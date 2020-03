John Wick Hex a été évalué pour le Nintendo Switch par l’ESRB

Ce n’est pas la première fois que les différents systèmes de classement dans le monde des jeux vidéo, qu’ils soient classés par âge ou par échelle de contenu, révèlent le lancement d’un titre, et ce n’est probablement pas le dernier. Cependant, il n’est pas moins frappant de voir comment, à plusieurs reprises, ils devancent le studio responsable du jeu en question. Cela dit, il semble que ce soit au tour de John Wick Hex.

Cette fois, c’est l’agence américaine de classification des âges (ESRB) celui chargé d’annoncer ce qui semble être la confirmation du lancement de John Wick Hex en Nintendo Switch. Nous parlons d’un titre de stratégie, de touches d’action et d’un rythme vertigineux, qui est basé sur la franchise John Wick et a été initialement publié sur PC en octobre de l’année dernière. Faites remarquer que le qualification reçu par ledit corps, et qui nous amène à considérer cette hypothèse plus que plausible, est «M»(+17 – violence, sang et horreur, thèmes sexuels ou insultes). Pour finir, et après avoir précisé que cette note n’a pas encore été accompagnée d’une annonce officielle, nous vous laissons une brève description du jeu afin que vous puissiez vous faire une idée de ce qui vous attend si vous décidez de jeter le gant:

John Wick Hex est un jeu d’action tactique dans lequel les joueurs jouent le rôle de John Wick dans une quête pour sauver différents personnages. L’aventure se déroule dans une perspective zénithale, permettant aux joueurs d’infiltrer les boîtes de nuit et les forteresses criminelles en utilisant un système de grille tactique pour se déplacer dans l’environnement. Lorsque les joueurs rencontrent des voyous ennemis, ils utilisent un système de menus pour effectuer des actions tactiques (par exemple, frapper, renverser, bloquer, tirer). Tirer sur les ennemis peut provoquer des cris de douleur et de brèves éclaboussures de sang; Certaines images fixes montrent des ennemis gisant dans des mares de sang. Le mot “f ** k” est entendu dans le jeu.

