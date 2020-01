Jouez à Animal Crossing: de nouveaux horizons avec style grâce à ces nouveaux contrôleurs de commutation

Si vous avez hâte de sacrifier tout votre temps libre, vos loisirs, vos amis et votre famille lorsque Animal Crossing: New Horizons arrive en mars, et si vous cherchez la meilleure façon de profiter du jeu, vous voudrez peut-être envisager ces nouveaux contrôleurs sous licence officielle.

Le fabricant d’accessoires de jeu PowerA est de retour avec deux nouveaux modèles dans sa gamme de contrôleurs sans fil améliorés. Il y a un contrôleur Timmy et Tommy Nook avec un motif de feuilles partout, et un K.K. Contrôleur de curseur comportant de petites icônes pour les objets, les insectes, les poissons et autres.

Voici une liste rapide des fonctionnalités:

Liberté sans fil avec Bluetooth 5.0

LED pour le numéro de joueur, le mappage des boutons et l’avertissement de batterie faible

Comprend deux piles AA pour jusqu’à 30 heures de jeu

Comprend des boutons de jeu avancés pour la cartographie des boutons à la volée

Licence officielle de Nintendo avec garantie limitée de deux ans

Vous pouvez aller de l’avant et précommander les contrôleurs Timmy et Tommy et K.K Slider alors que nous parlons d’Amazon; ils devraient sortir le 10 mars (dix jours avant la sortie du jeu) et coûter 49,99 $ chacun. Cela les rend moins chers que le contrôleur Pro officiel de Nintendo, mais il leur manque certaines fonctionnalités comme le contrôle gyroscopique et le lecteur NFC.

Veuillez noter que certains liens sur cette page sont des liens d’affiliation, ce qui signifie que si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit pourcentage de la vente. Veuillez lire notre Divulgation FTC pour plus d’informations.

Ailleurs, les détaillants ont partagé des bonus de précommande spéciaux pour le jeu et nous avons également tenu à jour un guide rempli de tous les meilleurs produits et accessoires Animal Crossing dont vous pourriez avoir besoin.

Il ne reste que 57 jours, les amis!

.