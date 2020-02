Jouez à The Division 2 gratuitement ce week-end

La première expansion massive pour The Division 2, Warlords of New York, fera ses débuts le 3 mars, mais avant de retourner à Manhattan pour vaincre l’agent Aaron Keener, vous aurez l’occasion d’essayer gratuitement ce jeu de tir au butin durant ce week-end. Si vous n’êtes pas disposé à dépenser 3 $ pour La division 2Ensuite, ce test vous aidera à prendre une décision.

À partir d’aujourd’hui, jusqu’au 2 mars, les joueurs de Xbox, PS4 et PC Ils peuvent profiter de tout le contenu qu’ils proposent La division 2 Sans payer un seul centime. Tous vos progrès seront transférés dans le jeu complet, si vous décidez de l’acheter. Dans le cas de PlayStation et Xbox, il n’est pas nécessaire d’avoir un abonnement actif à PS Plus ou Gold à jouer, mais ce sera dans le jeu complet.

Une fois le week-end gratuit terminé, Warlords of New York Il sortira un jour plus tard, le 3 mars. Cette extension vous renverra à New York pour capturer un ancien agent de The Division connu sous le nom de Aaron Keener, pour conclure un arc narratif qui a commencé dans le premier match. Si vous êtes un nouveau joueur, vous pouvez également profiter de cette nouvelle extension, car le jeu vous offre une augmentation instantanée au niveau 30.

Source: Ubisoft

