Joueurs professionnels accusés de tricherie dans la série de champions Fortnite

Quatre joueurs sont sous le feu en raison d’accusations de triche dans la dernière itération de la série Fortnite Champion.

Tricher à Fortnite n’est pas nouveau pour le titre Battle Royale vieux de trois ans, surtout d’un point de vue compétitif. Les joueurs professionnels XXiF et Ronaldo ont été punis pour collusion au cours de la période de qualification à la Fortnite World Cup. Epic Games a abandonné une interdiction de deux semaines sur les deux joueurs. Cependant, ils leur ont permis de participer à la Coupe du monde Fortnite à New York. Depuis lors, d’autres joueurs professionnels ont été accusés de faire équipe dans les Solo Cash Cups et de signaler pour assurer une rotation sûre dans les tournois. Alors que la Duos Fortnite Champion Series est officiellement lancée, les joueurs professionnels Kreo, Bucke, Keys et Slackes sont sous la contrainte après que des allégations de triche aient été émises après la première semaine du FNCS.

Preuve vidéo de fraude présumée

L’utilisateur de Twitter DROXIDE a compilé quelques clips des quatre joueurs accusés d’avoir infligé des dégâts pour couvrir leurs dégâts Storm Surge pour plus tard dans chaque partie. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, cette collusion présumée a commencé lors du tournoi d’échauffement Fortnite Champion Series le week-end dernier. Les deux duos atterrissent sur le point d’intérêt (POI) de Slurpy Swamp et procèdent à des échanges de tirs pour se préparer à l’activation inévitable de Storm Surge qui se produit lorsqu’un certain nombre de joueurs sont encore en vie dans un match donné. Storm Surge oblige le joueur ou les joueurs avec le moins de dégâts infligés à subir 25 dégâts toutes les cinq secondes jusqu’à ce que le serveur se stabilise.

Les preuves vidéo en disent long sur les accusations, étant donné que chaque joueur tire sur le duo adverse, continue de cultiver du matériel et qu’aucune paire ne pousse l’autre. Il n’y a aucune intention claire de ni Bucke et Kreo ni Keys and Slackes de s’engager réellement dans un combat. Ces engagements doux ont eu lieu dans presque tous les matchs commençant dans l’échauffement FNCS jusqu’au troisième tour de la première semaine. Keys et Slackes ont fini à la première place et Kreo et Bucke ont pris la deuxième place pour s’assurer une place dans les manches.

Bucke répond aux accusations

Onde de tempête!

Bucke de l’équipe Fortnite de Team Envy a publié un Twitlonger en réponse aux accusations peu de temps après la sortie de la vidéo. Jusqu’à présent, il est le seul joueur des quatre à faire face à la situation.

“Tout le monde a ses propres routes / techniques de tempête. Nous savons où les gens atterrissent en raison des cartes qui sont faites par des tiers. Si nous avons un bouclier illimité, l’impact sur notre jeu que prendre une bataille de floraison avec une autre équipe est très minime. Notre la route du butin nous dirige vers ce camion avec le coffre dessus. Au moment où ils ont fini avec leur route du butin, ils se retrouvent au camion slurp et nous finissons par nous tirer dessus depuis que nous nous croisons. Même lorsque d’autres équipes atterrissent. au marécage slurpy, nous fleurissons les combattre parce qu’il y a un bouclier illimité. Il y a eu plusieurs fois dans des canevas / tournois où nous nous tuons parce que nous serons triés ou nadés. “

L’explication ici est assez claire, en ce sens que le chemin de butin de Bucke et Kreo les force presque toujours à se croiser avec Slackes et Keys. Compte tenu de la surabondance d’objets de guérison de Slurpy Swamp, il n’est pas hors de la possibilité que Bucke et Kreo défient d’autres équipes qui tomberaient à ce POI. En l’état, nous avons une vidéo de deux minutes de preuves contre Kreo, Bucke, Slackes et Keys. Cette vidéo ne prend pas en compte les mêlées professionnelles, où les quatre joueurs utilisent probablement le même point de chute. Néanmoins, nous avons maintenant des preuves documentées de 12 matchs de tournoi distincts où les deux duos se taguent et ne poursuivent pas les éliminations et reculent à la place. La position de Bucke est quelque peu juste compte tenu de la petite taille de l’échantillon, mais la vidéo elle-même est révélatrice à part entière.

Application des règles

Avant l’annonce de Duos Fortnite Champion Series, Epic Games a renforcé sa position sur la triche. Ils ont publié un article de blog qui indiquait que des sanctions sévères seraient infligées aux joueurs qui signalaient, faisaient équipe ou se concertaient de quelque manière que ce soit. Dans le cas de Kreo, Bucke, Slackes et Keys, cette situation pourrait relever d’un regroupement et peut-être même d’un mouvement planifié. Si les deux duos sont pleinement conscients des trajectoires de butin de l’autre, cela garantira qu’aucune des équipes ne se croisera directement. Ainsi, ils ne les verraient pas s’engager dans un combat. Le blog de janvier mentionné précédemment ne mentionnait pas explicitement les sanctions infligées aux joueurs qui violaient ces règles. Cependant, le billet de blog indique que,

“Tout cas de signalisation comme ceux énumérés ci-dessus entraînera désormais une pénalité de collaboration / collusion. Nous voulons être clairement clairs sur le fait que le gameplay de style pacifisme est toujours autorisé, mais si la signalisation est impliquée, nous examinerons et prendrons les mesures appropriées pour le regroupement.” / peine de collusion. Les récidivistes peuvent être passibles de peines plus élevées. “

Les joueurs professionnels réagissent

Ryan “Chap” Chaplo de l’équipe Fortnite de Team Liquid a été l’une des premières personnalités à réagir ouvertement aux accusations. Il a cité un Tweet de celui-ci d’août 2019, déclarant que “tricher c’est tricher quel que soit le prizepool”. Chap a également parlé de Kreo, Bucke, Slackes et Keys lors de sa soirée de visionnement NA West FNCS avec sa vision de la façon dont les organisateurs du tournoi devraient gérer la tricherie. Il a d’abord souligné qu’il s’agissait d’une décision irréfléchie de la part des deux équipes en raison des répercussions potentielles et estime qu’une interdiction à vie ne devrait pas être hors du domaine des possibilités. Même le meilleur joueur européen Benjy “benjyfishy” Fish a sonné avec un commentaire sarcastique:

Les deux meilleurs duos de NA East depuis la première semaine sont clairement sous l’eau chaude. De plus, les sanctions sont fermement entre les mains d’Epic Games. En fin de compte, nous pouvons nous attendre à ce que l’équipe compétitive de Fortnite aborde ce problème dans les semaines à venir. Surtout si l’on considère la quantité d’attention que cela attire sur les réseaux sociaux.

Restez à l’écoute d’ESTNN pour plus de couverture sur cette histoire en développement et toutes vos nouvelles Fortnite compétitives à jour.