Joueur d’Animal Crossing en quête de gagner 1 milliard de cloches en vendant des navets

Jeudi 5 mars 2020 12:22 GMT

Un joueur d’Animal Crossing a relevé un défi impossible.

La version Gamecube de Traversée d’animaux a un article qui coûte 999 999 999 cloches, ce qui le rend prohibitif pour la majorité des joueurs.

Sauf si vous êtes le speedrunner BrianMp16, cependant, qui prévoit de célébrer le lancement imminent d’Animal Crossing: New Horizons en obtenant légitimement le milliard de cloches et en achetant le Post Model (un modèle de bureau de poste).

La stratégie de BrianMp16 est de jouer sur le marché de Stalk, en achetant des quantités exorbitantes de navets et en les vendant. «À l’origine, j’avais estimé 200 à 300 heures à terminer en fonction de ma chance et il semblerait que je terminerai à environ 180 heures», a expliqué BrianMp16 dans un article sur Reddit.

Le modèle de poste peut être acquis par des problèmes ou simplement en entrant un code Nook, mais BrianMp16 voulait le faire de la manière la plus difficile et la plus légitime. Le speedrunner diffusera en direct le dernier tronçon sur sa chaîne Twitch à 14 h 00, 17 h HE, 22 h Royaume-Uni demain 6 mars.

Regardez 1 000 000 000 de cloches pour le modèle de poste sans pépins continue! (Le gameplay HD est arrivé!)! Milliards! De! Discordances! De BrianMp16 sur www.twitch.tv

Merci, Eurogamer.

