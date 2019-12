Jouets préférés de Fahey de 2019

Revue de l'année Revue de l'année Nous revenons sur les hauts, les bas, les surprises et les points forts dans et autour des jeux vidéo cette année.

2019 a été la première année complète des fans de jouets américains sans Toys’R’Us, ou du moins Toys’R’Us comme nous le savions. Les Américains désespérés ont été contraints d'acheter chez des vendeurs de jouets non dédiés, avec leurs prix plus bas et leur guichet unique pratique. C'était un cauchemar, mais d'une manière ou d'une autre, nous avons réussi avec des trucs plutôt sympas. Regardons ça.

Transformers War pour Cybertron: Siege



La dernière sous-ligne de la gamme de jouets Transformers Generations de Hasbro est un mélange de services pour les fans de la vieille école. La ligne Siege regorge de personnages classiques de la série de dessins animés originaux des années 80, repensés pour une sortie moderne. Les jouets semblent avoir été au combat, couverts de rayures et de dégâts de combat. Regardez le pauvre Soundwave ici. Il a vu des jours meilleurs.

La ligne Siege prouve également que les fans plus âgés ne se soucient pas du gadget de jeu étrange. Les figurines sont livrées avec des armes et d'autres objets qui se transforment en robots. Les effets d'arme en plastique translucide simulent des explosions et des faisceaux volant dans le feu de la bataille. Les figurines Weaponizer se séparent pour être utilisées comme armements pour de plus gros robots. Il y a tellement de façons de jouer. Je veux dire, recueillez et disposez soigneusement sur une étagère.

Lego Hidden Side

Lancée plus tôt cette année, la nouvelle ligne Lego Hidden Side est une sorte de nouvelle interprétation de Ghostbusters avec une touche de réalité augmentée. Des scientifiques originaux et d'autres chasseurs de fantômes combattent les esprits et transforment des objets dans les bus scolaires, les trains, les lycées hantés, etc. Les constructions sont magnifiques (j'ai le bus sur mon bureau) et les personnages sont nets et originaux. Mais attendez, il y a plus.

Chaque ensemble Hidden Side agit comme un point focal pour les jeux et les activités dans l'application de réalité augmentée Hidden Side pour les appareils iOS et Android. Les enfants et / ou les Faheys peuvent tenir leur téléphone pour voir les personnages prendre vie et jouer à de petits jeux sympas en utilisant leurs modèles construits. La réalité augmentée utilisant des objets physiques comme ancres est la meilleure réalité augmentée, et quand ces objets physiques sont Lego, c'est encore mieux.

Flame Toys Transformers Furai Model Kits

Cela fait longtemps que je voulais tout vous dire sur la gamme Furai des modèles Transformers de Flame Toys, mais je continue de les renverser accidentellement avec mon fauteuil roulant électrique. Distribués aux États-Unis par Bluefin Brands, ces robots non transformants sont parmi les modèles «débutants» les plus cool et les plus détaillés du marché. Il n'y a ni colle, ni peinture, il suffit de couper et de cliquer. J'ai assemblé Thundercracker, Bumblebee et Optimus Prime jusqu'à présent. J'espère pouvoir mettre la main et l'aide à la mobilité hautement destructrice sur Megatron ensuite.

Slime And Goo

J'ai vraiment commencé à faire du slime, du mastic et d'autres choses visqueuses cette année. Goop de toutes sortes connaît une période de popularité, avec des enfants et des adolescents se réunissant pour créer leurs propres concoctions infusées de paillettes. Même Play-Doh s'est lancé dans les trucs spongieux, lançant sa propre ligne de slimes dans plusieurs consistances différentes.

Ma marque préférée de slime et telle, cependant, est Compound Kings. J'ai un pot de leur vase pourpre aux couleurs changeantes près de ma table de chevet avec laquelle j'aime jouer avant de m'endormir. Cela m'aide à me détendre. Et parfois je le mets sur mon visage sans raison. Je suis une personne étrange.

Mega Construx Chaque évolution d'Eevee! Ensemble

Oui, oui, les Mega Blocks, maintenant Mega Construx, sont inférieurs au Lego. Mais Lego n'a pas la licence Pokémon. Mega le fait, et il a fait des choses assez cool avec. La gamme Detective Pikachu du début de cette année était excellente, et je possède plusieurs des plus grands builds Pokémon de la série, mais le meilleur ensemble est de loin l'Every Eevee Evolution! Pack. C'est une célébration du meilleur monstre de poche le plus polyvalent. L'ensemble a Évoli, bien sûr, et toute la famille élargie Évoli – Vaporeon, Jolteon, Flareon, Espeon, Umbreon, Leafeon, Glaceon et Sylveon. C'est une si belle petite collection, et vous pouvez les construire vous-même.

Casque de simulation de bataille Star Wars The Black Series Luke Skywalker

En ce qui concerne Star Wars, je suis plus fan de la technologie, des armes, des costumes et des armures que des histoires que la série a essayé de raconter au cours des quatre dernières décennies. J’aime plus l’équipement de jeu de rôle The Black Series de Hasbro que les films. Quand je mets le casque Luke Skywalker Battle Simulation – un casque assez grand pour mon melon géant, je pense – je me sens comme un pilote de X-Wing dans l'un des moments les plus intéressants du film.

Cela a l'air incroyable, surtout sur d'autres personnes. Il a des lumières et des sons. Il a même un interrupteur qui permute entre les effets Yavin et Hoth. C'est un casque de cinéma et c'est mon meilleur ami.

Figurines d'action Overwatch de Hasbro

Heureusement, Hasbro a obtenu la licence Overwatch de Blizzard, offrant aux fans une gamme d'amis en plastique fidèles au jeu à prix raisonnable (à partir de 20 $) avec lesquels jouer. Je les ai eues sur divers bureaux tout au long de l'année, et je me suis probablement plus amusé avec eux qu'avec le jeu proprement dit.

Alors avec quoi as-tu joué cette année?

