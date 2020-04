John Wick Hex arrive sur PlayStation 4 le 5 mai

Par Stephany Nunneley,

Jeudi 2 avril 2020 19:39 GMT

John Wick Hex, le jeu d’action stratégique du développeur de Thomas Was Alone, Mike Bithell, arrive sur PlayStation 4.

John Wick Hex se rendra sur PlayStation 4 le 5 mai en Europe et en Amérique du Nord.

Le jeu propose une histoire originale basée sur l’univers de John Wick. Si vous réussissez bien en tant que Wick et progressez dans le mode histoire principal, vous débloquerez de nouvelles armes, des options de combinaison et des emplacements.

Chaque arme modifie les tactiques que vous utiliserez, et n’oubliez pas que les munitions sont finies et simulées de façon réaliste. Cela signifie que vous devrez récupérer les armes que vous trouverez lors d’un travail.

En plus de travailler avec les équipes de cascadeurs derrière les films, le jeu comprend l’action vocale d’Ian McShane (Winston) et de Lance Reddick (Charon). Troy Baker prête également sa voix au méchant du jeu, Hex.

Le jeu est également disponible pour Mac et PC via Epic Games Store et est également en développement pour Xbox One.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.

Regardez sur YouTube ‘);

jQuery (yt_video_wrapper) .remove ();

};

});

}

}

});

}