression et une déligneuse. Notez simplement que comme toutes les offres Gold Box, ces prix ne sont disponibles qu’aujourd’hui ou jusqu’à épuisement des stocks.

120 $

D’Amazon

129 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

56 $ US

D’Amazon

3 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

D’Amazon

G / O Media peut recevoir une commission

La Gold Box d’aujourd’hui fait baisser le prix de plusieurs poêles, poêles et organiseurs Cuisinel en fonte pré-assaisonnés. Et, franchement, vous avez beaucoup d’options.

Je ne sais pas par où commencer? Les poêles en fonte et les fours hollandais sont à peu près obligatoires pour toute cuisine.

40 $

D’Amazon

53 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Ces prix ne sont disponibles qu’aujourd’hui, alors agissez rapidement.

Les douches sont tellement relaxantes. Honnêtement, ils devraient l’être car nous avons tendance à les prendre tous les jours (vous DEVRIEZ vous baigner tous les jours, je ne me dispute pas avec vous à ce sujet). Pour un faible 16 $, vous pouvez obtenir une pomme de douche à cinq modes avec différentes pulsations d’eau que vous pouvez ajuster à votre guise. Il est également ridiculement facile à installer, de sorte que même la personne la plus maladroite peut profiter de cette offre. Pourquoi ne pas en acheter un pour des raisons d’hygiène?

16 $ US

D’Amazon

66 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

C’est toujours agréable d’économiser sur quelque chose dont vous aviez besoin de toute façon. Exemple: Pour le moment, vous pouvez ramasser 40 sacs poubelle Glad Drawstring OdorShield de 13 gallons. Pour être juste, ce n’est ni amusant ni excitant. Mais si vous aimez économiser de l’argent sur des choses que vous alliez acheter de toute façon, commander c’est une bonne idée.

Pour ce qu’il vaut, c’est le prix le plus bas que nous ayons jamais vu sur ce sac particulier, et il se vend généralement autour de 9 $. Coupez simplement le coupon sur la page.

6 $

D’Amazon

423 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Vous n’avez peut-être pas entendu parler de Kyoku, mais nous avons été de grands fans de leur couteau de chef en acier Daimyo damas et de leurs couteaux à steak. Donc, si vous cherchez à ajouter un couteau d’office à votre collection, ou si vous voulez un budget (et étonnamment bon) pour votre cuisine, c’est le moment idéal pour acheter. Utilisez le code promotionnel KYOKU6NH pour faire baisser le prix à seulement 33 $, le prix le plus bas que nous ayons jamais vu.

33 $

Depuis amazon Utiliser le code KYOKU6NH

465 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Meilleures offres de style de vie

Ah, les pulls à col rond côtelés peuvent ne pas vous faire ressembler exactement à Chris Evans, mais ils peuvent vous faire sentir comme Chris Evans (sans les millions de dollars, les fans, etc.) Utilisez le code promo RBSW pour baisser le prix de ces confortables, col rond côtelé chic à un bas 36 $.

Il y a douze styles disponibles dans le cadre de cette vente, ce qui signifie douze styles qui vous garderont certainement élégants jusqu’à la fin de l’hiver et au printemps. Assurez-vous d’en prendre quelques-uns avant la disparition, comme les chances de neige à New York en mars.

Juste à temps pour le printemps, The G.O.O.D. Chemise par Proof est réduite à 64 $ chez Huckberry. Ces manches longues super douces offrent une tonne de détails intelligents que vous apprécierez, notamment: des œillets d’aération pour une meilleure respirabilité sous les aisselles, des poches cachées derrière les poches principales et les poignets à bouton-pression réglables. Mieux encore, ces chemises sont disponibles en deux coloris: désert et ardoise.

Meilleures offres de jeux

Razer fabrique certains des meilleurs périphériques de jeu sur le marché, et en ce moment, la souris de jeu ultra légère Razer Viper est réduite à son prix le plus bas sur Amazon. Il y a beaucoup à aimer à propos de cette souris élégante et confortable, y compris un capteur optique de niveau jeu et suffisamment d’éclairage RVB pour faire rougir même les joueurs les plus exigeants.

Cette souris ambidextre est aussi d’une lumière absurde. Mon frère possédait cette souris de 69 grammes pour un sort et j’avais l’impression que je n’en utilisais pas du tout.

