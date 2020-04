Jon M. Chu promet dans les hauteurs obtiendra une sortie en salles

L’adaptation du réalisateur de Crazy Rich Asians, John M. Chu, de In The Heights a été indéfiniment reportée de sa date de sortie prévue le 26 juin en raison de la pandémie de COVID-19 (coronavirus). Chu a promis que l’adaptation cinématographique de la comédie musicale et du livre de Lin Manuel Miranda de Quiara Alegría Hudes verra toujours le grand écran, rapporte Variety.

Le livre et la comédie musicale qui suit ont suivi trois jours dans le quartier à dominante dominicano-américaine de Washington Heights à New York. S’adressant à After-Show de Variety, Chu a déclaré que la communauté représentée méritait d’être vue sur grand écran. “Ce à quoi nous nous engageons, c’est que ça va être dans un théâtre. Ça doit être dans un théâtre. Ça demande d’être dans un théâtre”, a dit Chu. “Cette communauté a vécu une vie qui mérite d’être sur grand écran et célébrée de la plus grande manière magique, [and] nous allons livrer cela. “

La crise des coronavirus provoquant des fermetures de cinéma et des baisses de fréquentation à travers le monde, un certain nombre de films sont retardés, tandis que d’autres privilégient les sorties sur les services de streaming et la VOD. C’est probablement ce à quoi Chu fait référence en promettant une sortie en salle appropriée.

Bien que le film n’ait actuellement aucune date de sortie, Chu a précisé que cela était davantage lié à l’incertitude des dates qu’à l’incertitude autour du film. “Je déteste le mot” indéfiniment “parce qu’il est en quelque sorte illimité”, a-t-il déclaré. “Nous allons avoir une date. C’est à peu près si nous choisissons une date maintenant, nous devrons probablement la changer plus tard. Donc, nous n’allons pas nous engager sur une maintenant.”

Dans l’interview complète de Variety, Chu aborde également Crazy Rich Asians, sa nouvelle émission Home Before Dark et le racisme que certains Asiatiques ont connu au fur et à mesure que la pandémie de coronavirus se déroule.