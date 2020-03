Jouez gratuitement à Sea of ​​Thieves ce week-end

Peut-être que ça ne ressemble pas à ça, mais Mer de voleurs Il a été lancé il y a deux ans, exactement le 20 mars 2018. Le jeu a parcouru un long chemin depuis lors, et pour célébrer son anniversaire, il y a beaucoup de choses que les joueurs pourront apprécier sans dépenser un seul centime.

Commençons par l’important: vous pouvez y jouer gratuitement! Mer de voleurs fera partie du week-end Journées de jeu gratuites, à partir du 22 mars, vous pouvez donc commencer à le télécharger dès maintenant. De même, vous recevrez divers objets uniquement pour jouer, et si vous êtes membre de Xbox Game Pass Ultimate, vous recevrez encore plus de choses.

Deux ans de chasse au trésor. Deux ans d’écrasement de skelly. Deux ans d’histoires inoubliables. Deux ans d’être plus pirate!

Merci à tous les scélérats, marins et escrocs qui nous ont rejoints jusqu’à présent sur la mer des voleurs, et voici encore de nombreuses années à venir. Bravo! ? pic.twitter.com/mH51STo52S

– Sea of ​​Thieves (@SeaOfThieves) 20 mars 2020

Source: Mer de voleurs

