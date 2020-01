Jouer Coffee Talk me rappelle les joies calmes d’être un barista

La vie donne parfois l’impression de courir un mile par minute. La merde ne s’arrête jamais, il y a toujours une nouvelle crise, et votre mâchoire est serrée à perpétuité. Dans ces moments, cela peut aider à se concentrer sur les petites choses. Comme le café. Un voyage au magasin du coin ou une tasse sale de la cuisine du bureau, c’est comme expirer un instant. Le nouveau jeu indépendant Coffee Talk saisit ce sentiment. C’est confortable, calme et une bonne pause de vos soucis.

J’ai d’abord couvert Coffee Talk en 2018. À l’époque, ce n’était qu’une démo, mais elle était très prometteuse. Coffee Talk est à peu près ce qu’il dit sur la boîte: vous faites du café et les gens vous parlent. Vous incarnez un propriétaire de café dans une version fantastique de Seattle peuplée d’orques, d’elfes et d’humains occasionnels. Des habitués et de nouveaux visages apparaissent chaque jour à la boutique. Vous préparez leurs boissons et en apprenez davantage sur leur vie.

Coffee Shop suit le format du VA-11 HALL-A 2016: Cyberpunk Bartender Action. Le plus que vous aurez à faire est de mélanger les ingrédients et de vous souvenir des recettes. Ce jeu a opté pour un monde cyberpunk avec une énorme dose de culture 4chan meme. Beaucoup de moments ont été sincères – je l’ai suffisamment apprécié pour le nommer mon deuxième jeu préféré de 2016 – mais rétrospectivement, il y a aussi une vraie merde bâclée. Je ne regrette personne qui a commencé ce jeu intrigué par le concept de gameplay de base uniquement pour rebondir sur le contenu. VA-11 HALL-A avait un mélange de vibes maniaques et de trash bar. Coffee Talk est plus détendu et il y a moins de blagues sur Internet. C’est un choix parfait pour les joueurs qui aiment l’idée des jeux de barman mais qui n’en ont tout simplement pas encore trouvé un qui soit assez froid.

Chaque fois qu’un client vous donne une commande, vous devez sélectionner les ingrédients appropriés et les mélanger. Si vous préparez un café au lait, c’est assez simple: il suffit de sélectionner le café et le lait. Coffee Talk fera le reste. Mais parfois, vous devez le faire voler. Un client peut demander quelque chose de sucré ou quelque chose pour apaiser sa toux. C’est à vous de consulter vos guides de boissons et d’expérimenter pour trouver ce dont ils ont besoin. Au fur et à mesure du retour des personnages, vous commencerez à apprendre leurs ordres habituels. Celles-ci deviennent automatiques. Espresso triple shot, latte matcha au miel. Ajoutez peut-être un peu de latte art comme gâterie. La joie des jeux de barman vient de la répétition et de l’approfondissement des malheurs et des espoirs personnels de chaque client.

Avant de travailler chez Kotaku, j’ai partagé mon temps entre l’écriture indépendante et un travail à plein temps en tant que barista. Ce dernier est arrivé parce que je prévoyais de commencer les hormones et les soins de santé semblaient être une bonne chose. J’ai trouvé un emploi dans un Starbucks dans un centre commercial somnolent de la Nouvelle-Angleterre. Il est difficile d’imaginer quoi que ce soit de romantique de travailler dans un centre commercial, de lancer des boissons pour la chaîne de café la plus omniprésente de la planète, mais il y a des jours où cela me manque intensément. Si vous n’avez jamais sorti d’assiettes d’une cuisine un vendredi soir ou ouvert un magasin à quatre heures du matin, alors vous passez à côté. Vous êtes souvent misérable, mais il y a quelque chose à dire pour faire un putain de travail et voir l’effet immédiat. Lorsque vous donnez à quelqu’un son thé du matin, sa gratitude est inscrite sur son visage. Vous ne le savez certainement pas en publiant un article de blog. (Note de la rédaction: nous ne dirions pas non à un lecteur de Kotaku qui voudrait nous envoyer un selfie de son sourire reconnaissant.)

Des jeux comme Coffee Talk et VA-11 HALL-A le comprennent. Le rapport qui se construit entre un barman et un habitué, ou un barista et ce type qui arrive tous les jours à 10h15, vient de partager un petit moment de réconfort. Répétez le processus suffisamment et cela commence à ressembler à une relation significative. Coffee Talk et les jeux adjacents peuplent leurs mondes avec des créatures fantastiques et des bizarreries de science-fiction comme un moyen pratique pour que les personnages parlent de certains problèmes – race, économie, problèmes familiaux – mais ces raccourcis aident également à capturer le sentiment de vraiment reconnaître une personne et son commande. Oui, c’est idiot de savoir que le grand mec loup-garou aime les boissons au gingembre, mais ce n’est pas loin de la réalité d’apprendre les commandes de boissons réelles des gens.

Les clients sont également des personnages du monde réel. Je me souviens encore du vieil homme qui arrivait au début de chaque journée, le dos voûté et le cou allongé comme un condor, demandant à Picard comme son «thé Earl Grey». Chaud », d’une voix tremblante qui donnait l’impression que ses os se briseraient en poussière s’il éternuait. Pas tout à fait un loup-garou ou un cyborg mais tout aussi distinct dans ma mémoire. Et tandis que les clients ne se promènent pas dans un café en parlant des malheurs d’être une succube ou de verser la saleté sur l’espionnage d’entreprise, ils s’ouvrent. Voilà comment vous vous retrouvez en tant que transsexuelle de vingt ans, expliquant à un freak de café de 40 ans que même si elle a des problèmes avec le fait que son fils est sorti du placard, un parent ne peut jamais arrêter d’aimer son enfant . Des conseils de derrière le bar à un étranger qui se sentait en quelque sorte suffisamment à l’aise pour vous dire quelque chose qui est probablement beaucoup trop personnel. Vous leur dites comment c’est, même si vous n’avez pas la moindre idée, puis vous leur faites un plat blanc.

Coffee Talk est le premier jeu auquel j’ai joué depuis des mois qui m’a vraiment détendu. Je ne sais pas si c’est la meilleure approbation, mais c’est la plus vraie que je puisse donner. Ça fait du bien de jouer. Je me sens détendu et je veux en savoir plus sur ces personnages. Il y a un sentiment de quelque chose qui me manquait, un geste vers des expériences du monde réel que j’apprécie. Si cela vous semble bon, cela vaut la peine d’être repris. Il est disponible sur toutes les principales plates-formes et vous pouvez l’accrocher sur la Nintendo Switch pour une expérience de refroidissement supplémentaire.

