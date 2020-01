Joe Biden appelle le développeur de jeux de la Silicon Valley un “petit fluage” tout en discutant des réglementations Internet

L’espoir présidentiel démocrate Joe Biden n’aime pas trop les hébergeurs de contenu en ligne tels que Facebook et leur manque de responsabilité pour les dommages résultant de publicités contenant de fausses informations. Hormis cela, cependant, il a également exprimé son dédain pour les jeux vidéo avec des déclarations soutenant des taxes supplémentaires sur les jeux violents et des recherches sur leurs ramifications dans le monde réel. Dans une récente interview avec le New York Times, Biden a appelé un développeur de jeux vidéo tout en discutant de ce qu’il considère comme un besoin de réglementation gouvernementale pour des plateformes comme Facebook et les cadres non supervisés de la Silicon Valley. Consultez l’extrait ci-dessous.

Joe Biden: à un moment donné, l’un des petits monstres assis autour de cette table, qui était un multi – proche d’un milliardaire – qui m’a dit qu’il était un artiste parce qu’il était capable de proposer des jeux pour vous apprendre à tuer les gens, vous connaissez le …

New York Times: comme les jeux vidéo.

JB: Oui, les jeux vidéo.

Ce n’est pas une condamnation aussi explicite du médium que nous l’avons vu par Joe Biden dans le passé. Il a été assez rapide pour passer au point qu’il faisait valoir au sujet de la nécessité d’une force d’équilibrage pour contrer «l’arrogance écrasante» qui pue les grandes technologies. Quoi qu’il en soit, même si les jeux vidéo violents ne sont pas au centre de l’attention comme ils l’ont été dans le passé, Biden ne semble pas les avoir adoucis.

Via.