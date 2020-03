Nous sommes à 1 semaine de la sortie de Resident Evil 3 Remake, ce qui signifie qu’il ne faut également que quelques jours pour jouer à Resident Evil Resistance, le mode multijoueur qui inclura ce nouvel épisode. Pour ravir les fans avant la première, Capcom a publié une nouvelle bande-annonce qui révèle que Jill Valentine apparaîtra en mode en ligne.

Le développeur japonais a partagé une vidéo qui prévoit que Jill Valentine sera un personnage jouable dans Resident Evil Resistance. Cependant, il semble qu’il ne sera pas disponible immédiatement lors de la première du jeu, mais Capcom a révélé qu’il sera ajouté lors d’une future mise à jour.

Un détail intéressant à prendre en compte est que la bande-annonce est axée sur Jill Valentine, nous ne doutons donc pas qu’elle en préparera une autre axée sur Carlos Oliveira et annoncera également qu’elle fera partie de Resident Evil Resistance. Cependant, c’est de la pure spéculation. Nous te tiendrons informé.

Au cas où vous l’auriez manqué: La bêta de Resident Evil Resistance avait quelques problèmes techniques.

Jill Valentine vivra des moments cruciaux dans Resident Evil 3 Remake

SPOILER: Maintenant que nous vous parlons du contenu indépendant de l’histoire de Resident Evil 3 Remake, nous vous informons que la deuxième partie de la vidéo est axée sur le récit du jeu original et vous pouvez voir de nombreuses scènes d’événements clés de l’histoire, donc si vous ne voulez pas voir de surprises à l’avance, nous vous recommandons d’arrêter de le regarder juste après la fin de la section multijoueur (00:38) et de ne pas lire les informations ci-dessous.

Dans la bande-annonce, il est possible de voir plusieurs scènes avec Jill Valentine lors de l’épidémie de virus zombie à Raccoon City et les dangers auxquels elle doit faire face aux côtés de Carlos Oliveira et la relation qu’elle a nouée avec lui. En outre, l’antagoniste légendaire du jeu Nemesis apparaît sous une forme terrifiante.

Nous vous laissons avec la bande-annonce ci-dessous.

Maintenant que vous l’avez vu, dites-nous, comment recevez-vous l’ajout de Jill Valentine dans Resident Evil Resistance? Que pensez-vous de l’autre phase de Nemesis? Êtes-vous prêt à y faire face? Dites-le nous dans les commentaires.

Profitant du fait que la bande-annonce se concentre sur Jill Valentine, nous vous disons que Capcom s’est appuyé sur ce joli modèle russe pour créer le nouveau visage de l’héroïne STARS, même si les fans n’étaient pas mécontents de la refonte, certains qui ont joué le versement L’original préfère le design inspiré de Julia Voth. C’est pourquoi un moddeur a travaillé pour que les utilisateurs puissent jouer en tant que version classique de Jill Valentine dans la démo, et devrait toucher le jeu complet.

Resident Evil 3 Remake inclura Resident Evil Resistance et fera ses débuts le vendredi 3 avril prochain. Vous pouvez trouver plus d’informations sur lui si vous consultez son dossier.

Restez informé avec nous, à LEVEL UP.

Source

.