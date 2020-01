Jim Carrey intéressé à revenir en tant que Dr Robotnik dans une suite de Sonic the Hedgehog

Dans une interview avec le film YouTuber Jake Hamilton, Jim Carrey a déclaré qu’il serait prêt à reprendre son rôle de Dr Robotnik dans un futur film Sonic the Hedgehog. Carrey n’est presque jamais à bord avec des suites; au cours de sa longue carrière, il n’a jamais revu Ace Ventura et Dumb and Dumber. Il cite à quel point il est difficile de retrouver un caractère authentique, affirmant que ses suites passées ressemblaient plus à une imitation de son ancien acteur qu’à un rôle. Cependant, quelque chose est différent avec le Dr Robotnik, et Carrey pense qu’un autre essai pourrait valoir la peine. Vous pouvez regarder l’interview complète ci-dessous ou lire la citation sur sa volonté de futurs films.

Tout en discutant de son rôle, Carrey a montré son intérêt à prendre le personnage pour un autre tour dans un futur film de Sonic the Hedgehog, discutant à quel point c’était amusant de jouer l’ennemi juré de Sonic et tout le potentiel inexploité:

“Cette partie, ça ne me dérangerait pas d’en faire une autre, parce que c’était tellement amusant, tout d’abord. Et vous savez, c’était un vrai défi d’essayer de convaincre les gens que j’ai un QI à trois chiffres. Il y a tellement de place que Robotnik n’a pas atteint son apothéose. »

Mais tout d’abord. Avant de parler sérieusement d’une suite, espérons que Sonic the Hedgehog pourra nous emporter avec sa première sortie. Les rares premières impressions que nous avons sont positives, mais nous serons tous en mesure de décider par nous-mêmes en quelques semaines seulement quand le film s’ouvre. Si les étoiles s’alignent, nous aurons autant de plaisir à regarder Jim Carrey jouer à Robotnik qu’à lui.