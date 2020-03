Jill sera un personnage jouable dans Resident Evil Resistance

Par Stephany Nunneley,

Vendredi 27 mars 2020 13:59 GMT

Jill Valentine de Resident Evil 3 sera un personnage jouable dans le mode multijoueur du jeu, Resident Evil Resistance.

Capcom a annoncé que Jill sera ajoutée en tant que Survivante jouable dans Resident Evil Resistance dans une future mise à jour.

L’ajout du personnage a été annoncé aux côtés d’une nouvelle bande-annonce de Resident Evil 3, qui se concentre principalement sur Jill.

Nous avons eu notre premier aperçu du mode multijoueur en septembre, alors qu’il était connu sous le nom de Project Resistance. Dans le mode, quatre survivants travaillent ensemble tandis qu’un cerveau vilain engendre des ennemis.

En détruisant les caméras de sécurité, les survivants peuvent empêcher le directeur de voir dans certaines pièces, mais ils peuvent également apparaître comme des zombies et attaquer directement.

Deux des cerveaux du jeu sont Alex Wesker et Ozwell Spencer, chacun avec ses propres capacités spéciales. Ce duo complète l’équipe de Masterminds d’Umbrella, aux côtés du nouveau venu Daniel Fabron et Annette Birkin.

Resident Evil Resistance sortira avec Resident Evil 3 le 3 avril pour PS4, Xbox One et Steam pour PC. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, vous devriez lire nos travaux pratiques.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.