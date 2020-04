Jouez gratuitement à Gears 5, Hitman et à d’autres jeux sur Xbox One ce week-end

Vous ne savez pas quoi jouer dans ce week-end de quarantaine? Nous avons de bonnes nouvelles pour vous. Microsoft a annoncé que la promotion Free Play Days reviendra dans les prochains jours et vous permettra de jouer à des jeux intéressants. Comme nous vous l’avons dit récemment, parmi eux se trouve Gears 5.

Par le biais d’une publication sur son site Web, Microsoft a annoncé que la promotion Free Play Days reviendrait ce week-end. Grâce à cela, les utilisateurs qui ont Xbox LIVE Gold ou Xbox Game Pass Ultimate auront la possibilité de profiter de plusieurs jeux pour une durée limitée.

Mais quels sont les jeux qui font partie de cette promotion? Nous vous laissons les jeux et les dates où ils seront disponibles ci-dessous:

Gears 5 – disponible le 6 avril à 1 h 59 le 13 avril.

Remplacement: MEch City Brawl – le jeudi 9 avril à 1 h 59 le 13 avril.

Hitman: The Complete First Season – Jeudi 9 avril à 1 h 59 le 13 avril.

The Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited – disponible jusqu’au 14 avril à 1 h 59.

Et vous, profiterez-vous de cette promotion? Quel est le jeu que vous apprécierez? Dites-le nous dans les commentaires.

Suivez ce lien pour voir plus de nouvelles liées à Xbox One.

.