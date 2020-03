John Krasinski a déjà des plans pour A Quiet Place 3

Quand John Krasinski réalisé et joué Un endroit tranquille, Je n’avais toujours pas de plans pour une suite. Quand il a réalisé que le film avait été un succès critique au box-office, Krasinski commencé à développer Un endroit calme: Partie II. Dans une récente interview, il a évoqué les possibilités d’un tiers.

Après quoi Emily Blunt va lire le script de la suite, a-t-il dit Krasinski Cela ressemblait à la deuxième partie d’une trilogie, ce qui le surprit. Chaque fois que le mot trilogie est utilisé pour décrire une franchise, la question se pose:Un endroit calme 3 est-ce à l’horizon? Voici ce qu’il a dit Krasinski a propos:

«C’est intéressant, je n’avais vraiment pas pensé à une deuxième partie quand je faisais la première partie. Cependant, j’avais toutes ces questions quand je le faisais. J’ai mis les feux à distance sur le premier, et je me suis toujours demandé: «Ne serait-ce pas formidable si nous pouvions explorer où ces feux se dirigent? Qui est de l’autre côté? “Mais je n’ai jamais pensé qu’il y aurait une suite. Alors, au moment de commencer à l’écrire, j’ai commencé par les incendies. Et cette fois, je pense que mon cerveau a commencé à se demander ce qui allait se passer ensuite, j’ai commencé à écrire des notes au cas où je devrais me préparer pour une troisième partie. »

Via: Collisionneur

