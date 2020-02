jouez gratuitement à vos jeux depuis le cloud

Nvidia est l’un des services de jeux vidéo en streaming les plus intéressants sur le marché, en raison de la large gamme de possibilités qu’il offre, et également l’un des plus vétérans. Présentée initialement dans des tests tels que NVIDIA GRID en 2013, elle a su évoluer en parallèle avec le marché, anticipant, à plusieurs reprises, aux fonctionnalités qui sont maintenant considérées comme acquises dans les services plus récents.

GeForce Now est sans aucun doute l’un des services les plus avant-gardistes du point de vue technologique et l’une des alternatives les plus intéressantes au sein de l’écosystème PC pour ceux qui souhaitent pénétrer ce marché émergent. Maintenant, la société a annoncé que le service est mis à jour avec de nouvelles améliorations et avec une nouveauté très intéressante: il laisse la liste d’attente qui avait jusqu’à présent pour accéder au service et se trouve être ouvert à tous ceux qui veulent l’utiliser sur leurs ordinateurs.

Le service Nvidia, comme nous le disons, laisse la bêta derrière et permet à quiconque d’utiliser le service sous deux modalités: une gratuite et une premium, avec des fonctions supplémentaires.

La gratuité, qui n’inclut aucun frais associé ni aucune obligation au-delà d’avoir un compte sur le service, offre des sessions d’une heure avec un accès standard aux serveurs GeForce NOW. Il n’y a pas de limite au nombre de sessions qu’un utilisateur peut jouer. De plus, tous ceux qui ont essayé la bêta ont automatiquement accès au plan gratuit.

D’un autre côté, l’abonnement premium est celui qui enseigne vraiment le potentiel du service. Les utilisateurs premium de GeForce Now ont accès aux nouvelles technologies de Nvidia, sans attendre et avec des sessions allant jusqu’à six heures, y compris l’accès aux jeux avec la technologie RTX. Les trois premiers mois sont gratuits, puis le prix est de 4,99 $ pour 2020.

Metro Exodus avec RTX activé.

Le service Nvidia est le seul à avoir accès à une large gamme de jeux gratuits, plus de 30 et en croissance. Au total, il existe des centaines de jeux de plus de 50 éditeurs qui, une fois que vous les avez, sont disponibles pour jouer instantanément.

Gardez à l’esprit que, en plus des jeux gratuits susmentionnés, GeForce Now ne propose pas l’accès à des jeux que nous n’avons pas achetés, car il permet d’exécuter des jeux compatibles (qui doivent être dans notre bibliothèque ou nos magasins Steam) numérique pris en charge) sur les serveurs de l’entreprise utilisant la technologie Nvidia, afin que nous puissions jouer à des jeux AAA sur PC, Mac, Shield ou appareils Android sans avoir besoin de grands écrans matériels, ou maintenant, utiliser la technologie RTX sur des ordinateurs qui ne Ils ont des cartes graphiques avancées. L’entreprise confirme que Ils ajouteront plus tard la prise en charge des Chromebooks.

La liste des jeux compatibles avec GeForce Now peut être consultée sur le site internet de l’entreprise, mais les gros triples A de la génération sont déjà supportés, et la liste s’allonge, avec des centaines de jeux actuellement disponibles. Les jeux sont ajoutés au service chaque semaine en fonction des demandes des membres, de la popularité des jeux et des commentaires des éditeurs.