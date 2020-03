Jouez à Super Bernie World, Bop MAGA Goombas

Le titre du jeu résume un peu, vraiment. Super Bernie World est un jeu de plateforme rad gratuit où vous «courrez et sautez à travers 11 États et le district de Columbia en tant que Bernie et libérez les États-Unis des griffes de quatre républicains dans leurs tanières de château».

Super Mario World, en gros, uniquement avec le chapeau MAGA Goombas et Koopa Troopas qui ressemblent beaucoup à Mitch McConnell. C’est merveilleux.

Vous pouvez le lire dans votre navigateur ici, ou si vous préférez le télécharger sur Steam, ce lien est ici.

.