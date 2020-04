Par Sebastian Quiroz

0 COMMENTAIRES

04/03/2020 9 h 58

Le jour est venu, Resident Evil 3 Remake est maintenant disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Bien que tout le monde jouera d’abord la réinvention du classique PS1, Capcom ne veut pas que vous oubliez Resistance, le mode multijoueur inclus dans le jeu. La société a donc révélé que Jill Valentine arrive à Resistance avec une mise à jour gratuite dans les prochains jours.

Jill Valentine arrive à Resident Evil: Resistance le 17 avril. La société n’a pas fourni d’informations supplémentaires sur les compétences particulières que ce membre STARS aura. Capcom a également confirmé que nous verrons plus de mises à jour de ce type à l’avenir. De même, nous pouvons voir des personnages comme Alex Wesker, Annette Birkin et Ozwell Spencer.

『バ イ オ ハ ザ ー ド レ ジ ス タ ン ス』 無 料 追加 コ ン テ ン ツ 第 1 弾!

新 サ バ イ バ ー 、 “ジ ル ・ バ レ ン タ イ ン” 2020 年 4 月 17 日 (金) に ア ン ロ ッ ク!

そ し て 今後 も さ ま ざ ま な コ ン テ ン ツ の ア ン ロ ッ ク 、 さ ら な る ア ッ プ の 配 信 も 計画 中。

お 楽 し み に!

https://t.co/MVEL48MiJa# バ イ オ 3 # RE3 pic.twitter.com/MsTh3I5N88

– バ イ オ ハ ザ ー ド (カ プ コ ン) (@BIO_OFFICIAL) 3 avril 2020

Dans Resident Evil Resistance, Les joueurs peuvent former des équipes de quatre et essayer de s’échapper d’une pièce pleine de pièges et les défis qui vont mettre un esprit maître géré par un autre utilisateur.

En parlant de Resident Evil 3 Remake, vous pouvez consulter notre critique ici. De même, une rumeur suggère que ce titre pourrait également atteindre Nintendo Switch.

Via: Biohazard