60 $

D’Amazon

8 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Clavier de jeu Razer Huntsman Elite | 160 $ ​​| Amazon

Clavier de jeu Razer Huntsman | 80 $ | Amazon

Le dernier et le plus grand clavier de jeu de Razer, ainsi que son cousin moins cher, sont tous les deux à leurs prix les plus bas. Le Huntsman Elite est tombé à 160 $ ​​et le Huntsman ordinaire à 80 $.

Gizmodo dit:

Si vous êtes un joueur bien que ce soit une évidence … Ce clavier est vraiment très agréable à taper et à jouer et il se mariera bien avec tout le matériel haut de gamme destiné aux joueurs.

Alors qu’obtenez-vous pour les 70 $ supplémentaires? Principalement, des touches multimédias dédiées et un repose-poignet. Sinon, tout semble assez similaire avec ces deux claviers opto-mécaniques.

Pour moi, j’irais avec le Huntsman standard pour 80 $. C’est assez bien pour la plupart des joueurs.

Peu importe votre âge, les aimants sont un plaisir stupide. Les boules magnétiques Speks de 2,5 mm sont un formidable jouet de bureau et vous pouvez maintenant obtenir 1000 pointes d’or à 40% de réduction. Chaque paquet est livré avec mille petites boules que vous pouvez écraser et les transformer en quelque chose de géométrique ou asymétrique que vous souhaitez. Utilisez le code promotionnel GOLDDIGGER pour attirer cette remise dans votre panier.

Remarque: C’est probablement une bonne idée de les ignorer si vous avez des enfants … surtout s’ils sont toujours enclins à tout mettre dans leur bouche.

D’accord, laissez-moi vous présenter cette bonne affaire. Pendant un court laps de temps, vous pouvez vous procurer un ensemble Nintendo Switch génial qui comprend le Mario Party toujours jouable ainsi qu’un étui de voyage de luxe pour 380 $. Mais la meilleure partie de cet accord est que vous pouvez accumuler jusqu’à 105 $ en espèces de Kohl, ce qui signifie de l’argent gratuit (techniquement). Alors pourquoi ne pas acheter le forfait, accueillir un groupe d’amis dans votre appartement et profiter de la société? Arrache-le avant qu’il ne soit parti!

Acheter un clavier mécanique est difficile. Il est difficile de comprendre exactement à quel point vous vous adressez lorsque vous n’avez qu’une description sur un site Web. C’est là que le testeur de commutateurs Griarrac Cherry MX est utile.

Cet outil astucieux de 15 $ vous donne une compréhension tactile de ce que cela fait d’appuyer sur chaque commutateur Cherry MX. Cet achat éliminerait en fin de compte le travail de conjecture de l’achat d’un clavier, mais lorsque certains modèles mécaniques coûtent plus de 150 $, c’est un investissement digne. (Bon sang, cela pourrait même vous aider à décider lequel des choix de nos lecteurs vous devriez acheter.)

Il se double également d’un jouet bizarre, si c’est votre truc. Mais vous trouverez beaucoup d’utilité pour cela, si vous êtes du genre à évangéliser les claviers mécaniques – je le sais.

20 $

D’Amazon

286 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Technologie

Accueil

Mode de vie

Médias

Gaming

OFFRES QUE VOUS AVEZ MANQUÉ

Je ne sais pas pour vous les gars, mais j’oublie souvent de brancher mon (un peu ancien) iPhone 8 Plus presque tous les deux soirs, bien que le cordon soit juste sur ma table de nuit. Je suis sûr qu’il y a quelques personnes qui font la même chose, et je suis ici pour vous dire que nous ne devons plus souffrir.

Les blocs de recharge Anker Powerwave sont disponibles à un prix bas de 17 $ avec un code promotionnel, vous pouvez donc recharger les iPhones et les androïdes à une assez bonne vitesse. La meilleure partie, en plus de venir dans un pack de deux, c’est que vous n’avez pas à retirer votre étui de téléphone pour obtenir une bonne charge! Il peut fournir de l’énergie avec des boîtiers jusqu’à 5 mm d’épaisseur, alors ne vous inquiétez pas si votre téléphone tombe mystérieusement et se casse le dos sur le sol froid et dur. Je prendrais ce duo avant qu’il ne disparaisse!

