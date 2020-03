Jouez sans dépenser un seul peso

Dans l’urgence que nous vivons, les développeurs, petits et grands, ont mis à la disposition de nous tous une grande variété de titres incroyables qui sont également entièrement gratuits. Certes, il n’a pas été mentionné que l’isolement est ce qui motive les différents référentiels numériques à proposer des options de téléchargement gratuit pour tous les joueurs, cependant, tous ces titres viennent nous aider à faciliter les choses.

En plus des options fastidieuses disponibles sans frais telles que League of Legends, il existe plusieurs listes de titres que nous pouvons télécharger, principalement pour une durée limitée. Chez LEVEL UP, nous en avons tous parlé, mais ici, nous vous laissons ceux qui sont actuellement prêts à être appréciés.

Jeux gratuits sur PC

Les tiroirs

Le PC a toujours été un pionnier en matière de jeux gratuits et ce n’est pas par hasard qu’il existe un grand nombre de jeux avec des modèles gratuits ici. Vous connaissez sûrement les plus populaires. Nous allons juste vous donner un avis à considérer.

Dans le genre MOBA, vous pouvez trouver Heroes of the Storm, Dota 2, Paladins et, bien sûr, League of Legends. Si vous êtes des tireurs à la première personne, Team Fortress 2, CSGO, Quake Champions et Planetside 2, pour le défi éternel, quant à Battle Royale, vous les connaissez sûrement déjà: Fortnite, Warzone, Ring of Elyseum, Apex Legends ce sont des paris sûrs.

Il y en a aussi pour ceux qui aiment l’action. Par exemple, vous pourriez être intéressé par Path of Exile, Warframe et Dauntless. Vous ne le regretterez pas. Et même de stratégie et de simulation que nous avons. C’est le cas de StarCraft 2, World of Tanks, War Thunder et World of Warships. Cela vaudra la peine de les connaître.

Epic Games Store

Depuis décembre 2018, Epic Games a lancé une campagne agressive pour gagner des utilisateurs sur sa plateforme en distribuant des jeux en permanence. Jusqu’à présent, la plate-forme PC a attribué plus de 80 titres, tous sans frais. Parmi eux, les noms qui ont le plus retenu l’attention sont Limbo, Super Meat Boy, FEZ, SOMA, Rayman Legends, Super Hot, Celeste et Darksiders II Deathinitive Edition, pour n’en nommer que quelques-uns.

Pour noter les jeux gratuits dans votre bibliothèque, il vous suffit de vous inscrire et de visiter la liste des jeux sans frais, puis de cliquer sur le bouton “obtenir” pour obtenir le jeu en permanence.

Cette fois du 26 mars au 2 avril, World War Z, Figment et Tormentor x Punisher seront disponibles. Drawful 2 a également été récemment ajouté et sera disponible jusqu’au 9 avril, nous vous recommandons donc de rester à l’écoute pendant les dates indiquées. Comme conseil, vous pouvez accéder à Epic Games à partir d’un appareil mobile et sécuriser votre jeu, puis le télécharger sur votre ordinateur.

Steam

Il y a quelques jours, nous vous avons parlé des jeux disponibles sur Steam pour une durée limitée. Certains sont partis mais vous pouvez toujours en télécharger d’autres comme Goat od Duty – jusqu’au 31 mars – Nephise Begins – jusqu’au 1er avril -, Drawful 2 – jusqu’au 11 avril -, Project Mercury – jusqu’au 8 avril -, Martian Law – du 27 mars au 10 avril -, années scolaires – du 1er au 2 avril -, Simple Story Alex – jusqu’au 30 avril – et Hellion – du 27 au 30 mars -. Pour les obtenir, il vous suffit de l’ajouter à votre compte et c’est tout. Aujourd’hui, vous trouverez plus de jeux gratuits sur la plateforme, alors n’oubliez pas de garder un œil sur les nouveautés.

Maintenant, nous allons vous donner une astuce qui vous servira toute une vie. Entrez dans la base de données Steam et sélectionnez les options de vente. Dans cette liste, vous trouverez tous les jeux que vous pouvez ajouter à votre bibliothèque pour toujours et d’autres auxquels vous pouvez jouer gratuitement pendant un temps limité.

GOG

La plateforme d’origine polonaise propose un service similaire aux autres mais avec la possibilité de télécharger les jeux directement si vous préférez. En raison de la mise en quarantaine, GOG propose 27 jeux gratuits dans le cadre de sa campagne «Restez à la maison». Votre inscription sera suffisante pour les obtenir bien qu’il y ait une sorte de pépin et vous devrez envoyer les jeux en cadeau à votre email afin de terminer la transaction. Vous pouvez cliquer ici pour voir la liste complète des jeux disponibles.

