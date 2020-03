Jouer à Half-Life: Alyx sans VR? Valve pense que ce sera possible

La révélation de Half-Life: Alyx a rempli les joueurs d’excitation, car finalement l’importante franchise Valve reviendrait après des années d’absence. Le jeu est maintenant disponible pour PC; Cependant, tout le monde ne peut pas y accéder, car il s’agit d’un titre de réalité virtuelle.

Cela signifie qu’un ordinateur avec certaines spécifications et une visionneuse VR sont nécessaires pour en profiter. Il existe donc plusieurs barrières de livraison pour jouer à Half-Life: Alyx. Pour cette raison, ils espèrent vivement qu’un jour le titre pourra être apprécié sans dépendre de la réalité virtuelle.

Sera-t-il possible de jouer à Half-Life: Alyx sans visionneuse VR?

Valve est conscient que tous les joueurs ne sont pas prêts à jouer à Half-Life: Alyx avec leurs équipes actuelles. Robin Walker, concepteur du jeu, estime qu’un jour le titre fonctionnera parfaitement sans appareil VR.

Cela ne signifie pas que Valve travaille sur une version qui ne dépend pas de la réalité virtuelle. Walker pense que la communauté des fans travaillera tôt ou tard sur un mod pour que Half-Life: Alyx puisse être joué avec le clavier et la souris, comme s’il s’agissait d’un titre conventionnel.

Bien que Valve ne soit pas si enthousiaste à l’idée, Walker pense qu’il serait intéressant de voir ce que les joueurs pourraient réaliser avec un mode mod et non VR. Dans le même temps, la créativité espère que les moddeurs et les joueurs travaillant sur le projet comprendront mieux pourquoi Half-Life: Alyx a été conçu comme un jeu VR.

“Cela montrera clairement aux gens pourquoi nous avons fait cela en réalité virtuelle (…) Si les gens jouent [una versión modificada] et il dit que c’est tout aussi bon, ça m’apprendra beaucoup. Je me rendrai compte que je me trompe et que nous n’avons pas accompli autant que nous le pensions “, a déclaré Walker.

Cela dit, il est important de noter que Valve ne fonctionne sur aucun type de mod pour jouer à Half-Life: Alyx sans VR. Les joueurs devront donc attendre que les moddeurs se mettent au travail.

Half-Life: Alyx a été présenté le 23 mars sur PC. Trouvez plus d’informations sur la franchise sur cette page.

