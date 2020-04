John Wick Hex et d’autres jeux indépendants se dirigent vers la PS4

Le boogie lui-même se dirige enfin vers la PS4 avec une petite mais diversifiée collection d’autres jeux indépendants au cours des prochains jours et mois.

Plus tôt dans la journée, Sony a publié une série de messages surprises sur le blog de la PlayStation européenne, révélant des nouvelles de cinq jeux destinés à la PlayStation 4. C’est un groupe étrange mais intrigant, dont certains que nous connaissions déjà et d’autres que nous voyons pour le première fois. Les voici:

Bipède, 8 avril (PS4, Switch)

Celui-ci est un jeu d’aventure coopératif des studios NExT, créateurs du magnifique casse-tête gothique Iris.Fall. Il se déroule sur une Terre alternative dépourvue de vie humaine, où vous devez explorer, grimper et surmonter la physique des ragdoll en tant que créatures avec seulement deux membres. Il est déjà disponible sur Steam.

John Wick Hex, 5 mai (PS4)

L’an dernier sur PC, John Wick Hex est un jeu de stratégie tactique basé sur le temps dans lequel vous battez les gens avec impitoyabilité et panache. Il a été créé par Bithell Games, le studio derrière Thomas Was Alone, et c’est très bien.

Windbound, 28 août (PS4, Xbox One, Switch, PC)

Révélé pour la première fois aujourd’hui, Windbound est un jeu de survie qui me donne des vibrations majeures de Wind Waker. Vous devez explorer une île, chercher des ressources et les utiliser pour créer des bateaux pour atteindre d’autres îles et découvrir un mystère sur un peuple oublié. C’est par 5 Lives Studios qui ont créé Satellite Reign, un jeu de tactique cyberpunk auquel Windbound ne pourrait pas ressembler davantage.

Going Under, septembre (PS4, Xbox One, Switch, PC)

Going Under est une roguelite colorée qui utilise les ruines des startups ayant échoué pour ses donjons. Vous jouez en tant que stagiaire dont le travail finit par être de combattre des monstres dans le sous-sol afin que les entrepreneurs ci-dessus puissent encaisser leurs plans sans interruption. Des trucs sombres, mais aussi très jolis. C’est le premier projet du studio indépendant basé à Seattle, Aggro Crab Games.

Boundary, dans le courant de l’année (PS4, PC)

Celui-ci est un jeu de tir à la première personne, mais dans l’espace. À l’origine, je pensais que ce pourrait être un jeu VR qui aurait été extrêmement terrifiant, mais heureusement, sa terreur cosmique n’est que 2D. En partie simulateur de physique, en partie exposition d’armes à feu de petit calibre, il a beaucoup en commun avec le projet inédit Frontier de Surgical Scalpels Studio (qui était fait pour la VR).

Certains jeux sont déjà sortis, et presque tous arrivent au moins sur PC en plus de la PS4. Pourtant, ce mini-vidage de nouvelles indépendant me rappelle presque les lancements de Spring Fever que Sony avait l’habitude de faire lors du premier lancement de la PS4. Il est également agréable de voir de plus petits studios attirer l’attention après le report de la conférence des développeurs de jeux du mois dernier, où les développeurs indépendants ont traditionnellement la possibilité de montrer les projets à venir.

Maintenant, si seulement l’un de ces jeux arrivait sur la Vita.