Steamworld

Vous pouvez obtenir SteamWorld Dig, SteamWorld Dig 2, SteamWorld Quest ou SteamWorld Heist si vous remplissez un formulaire et que vous êtes l’un des 1000 sélectionnés par le développeur Image & Form et le distributeur Thunderful Publishing pour recevoir gratuitement une copie de l’aventure que vous choisissez. Les titres peuvent être téléchargés pour Switch ou sur PC via Steam mais vous ne pouvez en choisir qu’un et toujours sous réserve de disponibilité. L’inscription peut se faire ici jusqu’au 30 mars, si l’offre ne se termine pas plus tôt au cas où elle s’épuiserait

Jeux gratuits et moins gratuits sur consoles

Les consoles ont aussi les leurs, mais parfois ce n’est pas aussi simple que de télécharger le jeu et de s’asseoir pour jouer. Comme vous le savez, Fornite: Battle Royale est l’un des favoris et vous pouvez y jouer sur la plate-forme de votre choix, cependant, dans le cas de Xbox One, vous aurez besoin d’un abonnement à Xbox Live Gold sur une base obligatoire. Cela vous apportera plus d’avantages, mais nous parlerons de ce que l’adhésion comprend plus tard.

En outre, il existe d’autres jeux de la même coupe multijoueur, tels que Apex Legends, Call of Duty: Warzone et Warframe. Tous ces jeux avec une grande popularité et la particularité d’être libres de jouer sur toutes les plateformes mais ce n’est pas le seul, ci-dessous nous vous laisserons quelques options multi-consoles:

Brawlhalla

Dauntless

Fortnite

Paladins

Realm Royale

Frapper

Dans le cas de PlayStation 4 avec PlayStation Plus, vous aurez des jeux chaque mois. Shadow of The Colossus et Sonic Forces sont actuellement disponibles. En avril, vous pouvez profiter d’Uncharted 4: A Thief’s End et de Dirt Rally 2.0.

D’autre part, sur Nintendo Switch, vous aurez accès à des jeux comme Tetris 99 et Super Kirby Clash, si vous décidez de payer l’abonnement à Nintendo Switch Online, vous pourrez jouer des classiques de la société japonaise emblématique. Pour le moment, vous n’aurez accès qu’à NES et Super NES, Ici vous pouvez trouver tous les titres disponibles dans les deux catégories.

Enfin, Microsoft propose certaines options dans le cadre de Games with Gold. En mars, vous pouvez obtenir Shantae: Half Genie Heroe, Batman: The Enemy Within – La saison complète et les générations sonores. Le catalogue de ce service payant changera au fil du temps, vous devriez donc en profiter pendant que vos jeux préférés sont disponibles.

De plus, si vous êtes abonné au Xbox Game Pass Ultimate, vous pourrez accéder à un catalogue de plus de 400 jeux complets prêts à être ajoutés à votre compte. Bleeding Edge, Power Rangers: Power of Grid et The Surge 2 rejoignent ce mois-ci. Voir tous les titres disponibles ici.

De plus, Microsoft a mis gratuitement à votre disposition trois titres multijoueurs, c’est Crackdown; Crackdown 2 et trop humain. Les trois ont été initialement publiés sur Xbox 360, mais vous pouvez également les télécharger sur votre Xbox One sans frais.

Au cas où vous ne le sauriez pas, Sony a également un service de jeu à la demande en streaming connu sous le nom de PlayStation Now qui comprend des jeux comme Control, Wolfenstein II: The New Colossus et Shadows of the Tomb Raider ce mois-ci. Malheureusement, cette plateforme n’est pas disponible dans tous les pays actuellement. Même ainsi, nous vous laissons le catalogue complet qui y est proposé.

Comme si cela ne suffisait pas, vous aurez accès à des tests gratuits de jeux complets sur chacune des consoles. Nous vous laissons quelques options.

Nintendo Switch

Arms 26 mars-4 avril (Abonnement Nintendo Switch Online requis)

Playstation 4

Monster Hunter: World 25-30 mars

Xbox One

Tekken 7, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint et Risk of Rain 2 du 26 au 29 mars (abonnement Xbox Live Gold requis)

Comme vous pouvez le voir, vous avez beaucoup à faire pendant cette quarantaine. Vous trouverez sûrement quelque chose que vous aimez, au cas où cela ne se produirait pas, vous pouvez donner un chèque aux jeux que vous n’avez pas encore terminés. Savez-vous déjà que vous allez jouer ces jours-ci? Dites-le nous dans les commentaires.

.