17 $

D’Amazon

373 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Emmenez-vous sur le pouce avec ce mini projecteur Anker Nebula Capsule à prix réduit. Dans sa revue, Shep a déclaré que le produit était «très bien fait» et il a apprécié la fonction de mise en miroir d’écran.

À 349 $, c’est l’un des produits les plus chers qu’Anker vend, mais vous êtes récompensé par des touches de qualité, comme un étui de transport souple, un support de trépied standard et même une correction automatique de la distorsion trapézoïdale lorsque vous devez incliner la capsule vers l’avant ou vers l’arrière pour s’aligner avec votre écran. Et bien que le projecteur se charge avec pratiquement n’importe quel chargeur USB (y compris les batteries portables, pour ces soirées cinéma prolongées), Anker a fait des folies et a inclus un adaptateur mural Quick Charge 3.0 dans la boîte, afin que vous puissiez recharger la batterie à la vitesse maximale.

Utilisez le code promo KINJAD4111 pour faire baisser le prix de ce projecteur à seulement 250 $. Pour ce que ça vaut, je pense que les projecteurs Anker sont le complément parfait à une Nintendo Switch, et font du jeu sur canapé une possibilité où que vous alliez.

250 $

Depuis amazon Utilisez le code KINJAD4111

1198 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

J’adore mon iPad Pro 11 pouces sophistiqué et en ce moment, vous pouvez prendre 125 $ de réduction sur le modèle gris espace de 64 Go sur Walmart.

Au cours de la Cyber ​​Week, j’ai acheté à la fois le Pro et l’iPad 2018 normal, et il n’y avait aucun doute qui avait plus de puissance et un meilleur écran.

Alors que la plupart des gens seraient satisfaits de l’iPad standard, je ne pourrais pas souffrir d’un écran non plastifié. Je suis également très heureux de l’utiliser en tandem avec le dernier Apple Pencil, qui est plus pratique et plus facile à tenir.

Si vous êtes chargé de concevoir la barrette d’alimentation parfaite, je voudrais inclure: une prise plate, une protection contre les surtensions, une belle conception propre (assez agréable pour rester sur un bureau) et, bien sûr, un port USB-C. Heureusement pour moi, Anker a déjà fait cette multiprise. L’Anker PowerPort Strip PD 3 propose presque tout ce que vous souhaitez pour une multiprise et, pour le moment, il ne coûte que 26 $. Aucun coupon nécessaire.

Mais si vous cherchez un parasurtenseur plus grand avec plus de prises, pensez à celui-ci avec le double du nombre de fiches CA. Si vous coupez le coupon sur la page, le prix tombe à seulement 40 $. Il dispose également d’un port USB-C intégré et de deux ports USB standard.

40 $

D’Amazon

78 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

26 $

D’Amazon

212 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Si vous recherchez une nouvelle souris de jeu fiable, ne cherchez pas plus loin que la souris de jeu sans fil Logitech G604. À 80 $ et avec 15 commandes programmables et six boutons de pouce séparés, vous pouvez avoir vos personnages (littéralement) dans la paume de votre main. Vous pouvez également basculer entre la connectivité sans fil Bluetooth et la vitesse sans fil – le choix vous appartient en toute honnêteté. De plus, avec une pile AA, vous pouvez aller jusqu’à 240 heures de jeu. Imaginez ce que vos personnages Sims pourraient faire à ce moment-là? Beaucoup. Prenez-le avant qu’il ne soit parti!

80 $

D’Amazon

32 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Si vous êtes à la recherche d’une superbe paire d’écouteurs Bluetooth ANC économiques mais que vous ne voulez pas payer 300 $ et plus, consultez ces écouteurs à réduction active du bruit hybride TaoTronics. Habituellement vendu pour environ 110 $, si vous coupez le coupon de 10 $ sur la page et utilisez KINJA649 au moment du paiement, le prix tombe à 80 $. C’est incroyable.

J’utilise ces écouteurs depuis quelques semaines et je les recommande fortement. Bien sûr, la qualité sonore et ANC ne peuvent pas correspondre à celles de Bose ou Sony, celles-ci peuvent atténuer suffisamment de bruit pour que votre musique chante vraiment.

Oh, oui, ils sonnent très bien aussi.

Ils offrent un Bluetooth 5.0 stable et se rechargent via USB-C, ce qui est bien. En fait, si vous les branchez pendant 5 minutes, vous pouvez obtenir 2 heures de lecture. Ils durent généralement 30 heures avant de devoir être complètement rechargés.

