Jouez en ligne en toute sécurité avec ces cinq conseils suggérés par Xbox

Microsoft rappelle aux parents l’importance d’utiliser le contrôle parental chez les enfants et les adolescents.

Jeux en ligne et environnements en ligneCe sont deux éléments très présents de nos jours, mais nous ne les utilisons pas toujours correctement. Depuisle programme ambassadeur Xboxils ont publié un guide avec plusieursconseils pour utiliser les jeux en ligne en toute sécurité, destiné aux parents et tuteurs et aux joueurs eux-mêmes.

Ils sont une série deconseils simples, bon sens, qu’il est toujours bon de garder à l’esprit pour éviter les problèmes dans les réseaux ou lors de la lecture en ligne. Ces conseils peuvent être consultés en détail sur le site Web Xbox, mais nous les énumérerons ci-dessous pour les prendre en compte:

Utilisez le contrôle parental dans les comptes des enfants et des adolescents.

Gardez vos informations personnelles personnelles: Ne donnez pas vos informations personnelles à des étrangers.

S prudent: Protégez votre Wi-Fi et ne faites pas confiance à tout ce que vous voyez sur les réseaux.

Faites des pauses: Reposez vos yeux et étirez vos muscles fréquemment.

Amusez-vous à votre façon: N’hésitez pas à bloquer ou à signaler des messages blessants.

De plus, Microsoft a profité de l’occasion pour se souvenir des diversoptions de confidentialité et de contrôle parentalqui proposent leurs services, consultables sur leur site Internet. Une série de conseils aidera certainement les parents à chercher des moyens d’assurer l’utilisation sûre de la console pour leurs enfants dans des jeux comme FIFA 20 ou Fortnite.

