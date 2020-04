Jouer à Fortnite Trivia sur Houseparty débloquera une récompense en jeu

Depuis que Houseparty a été acquis par Epic Games l’année dernière, il n’est probablement pas surprenant que l’application de chat vidéo collabore maintenant avec Fortnite. Dans une série de tweets, l’équipe de Houseparty a annoncé un nouveau jeu de questions-réponses sur Fortnite, tandis que le compte Fortnite a déclaré que tous les joueurs obtiendraient une récompense dans le jeu s’il y avait 20 millions de bonnes réponses à propos de Fortnite d’ici le 16 avril.

Que pensez-vous savoir sur Fortnite? 🤔

Il est peut-être temps de vous interroger!

– Fortnite (@FortniteGame) 10 avril 2020

Les grands esprits se rencontrent! Nous venons de lancer un deck Fortnite dans le jeu Trivia de Houseparty… 👀

Vous voulez vous associer à un défi?

– Houseparty (@houseparty) 10 avril 2020

Cela nous semble bien!

Nous débloquerons une récompense globale pour tous les joueurs Fortnite si le jeu Houseparty Fortnite Trivia atteint 20 millions de bonnes réponses avant le 16 avril à 23 h 59 HE!

– Fortnite (@FortniteGame) 10 avril 2020

Le jeu-questionnaire peut être joué dans le navigateur Chrome, ou en téléchargeant Houseparty pour mobile ou macOS, et bien que l’application soit conçue pour jouer à des jeux de société et discuter avec des amis, le jeu-questionnaire peut également être joué seul.

Epic Games n’a pas donné plus d’informations sur le type de récompense que les joueurs peuvent attendre s’ils réussissent le défi trivial, mais seulement qu’il sera disponible dans le monde entier pour tous les joueurs si l’objectif est atteint.

Le défi de trivia se termine le 16 avril à 23 h 59 HE et ne peut être joué que sur l’application Houseparty.

