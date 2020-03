Journée communautaire de Pokemon Go en mars 2020: heures de début, Abra brillant et bonus

Mars regorge d’événements pour Pokemon Go, notamment les débuts de Thundurus, le début de la première saison de la Go Battle League et le retour d’autres Pokémon légendaires, pour n’en nommer que quelques-uns. En plus de cela, une nouvelle journée communautaire approche à grands pas. L’événement de ce mois a lieu ce Dimanche 15 mars, et cela vous donnera une autre chance d’attraper quelques Pokémon rares et d’apprendre un mouvement spécial exclusif à l’événement.

Chaque journée communautaire ne dure généralement que trois heures, mais les détails de chaque événement – comme l’heure à laquelle il commence et le Pokémon présenté – varient selon le mois. Pour vous aider à vous préparer pour l’événement de ce mois-ci, nous avons rassemblé ci-dessous tout ce que vous devez savoir sur la journée de la communauté Pokemon Go de mars.

Qu’est-ce que le Pokémon en vedette de mars?

Le mois dernier, Niantic a donné aux joueurs une chance de voter sur ce que sera le Pokémon présenté en accomplissant des tâches spéciales de recherche sur le terrain avant la journée de la communauté. Ce mois-ci, cependant, le développeur a de nouveau sélectionné le Pokémon en vedette lui-même, et c’est le type Gen 1 Psychic Abra.

Tout au long de la journée communautaire de mars, Abra apparaîtra dans la nature et dans les raids beaucoup plus souvent que la normale, ce qui en fait une bonne chance de faire le plein d’Abra Candy, dont vous aurez besoin si vous espérez faire évoluer cette dernière. En plus de cela, vous aurez de meilleures chances de rencontrer un Abra brillant pendant l’événement.

Quel est le mouvement de la Journée communautaire de mars?

En plus d’apparaître plus fréquemment que d’habitude, chaque Pokémon présenté chaque mois peut obtenir un mouvement spécial exclusif à l’événement qu’il ne pourrait pas apprendre autrement dans Pokemon Go. Pour obtenir ce mouvement, vous devez généralement faire évoluer le Pokémon jusqu’à sa forme finale d’ici la fin de l’événement.

C’est également le cas ce mois-ci. Si vous pouvez transformer Kadabra (la forme évoluée d’Abra) en Alakazam jusqu’à deux heures après la fin de la journée communautaire, il apprendra un mouvement spécial exclusif à l’événement. Niantic n’a pas encore révélé ce qu’est cette attaque, mais nous en apprendrons plus à ce sujet plus près de l’événement. Cela s’applique à tout Kadabra qui évolue en Alakazam pendant la période indiquée, même si vous l’avez obtenu avant la journée de la communauté.

Comment faire évoluer Kadabra

Comme d’habitude, vous pouvez faire évoluer Abra en Kadabra et Alakazam en le nourrissant suffisamment d’Abra Candy, mais il existe une deuxième façon d’obtenir la forme finale du Pokémon: la méthode d’évolution commerciale récemment introduite. Tout comme dans la série principale, certains Pokémon peuvent désormais évoluer via le trading. Si vous échangez un Pokémon éligible avec un autre joueur, son exigence de bonbons sera complètement supprimée, vous permettant de le faire évoluer essentiellement gratuitement.

Kadabra est l’un des Pokémon qui peut évoluer en utilisant cette nouvelle méthode. Si vous recevez un Kadabra dans un métier, vous pourrez le faire évoluer en Alakazam sans avoir à le nourrir de bonbons. Étant donné que le commerce de Pokemon Go ne peut être effectué que localement, vous devrez avoir un ami prêt à échanger un Kadabra avec vous avant ou pendant la journée de la communauté de ce mois, mais c’est un moyen plus rapide d’obtenir Alakazam que la méthode d’évolution habituelle.

Recherche spéciale

Niantic présente un nouvel élément pour la journée communautaire de mars: une quête exclusive de recherche spéciale. Pour accéder à cette quête, cependant, vous devrez acheter un billet virtuel pour cela, qui coûte 1 $. Si vous terminez la quête, vous gagnerez 13000 Stardust, un Poffin, un Rocket Radar (qui peuvent être utilisés pour traquer et combattre les chefs de Team Rocket Arlo, Sierra et Cliff), et d’autres récompenses.

À quelle heure commence la journée communautaire de mars?

Comme cela a été le cas au cours des derniers mois, la journée communautaire de mars aura lieu à des moments différents selon l’endroit où vous vivez. Dans l’hémisphère Nord, l’événement se déroulera de 11 h 00 à 14 h 00 heure locale; dans l’hémisphère sud, il se déroulera de 15 h 00 à 18 h 00 heure locale. Cela signifie que les joueurs de l’hémisphère Nord auront jusqu’à 16 heures, heure locale, pour obtenir un Alakazam avec son mouvement d’événement spécial, tandis que ceux de l’hémisphère Sud auront jusqu’à 20 heures, heure locale.

Horaires des événements de la Journée communautaire de mars

11 h – 14 h, heure locale (hémisphère Nord) 15 h – 18 h, heure locale (hémisphère Sud)

Quels autres bonus sont disponibles?

En plus de l’apparition d’Abra, quelques autres bonus seront disponibles tout au long de la journée communautaire de mars. Tout d’abord, vous recevrez trois fois la quantité habituelle d’XP pour attraper Pokemon pendant l’événement. En plus de cela, tous les modules Lure que vous utilisez resteront actifs pendant trois heures au lieu des 30 minutes habituelles.

