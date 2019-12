Joueur de l'année 2019

L'année touche à sa fin et la nouvelle Ligue Call of Duty se profile à l'horizon, dont le lancement est prévu début 2020. Avec une nouvelle année et une nouvelle ère de Call of Duty approchant, nous avons pensé qu'il ne serait que juste de couronnez le tout en discutant des trois meilleurs joueurs CoD de l'année.

La saison de compétition Call of Duty 2019 a été passionnante. De nombreux joueurs vétérans ont continué à dominer Black Ops 4, mais nous avons également vu la montée de nouvelles stars sur la scène CoD. On pourrait certainement faire valoir que des dizaines de joueurs méritent le titre de Joueur de l'année, mais malheureusement, nous avons dû le limiter à trois nominés. Sans plus tarder, voici vos nominés:

Dashy

OpTiC Gaming

Quelle meilleure façon de lancer les nominations qu'avec le MVP du tournoi d'ouverture de la saison 2019? Brandon «Dashy» Otell a commencé une saison 2019 impressionnante en portant OpTic Gaming à la victoire lors de l'ouverture de la saison CWL Las Vegas. Il a ensuite affiché un ratio de 1,44 K / D tout au long du tournoi, se méritant le prix MVP.

Dashy a continué son jeu stellaire du début de la saison jusqu'à la fin. Alors que sa saison a été remplie de moments marquants, le match de Dashy 49-21 Hardpoint contre 100 Voleurs à CWL Anaheim montre le mieux à quel point il domine un joueur au sommet de sa performance. Laisser tomber 49 tués et 2,33 K / D dans l'une des meilleures équipes du jeu témoigne de sa capacité à changer la donne.

Au sein d'une équipe All-star d'OpTic avec des légendes du CoD telles que Seth "Scump" Abner et Damon "Karma" Barlow, Dashy s'est distingué non seulement comme le joueur d'OpTic de la saison mais aussi comme potentiellement le joueur de Call of Duty de l'année.

Octane

SEA Surge

Un autre meilleur joueur de fusil d’assaut, vous pouvez définir la saison 2019 de Sam «Octane» Larew en un seul mot – cohérence. Octane a obtenu une moyenne de 1,2 K / D dans tous les tournois majeurs. Et il n'a pas affiché de K / D négatif lors d'un seul événement majeur à Black Ops 4. La performance d'Octane a été cruciale pour que 100 voleurs atteignent consécutivement la 1ère place à CWL London et Anaheim. Ce niveau de cohérence contre les meilleurs joueurs du jeu le place à un niveau supérieur au reste et le met en lice pour notre titre de joueur de l'année.

Octane a été embrayé tout au long de la saison, réalisant de grands jeux qui ont changé la dynamique en faveur de son équipe. Dans peut-être son embrayage le plus mémorable de la saison, Octane a été contraint à un 1v3 dans le match 5 contre FaZe Clan à CWL Champs. En tant que dernier homme debout, Octane a éliminé les trois joueurs FaZe restants et a obtenu un balayage inversé pour garder 100 voleurs dans le tournoi.

Octane est devenu un vétéran compétitif de Call of Duty. Son impressionnante saison 2019 ne doit pas être ignorée lorsque l'on considère les joueurs potentiels de l'année.

Simp

eUnited

Enfin et surtout, nous avons la recrue Chris «Simp» Lehr. Il ne peut pas y avoir de discussion sur le joueur CoD de l'année sans que le nom de Simp ne soit dans la mêlée.

Simp avait de grosses chaussures à remplir quand il est entré sur la liste de départ eUnited en mars. Le remplaçant du vétéran CoD Jordan «JKap» Kaplan, les fans d'eUnited ont remis en question la décision dans un premier temps. Mais leurs inquiétudes ont rapidement été dissipées. Simp s'est réchauffé au fil de la saison. Cumulant dans la performance ridicule qu'il a mise aux finales et aux championnats du monde de la CWL. Il a remporté le prix MVP lorsque eUnited a pris la 1ère place aux finales des séries éliminatoires de la CWL et il ne s'est pas arrêté là. Un mois plus tard à Champs, Simp a fait une larme absolue. Dans un match que les spectateurs n'oublieront pas de sitôt, il a retiré le tireur d'élite et a fait 14-1 en un tour de SND.

Cette performance illustre ce qui a été un événement exceptionnel pour Simp And eUnited. Ils ont gagné une autre 1ère place au CWL Champs. Simp a de nouveau remporté la couronne de MVP. Il convient de noter que Simp a obtenu ces distinctions en tant que recrue tout en participant à une équipe avec des joueurs vedettes. Y compris les goûts de James «Clayster» Eubanks et Tyler «aBeZy» Pharris.

L’année phénoménale de Simp lui a valu une reconnaissance au-delà de la communauté CoD. Simp a été nominé pour le joueur de l'année de la console Esports et le recrue de l'année de la console Esports aux Esports Awards – le seul joueur CoD nommé pour les deux. Non seulement il a été nominé, mais il a également remporté le prix de la recrue Esports Console de l'année. En plus de se classer troisième pour le joueur de console de l'année.

Bien que de nombreux joueurs de Call of Duty aient eu des années dignes de mention, ces trois particuliers se sont démarqués.

Gagnant

Simp

Chris «Simp» Lehr est notre joueur de l'année de l'ESTNN. Menant eUnited à une première place consécutive aux finales et aux championnats des séries éliminatoires de la CWL, Simp ressemblait à tout sauf à une recrue. L’année de Simp a été remplie de distinctions prestigieuses, notamment des prix MVP lors des finales CWL Playoff et des Champs, ainsi que le prix de la recrue de la console Esports de l’année aux Esports Awards.

Simp a terminé l'année sur la plus haute note et cherchera à maintenir cet élan dans la saison inaugurale de la Call of Duty League. Cela démarre en février de l'année prochaine. Alors que des joueurs comme Dashy et Octane ont également connu une excellente année, il est clair que le Simp était au-dessus du reste. La formidable année de Simp lui vaut le titre de Joueur par excellence de l'ESTNN. Le mettant en lice pour le prix du meilleur joueur Esports de l'année.