Donnez-leur une chance, je doute que vous soyez déçu.

80 $

Depuis amazon Utilisez le code KINJA649

79 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Si votre routeur ne comprend pas suffisamment de ports Ethernet à votre convenance, ce commutateur gigabit à 8 ports de Netgear est un moyen simple et économique de résoudre ce problème. Ce prix actuel de 15 $ est le meilleur que nous ayons jamais vu. Vous voulez une latence plus faible pour Overwatch? Streaming Netflix plus fiable? Un serveur Plex plus performant? Ethernet est la seule voie à suivre.

Contrairement à la plupart des offres de commutateurs que nous avons publiées ici, cette unité particulière propose un logiciel de gestion pour vous donner quelques commandes pour «configurer, sécuriser et surveiller votre réseau».

Vous cherchez à revigorer votre garde-robe à temps pour le printemps? Cherchez pas plus loin. Nasty Gal, l’un des magasins de vêtements pour femmes les plus en vogue à sortir de Los Angeles, bénéficie d’une vente massive de 50% sur tout le magasin en ce moment. (Et oui, cela inclut les articles en solde.)

Les nouveautés présentées dans la vente incluent une veste en laine pied-de-poule pour 57 $, des bottes à talons en similicuir pour 38 $ et une mini-robe à fleurs chaude de 36 $ qui est parfaite pour le changement de saison. Achetez dans la section des ventes et vous trouverez une élégante chaudière en denim à 42 $, un pull à col roulé surdimensionné à 19 $ et une grande variété de pièces en faux cuir badass pour montrer votre côté gothique.

Tout est à 50% de réduction pour un temps limité, ou 40% de réduction si vous optez pour la livraison gratuite, alors agissez rapidement avant que les offres ne passent.

Êtes-vous prêt à commencer à diffuser votre gameplay fou? Vous devrez vous procurer cette carte de capture de jeux vidéo NIX Plugable Performance à prix réduit. Cette carte de capture est indispensable pour commencer à enregistrer et diffuser vos frags et vos plaisanteries de jeu.

Bien sûr, cela fonctionnera avec toutes les plates-formes et services de streaming, comme OBS, en plus c’est essentiellement plug-and-play qui est fantastique pour les débutants.

Bien que vous puissiez simplement suivre la voie du processeur pour les jeux rétro de niveau inférieur, vous aurez besoin d’une carte de capture dédiée comme celle-ci pour diffuser un gameplay exigeant. Mieux encore, cela fonctionnera également avec les consoles. Cette unité est 15 $ de moins que son prix de vente habituel et beaucoup moins que quelque chose d’Elgato.

21 $

Depuis amazon Utilisez le code GJAPR7EW

457 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

84 $

D’Amazon

5 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Aujourd’hui, la copie physique de Civilization VI est tombée à 15 $ pour la Nintendo Switch. Le jeu a beaucoup changé depuis sa sortie d’origine, et c’est le meilleur prix que nous ayons jamais vu. Malheureusement, vous devrez toujours vous emparer des packs d’extension. Mais c’est totalement facultatif.

Assurez-vous simplement de passer votre commande avant que Gandhi ne conclue l’accord.

Les soins de la peau sont si importants. Si ce n’est pas pour votre peau, mais pour la relaxation qui en découle. Infusé d’aloès et d’acide lactique, le masque de boue de la mer Morte d’Anjou détendra votre peau et contribuera à combattre l’inflammation. De plus, c’est seulement 10 $, donc c’est assez bon marché pour l’essayer. Alors pourquoi ne pas prendre une bouteille, en gifler sur le visage et fermer les yeux pendant environ 15-20 minutes pour laisser le masque faire la magie. Si vous avez la peau sensible, je recommanderais de placer une petite quantité à l’arrière de votre poignet juste pour être en sécurité! Prenez-en un avant qu’il ne soit parti!

10 $

D’Amazon

192 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Enter The Gungeon est l’un de ces jeux auxquels je suis certes horrible, mais je joue toujours juste parce que c’est tellement amusant. Avec autant de pistolets ridicules à essayer et la possibilité de jouer avec un ami, c’est celui qui mérite d’être sur votre Switch.

Mieux encore, c’est 10 $ de réduction sur ce qui est actuellement sur Amazon.

