John Wick Hex arrive sur PS4 le mois prochain

04/2/2020 7:42 pm

Sony a révélé que John Wick Hex viendra enfin Playstation 4 le mois suivant. Ce titre a été annoncé l’an dernier, initialement sur PC, mais maintenant il sera enfin disponible sur la console du géant japonais.

Mike Bithell, créateur de Volume et Thomas était seul, est le développeur derrière le projet, qui décrit l’expérience comme un jeu de “stratégie planifiée”:

«Les actions prennent un certain temps à réaliser, donc pendant que vous jouez, vous devrez coordonner vos performances avec celles de vos ennemis. C’est une danse, une chorégraphie. Combattez spécifiquement la chorégraphie. Et c’est la chorégraphie de combat rapportée par l’équipe d’action derrière les films de John Wick, donc vos mouvements suivront les règles et contesteront ce que vous avez vu dans les films. “

Le jeu a fait ses débuts avec des critiques quelque peu positives pour PC en octobre de l’année dernière, avec une note de 74 sur Métacritique. Bien que les critiques aient partagé des opinions. Certains ont adoré son sens de la stratégie, tandis que d’autres pensent qu’il s’agit d’une version inférieure de Superhot.

.