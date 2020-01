Jouez en déplacement avec de grands ordinateurs portables MSI lors de cette vente Gold Box

Meilleures offres technologiquesLes meilleures offres technologiquesLes meilleures offres technologiques du Web, mises à jour quotidiennement.

Ordinateurs portables de jeu MSI | Amazon

Jouez en déplacement avec les offres d’aujourd’hui sur les ordinateurs portables de jeu MSI, avec des prix commençant à environ 640 $. Si vous recherchez un nouvel ordinateur portable de jeu léger, c’est le moment idéal pour acheter – chacun de ces modèles est au prix le plus bas que nous ayons jamais vu sur Amazon, donc il n’y a pas besoin d’hésiter.

En fait, même l’unité la moins chère de cette vente, le portable MSI GF63 Thin 9SC-614 15,6 “est une machine de jeu respectable, avec une carte graphique GTX 1650, 8 Go de RAM et un SSD NVMe de 512 Go.

639 $

N’oubliez pas qu’il s’agit d’une Gold Box. Ces prix ne resteront que pour la journée ou jusqu’à épuisement des stocks.

1,1 K $

759 $

1,4 K $

