Jouez à Rainbow Six Siege gratuitement ce week-end

Si vous ne savez pas quoi jouer ce week-end, c’est maintenant votre chance d’en profiter Rainbow Six Siege sans payer un seul centime. Ubisoft vient d’annoncer que du 5 au 8 mars, ce FPS tactique peut être joué gratuitement sur toutes les plateformes disponibles. En plus de cela, votre progression peut être transférée au jeu complet si vous décidez de l’acheter.

En plus d’avoir accès au jeu de base, vous pouvez également profiter de toutes les cartes, modes et 20 Opérateurs hérités Si vous décidez d’acheter la version complète en terminant cet essai gratuit, vous bénéficierez d’une remise de 70% sur le jeu de base (disponible uniquement pour PC) et les éditions Deluxe, Gold et Ultimate entre le 5 et le 18 mars, selon le SKU et la plateforme.

Maintenant disponible dans le Serveur de test, le prochain “Opération Void Edge”Présente une nouvelle Attacante et un nouveau Defender, Iana et Oryx de Hollande et de Jordanierespectivement. La carte «Oregon«A également été entièrement repensé avec un nouveau look et une navigation et un flux améliorés.

Récemment, le directeur du jeu a admis qu’il aimerait Rainbow Six Siege il est devenu un jeu gratuit, mais dit que certains événements doivent se produire avant.

Source: Ubisoft

.