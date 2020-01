Jouez gratuitement à la saga «Half-Life» jusqu’à la sortie de «Alyx»

Valve a annoncé qu’à l’occasion du lancement prévu de Demi-vie: Alyx, Les utilisateurs de Steam pourront téléchargez gratuitement tous les jeux de la franchise populaire. C’est-à-dire, Half-Life, Half-Life 2, Half-Life 2: Episode One, Half-Life 2: Episode Two, Half-Life: Opposing Force, Half-Life: Blue Shift et même Team Fortress Classic. C’est sans aucun doute une occasion unique de revivre l’une des meilleures sagas de jeux vidéo.

Bien sûr, les titres seront gratuits pour une durée limitée; l’offre se terminera en mars, mois d’arrivée de Half-Life: Alyx. Ce dernier, bien qu’il n’ait pas encore de date de lancement spécifique, sera disponible pour 60 $ (50 euros en Espagne et 475 $ au Mexique) sur Steam. Cependant, si vous effectuez la réservation, vous bénéficierez d’une remise de 10%.

Rappelons que Half-Life: Alyx est un jeu de réalité virtuelle, une technologie qui continue de gagner du terrain au fil des ans. En fait, c’est la première fois que la franchise ose de telles expériences. Le jeu sera compatible avec Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift, Oculus Quest et les appareils de réalité mixte Microsoft (Hololens). Cependant, dans le cas de l’Oculus Quest, il sera nécessaire de le connecter par câble à un ordinateur.

Si vous êtes prêt à entrer dans le monde de Half-Life: Alyx, gardez à l’esprit que Votre ordinateur doit répondre aux exigences minimales suivantes: Système d’exploitation Windows 10, processeur Intel Core i5-7500 ou AMD Ryzen 5 1600, 12 Go de RAM et GPU avec au moins 6 Go de VRAM (Nvidia GTX 1060 ou AMD RX 580). Ce sont certainement des caractéristiques qu’aucun joueur ne peut se permettre.

Jusqu’à présent, on sait que Half-Life: Alyx sera placé entre les faits de Half-Life * et Half-Life 2. Alyx Vance et son père Eli seront les principaux protagonistes de cet épisode. Les deux font partie de la résistance à laquelle devra faire face l’Alliance, l’empire extraterrestre qui a envahi la Terre. Au-delà des séquences d’action, Valve promet toutes sortes de puzzles qui profiteront des possibilités de la réalité virtuelle.

👇 Plus en hypertexte