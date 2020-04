Journaux audio: comment le nouveau personnage de Persona 5 Royal a été créé

Il ne semble pas que quatre ans se soient écoulés depuis la sortie de Persona 5 en 2016. Le RPG exclusif à PlayStation 4 d’Atlus a développé une base de fans fervente et, grâce à leurs efforts, le titre est resté une partie omniprésente de la culture du jeu. Persona 5 est un jeu qui, à plus d’un titre, a été conçu pour rester dans l’esprit et rester dans les conversations. Ses thèmes et sujets sont complexes et ses personnages sont nuancés. Tout, de leur conception visuelle à leur personnalité, en passant par leur place dans l’histoire a résonné auprès des gens.

Il ne peut donc pas être facile de revenir en arrière et d’introduire quelque chose de nouveau dans le jeu après coup. Changer quelque chose dont un si grand nombre de personnes sont tombées profondément amoureuses est un défi de taille, mais avoir ce changement comme un tout nouveau personnage placé au centre de l’histoire est potentiellement écrasant. Mais c’est exactement ce qu’Atlus a fait pour Persona 5 Royal, et la tâche de concevoir le nouveau personnage incombait à Shigenori Soejima.

Soejima a défini la série Persona telle que nous la connaissons et, de nombreux personnages les plus reconnaissables du jeu viennent de son esprit. Dans cet épisode d’Audio Logs, Soejima nous montre exactement comment il aborde la création d’un personnage. Plus précisément, comment il a créé Kasumi, le plus récent membre des Phantom Thieves, qui fait ses débuts dans Persona 5 Royal.

Des inspirations pour son profil à l’esthétique de conte de fées de son Persona, Cendrillon, Soejima décompose tout. Le concepteur légendaire met beaucoup de réflexion jusque dans les moindres détails et avoir un aperçu de la pensée derrière eux est un régal rare, consultez-le ci-dessus.