Alors que le printemps est là pour nous taquiner avec un ciel ensoleillé et des week-ends au milieu de 50 degrés (hé, c’est la météo des t-shirts ici à New York), il est temps de commencer à penser à vos prochaines vacances. Et tant que vous réservez avant le 15 mars et voyagez avant le 24 mai, Hotels.com adoucit sa remise (jusqu’à) 40% avec un supplément de 15% en utilisant le code promo TRIP15.

Donc, ce voyage international que vous retardez parce que le logement est trop cher? Oui, il est temps de le réserver. Sortez de la ville et évadez-vous dans un endroit sans pensées obsédantes sur la réunion du conseil de demain ou vos examens universitaires, ou tout ce qui vous mange au cerveau en ce moment. Tout le monde mérite une pause de temps en temps, alors pourquoi pas vous?

Les sweats à capuche sont intemporels. Ils conviennent à n’importe quel moment de votre vie et si quelqu’un dit le contraire, ils sont un narc. Avec le printemps juste au coin, il est temps de les réintroduire dans votre rotation.

Bien sûr, vous ne pouvez pas continuer à porter le même sweat à capuche Billabong que vous possédez depuis le lycée.

Heureusement pour vous, Jachs souffle une tonne de sweats à capuche zippés cette semaine. Certains sont même doublés de sherpa pour une sensation super luxueuse (et chaleureuse). Utilisez simplement le code promo HD20 à la caisse pour voir la réduction.

Ils n’ont jamais dit que la cuisine est une science exacte, mais c’est toujours une bonne chose que vous sachiez à quel point une chose est contenue dans une recette, surtout si vous êtes vraiment sur le contrôle des portions. Eh bien, la balance alimentaire Nicewell peut certainement être utile. Il ne coûte que 20 $, dispose de quatre capteurs de charge de haute précision et peut même soustraire le poids d’une plaque ou d’un conteneur pour une mesure précise. Non seulement cela, mais il a une surface étanche, ce qui est ESSENTIEL pour tout gadget de cuisine. J’en aurais un avant qu’ils ne disparaissent.

20 $

D’Amazon

199 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Il n’y a rien de tel que du bacon savoureux, un peu croquant, et une presse à bacon dédiée rend ce processus si facile. C’est seulement 15 $ et cela peut transformer votre vie de mangeur de bacon. Si vous êtes comme moi et que vous ne supportez pas une boucle grasse accompagnant vos lanières de bacon, vous devriez certainement profiter de cette offre. Ou, si vous n’êtes pas un amateur de bacon, vous pouvez l’utiliser pour des hamburgers et du fromage grillé à la main – les possibilités sont infinies. Assurez-vous d’en attraper un avant leur départ!

15 $

D’Amazon

255 achetés par les lecteursG / O Media peut obtenir une commission

Ni no Kuni: Wrath of the White se vend à 30 $ pour le moment. En fait, j’attendais une bonne vente sur ce jeu particulier. Avec le style artistique du Studio Ghibli, ce JRPG est vraiment spécial.

Pour ce que ça vaut, Jason Schreier de Kotaku a appelé le jeu “fantaisiste, charmant, beau, fascinant, intelligent, agréable, stimulant, au rythme lent, grandiose, surréaliste et agressivement coloré.” (Lisez le reste de la revue ici.)

Bien qu’il soit 5 $ plus cher que le Black Friday, c’est toujours une bonne affaire sur un match formidable.

Si vous êtes comme moi, vous préférez vous mettre au travail en portant une nouvelle paire de Yeezys et un sweat Champion. Mais parfois, le confort des employés ne correspond pas totalement aux dispositions du code vestimentaire en milieu de travail. C’est pourquoi J. Crew réduit de 50% ses styles prêts à l’emploi ce week-end, notamment les blazers, les pantalons de costume, les kakis, les cravates, les ceintures, etc.

De plus, l’usine réduit jusqu’à 50% tout le reste. Donc, même si vous êtes à l’aise avec votre garde-robe professionnelle actuelle, vous pouvez la garder décontractée avec une nouvelle paire de pantalons de yoga ou une amusante paire de chino taille haute à pois. Pour une dose supplémentaire d’économies, vous pouvez accrocher 40% supplémentaires sur les articles en liquidation. Ce joli haut à fleurs que vous regardiez? C’est 21 $ avec le code promo LEVELUP.

.