Jouer à Call of Duty: Warzone vous donnera une récompense dans Call of Duty: Mobile

Call of Duty: Warzone a fait ses débuts avec tout et a attiré plus de 6 millions de joueurs en 24 heures. Si vous faites déjà partie de cette figurine et jouez également à Call of Duty: Mobile, vous devez savoir qu’il existe un événement spécial qui vous récompensera dans le titre mobile pour avoir joué à Battle Royale.

Il est assez facile de débloquer le prix, mais pour cela, vous devez avoir installé plusieurs jeux. Si vous n’avez pas déjà installé Call of Duty: Warzone, un titre gratuit, nous vous recommandons de suivre d’abord ce guide pour le télécharger sur PS4, Xbox One ou PC.

Comment débloquer la récompense Warzone dans Call of Duty: Mobile

Activision vous remettra un prix grâce à l’événement Task Force 141 – Warzone, qui est maintenant disponible et se terminera jusqu’au 23 mars. Pour l’obtenir, il vous suffit de jouer à Call of Duty: Warzone sur votre plateforme préférée, mais vous devez vous connecter à votre compte Call of Duty.

Ce compte doit être le même que celui que vous utilisez pour jouer à Call of Duty: Mobile. Une fois que vous jouez à Battle Royale, vous recevrez une pièce dans le jeu mobile, au plus tard 72 heures après avoir joué à Warzone.

Vous pouvez échanger cette récompense contre 1 soldat spécial, Ghost – Stealth, Captain Price ou Gaz. Ci-dessous, je vous laisse une liste avec les étapes que vous devez suivre et une image des prix.

Créez et / ou liez un compte Call of Duty sur Call of Duty Mobile. Cela peut être fait à partir du menu de configuration. Vous pouvez voir un tutoriel dans l’option “Compte, options de connexion et amis”. Si vous avez déjà un compte associé, ignorez cette étape

Mettez à jour Call of Duty: Modern Warfare si vous êtes propriétaire du jeu, ou téléchargez Warzone séparément, soit sur le PlayStation Store, Xbox Store ou Battle.Net

Connectez-vous à Warzone en utilisant le même compte Call of Duty auquel vous vous êtes connecté dans Call of Duty: Mobile et suivez le didacticiel

Après avoir effectué les étapes ci-dessus, vous recevrez votre devise dans votre boîte aux lettres Call of Duty: Mobile dans les 72 heures

Une fois la récompense réclamée, retrouvez l’événement “Task Force 141 – Warzone” dans le menu Evénements et échangez-le contre le soldat de votre choix

Enfin, sachez que si c’est la première fois que vous liez votre compte à Call of Duty: Mobile, vous recevrez une autre récompense fabuleuse. Voici un autre guide avec toutes les étapes pour le déverrouiller sans problème.

Call of Duty: Mobile est désormais disponible gratuitement pour les appareils iOS et Android. Call of Duty: Warzone est également gratuit et disponible pour PlayStation 4, Xbox One et PC. Sur cette page vous trouverez toutes les actualités de la franchise.

