Joker, désormais disponible avec le pack Mortal Kombat 11 Kombat

Allez courir sur vos consoles, un nouveau personnage est arrivé à votre jeu de combat préféré. B-byleth? Qui est ce piltrafa? On parle du Joker!

Si vous avez Pack Kombat de Mortal Kombat 11, vous pouvez maintenant télécharger le Joker, le nouveau personnage DLC du jeu de combat de bêtes. Si vous n’avez pas le pass de saison, vous devrez encore attendre une semaine, jusqu’au 4 février, pour jeter le gant sur le supervillain préféré des Oscars. Bien que ce Joker ait peu à voir avec la version box-office de Joaquin Phoenix, il apportera toutes ses armes et astuces pour faire peur à Gotham sans se couper les cheveux en termes de violence.

Sa canne, une marionnette Batman, des poings extensibles, des tartes à pompe et des tambours à essence font partie de son répertoire d’attaques normales. Bien que sans aucun doute le plus spectaculaire soit son coup fatal, dans lequel il dessine un sourire sur le visage de son rival avec deux couteaux (comme dans The Dark Knight) et se termine par une série de coups sur la tête avec une canne, imitant la mort Jason Todd dans A Death in the Family).

Ainsi, Joker peut se battre avec Harley Quinn, qui était déjà arrivée dans le jeu en octobre dernier (avec le DLC Terminator), en tant que skin de Cassie Cage.

Elseworlds, de nouveaux skins de l’univers DC

Simultanément à l’arrivée du Joker, un pack de skins basé sur plusieurs personnages DC sera vendu. Pack «Elseworlds» ils transformeront Kitana dans Katwoman, Baraka dans Killer Kroc et Noob Saibot dans The Batman qui rit, un nouveau méchant qui transforme Bruce Wayne de Earth 22 en super-vilain. Un costume qui transformera Geras en Darkseid, le méchant le plus redoutable de l’univers DC, sera également vendu séparément.

Bande-annonce de Joker dans Mortal Kombat 11

