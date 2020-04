Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon et Stephen Colbert unissent leurs forces pour une collecte de fonds multi-réseaux

Traditionnellement, les trois grands réseaux (ABC, NBC et CBS) ont leurs animateurs de talk-show de fin de soirée en compétition les uns contre les autres pour les cotes. Cependant, compte tenu de la situation actuelle de l’Amérique, il n’y a rien de mal à rassembler tout le monde.

Le samedi 10 avril, diffusé de 20 h 00 à 22 h 00 HE / PT, les réseaux diffuseront One World: Together at Home, organisé par Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon et Stephen Colbert, selon The Hollywood Reporter. L’événement permettra de lever des fonds pour la lutte contre COVID-19. L’émission présentera des actes de musique, de sport, de comédie et plus encore, ainsi que des interviews avec l’OMS.

Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, Idris et Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves , Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan et Stevie Wonder.

En plus de divertir les masses, le spectacle éduquera le public sur la prévention du COVID-19 et ses risques. Ils entendront également des histoires de travailleurs de la santé en première ligne de cette pandémie afin de brosser un tableau plus large et mondial, car nous sommes tous dans le même bateau.

Comme dans le cadre de l’offre spéciale One World: Together at Home, d’autres studios, développeurs d’applications et bien d’autres travaillent sur des moyens de rester intéressants à la maison. L’extension Chrome Netflix Party permet aux gens de regarder la programmation Netflix ensemble et de discuter. Il existe des essais gratuits de services tels que CBS All Access, Shudder et Sling. HBO propose certaines de ses meilleures émissions à diffuser gratuitement, et Amazon organise un événement en avril mettant en vedette des films du festival SXSW annulé qui est gratuit pour tout le monde.

