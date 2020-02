Jill Valentine, Sonic et d’autres personnages deviennent des canards en caoutchouc

Au milieu de l’année dernière, les nouveaux objets de collection TUBBZ ont fait leurs débuts, une ligne de figurines composée de canards en caoutchouc faisant du cosplay de différentes franchises de jeux vidéo, telles que Spyro, Crash Bandicoot, Borderlands et Destiny. Eh bien, il semble qu’ils aient été très bien reçus, car aujourd’hui la deuxième vague a été révélée et peut-être qu’elle attire votre attention, car elle comprend des licences de jeux vidéo très populaires.

Numskull Designs a annoncé aujourd’hui que la nouvelle vague de canards en caoutchouc issus des jeux vidéo comprendra des designs des franchises Sonic the Hedgehog, Street Fighter, DOOM, Resident Evil et The Last of Us. Cette course comprendra un total de 16 objets de collection, parmi lesquels les designs de Sonic, Joel, Ellie, Leon S. Kennedy et Jill Valentine. Nous vous laissons avec chacune des licences et leurs exposants respectifs.

Sonic le hérisson – Sonic, Dr. Eggman

Street Fighter – Guile, E. Honda

DOOM – DOOM Slayer, Imp, Marauder, Hell Knight

Le dernier d’entre nous – Ellie, Joel, Tess, The Clicker

Resident Evil – Leon S. Kennedy, Jill Valentine, Claire Redfield, Chris Redfield

La ligne de figurines TUBBZ se caractérise par la prise de personnages de jeux vidéo et la confection de canards en caoutchouc comme eux. Les résultats, comme vous pouvez le voir, sont intéressants, car les canards parviennent à capturer les traits de chaque personnage dans le visage et leurs tenues. Vous devez tenir compte du fait que les canards sont en PVC et qu’ils ont la licence de franchise officielle. Vous pouvez précommander votre figurine préférée sur cette page.

Les chiffres devraient être disponibles au milieu de l’année et coûteront 12,99 $ US. Nous vous laissons des images des personnages qui seront ajoutés à la collection avec la deuxième vague.

Voilà à quoi ressemblent les nouveaux canards en caoutchouc des jeux vidéo

Maintenant que vous les avez vus, dites-nous, quel design avez-vous le plus aimé? Avez-vous des canards en caoutchouc dans votre collection? Envisagez-vous d’acheter l’un des nouveaux? Partagez vos réponses dans les commentaires.

Au cas où vous ne l’auriez pas découvert, la première vague est déjà disponible et dans ce lien vous pouvez voir toutes les figures qui l’ont formée.

