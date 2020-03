Jouez à travers le dernier d’entre nous à temps pour le discours avec cette offre PS4 Pro de 300 $

Les meilleures offres de jeuLes meilleures offres de jeuLes meilleures offres sur les jeux, les consoles et les accessoires de jeu du Web, mises à jour quotidiennement.

PS4 Pro | 300 $ | Woot

The Last of Us Part II est dans à peine deux mois et demi maintenant, et étant donné que les impressions du premier jeu variaient de “surfaite” à “Citizen Kane des jeux vidéo”, même en faisant de nombreuses comparaisons avec Cormac McCarthy’s The Road, vous besoin de le rattraper ou de le rejouer en 4K si vous ne l’avez pas déjà fait.

Et la meilleure façon de le faire est sur la PS4 Pro, qui se trouve être à son prix le plus bas depuis le Black Friday sur Woot: 300 $. Les premières bandes-annonces de The Last of Us Part II ont suscité la controverse pour ses séquences de torture violentes.

De cela, vous pouvez supposer qu’il y aura Discourse ™ pour accompagner sa sortie.

Alors, ne manquez pas – devenez fou comme nous tous! – et prenez une PS4 Pro pour découvrir l’un des jeux les plus importants de la dernière décennie en 4K natif ou en 1080p 60fps. Vous ne verrez pas de graphiques comme celui-ci sur une ancienne PS4 classique.

